Itt a javaslat: egyforma összegű 13. havi nyugdíjat vezetnének be Magyarországon?

Egységes 13. havi nyugdíjat tartana méltányosnak Simonovits András nyugdíjszakértő. Szerinte a kisnyugdíjasoknak még a 4,5 százalékos emelésen felül is kompenzációt kellene adni, és a legszegényebb nyugdíjasokra is figyelni kell.

Mint a Pénzcentrum is beszámolt róla, ma éjfélkor a kormány 4,5 százalékos nyugdíjemelésről szóló rendeletet tett közzé a Magyar Közlönyben. Mint kiderült: beigazolódtak az előrejelzések, amely alapján a kormány eltért a törvény által előirányzott nyugdíjemelés számítástól, amely alapján mindössze 1,8 százalékos emelés járt volna novemberben a nyugdíjasoknak.

Mivel év elején 5 százalékkal, júliusban 3,9 százalékkal emelkedtek a nyugdíjak, az összesen 8,9 százalékos emelésen túl mindössze 1,8 százalékos kompenzáció járt volna. A 4,5 százalékról meghozott döntést valószínűleg nem a nyolchavi, hanem az éves előrejelzések alapján hozták meg, így összességében 13,4 százalékos éves emelésről határozva. Az emelésről részletesen is írtunk ma délelőtt, ezt a cikket itt tudod újra elolvasni:

EZ IS ÉRDEKELHET Nyugdíjemelés 2022: átlagosan plusz 87 ezer forint érkezhet novemberben, sokan viszont egy fillért sem kapnak A nyugdíjemelés mértéke 2022-ben összesen 13,4 százalék lesz, ebből novemberben 4,5 százalék érkezik. A legtöbb nyugdíjas 10 ezer forintos nyugdíjprémiumra számíthat.

Az emelt nyugdíjösszeget legegyszerűbben úgy lehet kiszámítani, hogyha tudjuk, mennyi volt a 2022. januári emelés előtt a havi ellátás mértéke. Ugyanis a friss rendelet szerint - és az eddig megszokott gyakorlat szerint is - az évközi emelések alapját is az előző évi juttatás képzi, nem a már az évben megemelt összeg. A rendelet így szól:

2022. november 1-jétől, 2022. január 1-jei visszamenőleges hatállyal – a nyugellátások és egyes más ellátások 2022. július havi kiegészítő emeléséről szóló 161/2022. (IV. 28.) Korm. rendeletben foglaltakra tekintettel – 4,5 százalékkal hivatalból kell emelni azt az öregségi nyugdíjat, (...) amely után a jogosultnak a nyugellátások és egyes más ellátások 2022. január havi emeléséről szóló 692/2021. (XII. 9.) Korm. rendelet 1. §-a alapján emelés (a továbbiakban: januári emelés) járt.

A döntéssel kapcsolatban Simonovits András nyugdíjszakértő a 24.hu-nak azt mondta: nagy gond lett volna akkor, ha a kormány csak a január–augusztusi inflációt nézi a nyugdíjemelésnél mert annak alapján az eddigi 8,9 százalékos emelés mellé legfeljebb 1–2 százalék járhatott volna pluszban a következő hónaptól. Hozzátette azonban, hogy a nyugdíjas érdekképviseletek által szorgalmazott további, 10 százalékos novemberi nyugdíjemelést erősen túlzónak érezte volna, akkora mértékű emelést egyszerűen semmi nem indokolt.

Simonovits András elmondta, hogy úgy tartaná igazságosnak, ha a kisnyugdíjban részesülők még ezen felül is kapnának valamekkora mértékű kompenzációt. Szerinte míg korábban az átlagos infláción belül nem voltak nagyon jelentősen eltérő értékek, a mostaninál már vannak. Elég csak arra gondolni, hogy augusztusban 15,6 százalékos volt az átlagos pénzromlás, az élelmiszer-infláció ennek majdnem a duplája, 30,9 százalékos volt az előző hónapban, vagyis folyamatosan nyílik a jövedelmi olló a dolgozó magyarok és a nyugdíjasok között. Erről lapunk szintén írt részletesen, ezt a cikket itt tudod elolvasni:

EZ IS ÉRDEKELHET Rémisztő jelentés érkezett a magyar nyugdíjasok helyzetéről: így csúsznak évről évre lejjebb A vizsgált 44 ország közül hazánk a 32. helyen áll az elemzők által kiszámított nyugdíjindex alapján.

A nyugdíjszakértő elmondta azt is, hogy szerinte egységesíteni kellene a 13. havi nyugdíj összegét. Szerinte a legszegényebb nyugdíjasoknál mindenképpen indokoltnak tartaná a soron kívüli nyugdíjemelést. Persze hozzátette, hogy a nyugdíjasok java része maga is tehet róla, ha nagyon kevés nyugdíjat kap, például mert valaha beleegyezett abba, hogy a munkáltató ne fizesse utána a járulékot - de így is egységes rendszerre lenne szükség. Szerinte a lengyel példa lebeghet előttünk, ott ugyanis minden nyugdíjas azonos összegű plusz juttatást kap a 13. hónapra, ez pedig valamennyire korrigálná az egyenlőtlenséget.