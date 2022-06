Nyugdíjemelés 2022: itt a friss adat, akár 78 ezer forintot is kaphatnak az idősek júliusban

2022. januárban 164 102 forint volt az öregségi nyugellátás átlagos összege havonta - a Magyar Államkincstár előzetes adata szerint. Ez azt jelenti, hogy az átlagos nyugdíjösszeget kapó időseknagyjából 6 ezer forint emelésre számíthatnak júliustól. A kiadványból az is kiderült, hogy nagyjából 1 millió 165 ezer idős az átlag alatti összeget kapja, míg több mint 114 ezer nyugdíjas 300 ezer forint feletti összeget kap. Az ő emelésük több mint 11 ezer forint lesz havi szinten júliustól. Mutatjuk a pontos számokat.

Megjelent a Magyar Statisztikai Zsebkönyv, 2021, mely tartalmazza a 2022. januári adatokat az öregségi nyugdíjasokról a Magyar Államkincstár (MÁK) előzetes adatai alapján. A kiadványból kiderült, hogy mekkora volt az öregségi nyugellátás átlagos összege januárban és hogy hányan kapják: 164 102 forintot kap átlagosan 1 996 928 nyugdíjas.Múlt év elején még 2 028 758 fő kapott átlagosan 150 571 forint havi ellátást.

A zsebkönyv tartalmazza azt is, hogy az egyes járandósági sávokba hány nyugdíjas tartozik. Az adatok szerint 20 ezer forint alatti nyugdíjat, 10 982 fő kapott 2022. januárban, számuk csökkent 2021 óta. Százezer forint alatt összesen 321 408 fő kap ellátást, számuk 2021-hez képest jelentősen csökkent - akkor írt a zsebkönyv 436 664 főt. Mindeközben a magas juttatást kapó nyugdíjasok száma egyre növekszik: 2021-ben még 75 897 fő kapott 300 ezer forint feletti nyugdíjat, 2022-re 114 667-re emelkedett a számuk. Általánosságban megállapítható, hogy a kisebb - 120 ezer forint alatti - összegű nyugdíjban részesülők száma csökkenő tendenciát mutat, a középmezőnybe tartozók létszáma enyhén, a 200 ezer feletti összeget kapók száma pedig lényegesen emelkedik:

A búgócsigát formázó ábrából látható, hogy 2021. január és 2022. január között az alalacsony nyugdíjösszegsávok ellaposodnak, míg a 200 ezer feletti nyugdíjsávok megvastagodtak. A változás százalékos arányát pedig a táblázatban tüntettük fel: legnagyobb mértékben a 300 ezer forint feletti nyugdíjat kapók létszáma emelkedett, és leginkább a 60-80 ezres nyugellátásban részesülők száma csökkent le.

Egyre több a milliós nyugdíj

Majdnem kilencszeresére emelkedett öt év alatt a félmillió forint feletti új nyugdíjak száma, de a legtöbben még mindig 100 és 150 ezer forint közötti ellátással kezdik meg nyugdíjas éveiket - derült ki a tavalyi évi nyugdíjmegállapításokból. A MÁK adatai szerint csak tavaly 1567 nyugdíjat állapítottak meg az 500 ezer foritn felett, de millió alatt keresők sávjában. Bár a millió feletti nyugdíjakról nem közöltek adatot, feltételezhetően ehhez a sávhoz is inkább egyre többen tartoznak évről-évre.

A nyugdíjasok körében egy generációváltás zajlik, amelyet a pandémia fel is gyorsított: vagyis az elhalálozások következtében egyre több a magasabb nyugdíjsávba tartozó nyugdíjas, és az emelések is azt eredményezik, hogy egyre nagyobb a magasabb összeget kapók száma. Ettől függetlenül a nyugdíjas szervezetek és nyugdíjszakértők is arra figyelmeztetnek évek óta, hogy a jelenlegi nyugdíjszámítási rendszer fenntarthatatlan. Azt okozza, hogy a szegényebbek csak egyre szegényebbek lesznek, és évről-évre nő a szakadék a kisnyugdíjasok és luxusnyugdíjasok között.

Mekkora lesz az emelés 2022 júliusában?

A különbségek jól látszanak a júliusi visszamenőleges 3,9 százalékos emelés kapcsán is. Lesz ugyanis nagyjából 1 millió 165 ezer idős, aki az átlagnyugdíj alatti összeget kap, így számukra az emelés is legfelejbb 5200 forint lesz, vannak viszont több mint 100 ezren, akik 11 ezer forintnál is nagyobb havi emelést kapnak, egy összegben pedig több mint 78 ezer forintot júliusban.

Azt, hogy pontosan hogyan kell kiszámolni, kinek mekkora emelés, korrekció érkezhet, ebben a cikkben részleteztük. Aki nem akar számolgatni, könnyen kiszámolhatja a várható összeget a Pénzcentrum nyugdíjkalkulátorával: