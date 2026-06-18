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Megtakarítás

Milliókat csaltak ki egy gyanútlan magyar nyugdíjastól a banki csalók: döbbenetes, mi volt a módszer

Pénzcentrum
2026. június 18. 08:01

Telefonos banki csalók vettek rá egy idős nőt arra, hogy közel ötmillió forintnyi megtakarítását idegen számlákra utalja át. Az eset után derült ki, hogy a sértett számláján a biztonságot szolgáló, alacsonyabb alapértelmezett limit helyett napi 200 millió forintos átutalási korlát volt érvényben, amelyet soha nem igényelt. A CIB Bank elismerte, hogy több korábbi ügyfélnél sem sikerült megfelelően csökkenteni az alapértelmezett limiteket, ami komoly kockázatot jelent a hasonló visszaélések során.

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Egy idős nőt azal hívták fel a bankja nevében, hogy illetéktelenek próbálnak meg hozzáférni a pénzéhez, a kétségbeesett asszony több tranzakcióval mintegy ötmillió forintnyi megtakarítást utalt át más számlákra. A bűnözők azt ígérték, hogy az összeg hamarosan újra megjelenik a számláján, majd bontották a vonalat. Az idős nő nagyjából egy óra elteltével jött rá, hogy csalás áldozata lett. Azonnal értesítette a CIB Bankot, ahol az ügyintézők letiltották a kártyáját és az online banki azonosítóját, ezt követően pedig rendőrségi feljelentést tettek - számolt be a Telex.

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Az ügyintézés során, amikor a mobilalkalmazást újra letöltötték az asszony telefonjára, megdöbbentő dologra lettek figyelmesek. A lakossági ügyfeleknél megszokott napi egymillió és havi harmincmillió forintos átutalási limit helyett napi 200 milliós, illetve havi 500 millió forintos felső határ volt beállítva a számláján. Az áldozat korábban sem az internetbankban, sem személyesen a bankfiókban nem kért ilyen emelést. Ez azt jelenti, hogy ha több pénz lett volna a számláján, a csalók akadálytalanul annak a sokszorosát is megszerezhették volna.

Az ügyfelek biztonságát szolgáló alapbeállítás célja éppen az lenne, hogy megakadályozza a nagyobb összegek egyszerre történő leemelését. A pénzintézetek általában napi 600 ezer és ötmillió forint közötti alapértelmezett limitet alkalmaznak, amelyet az ügyfél önállóan is megemelhet a maximális összeghatárig, ami a CIB Bank esetében a fent említett 200 milliós napi, illetve 500 milliós havi keret.

A bank tájékoztatása szerint a Magyar Nemzeti Bank ajánlására 2024 augusztusában egymillió forintra módosították az alapértelmezett limitet azoknál a lakossági ügyfeleknél, akik korábban nem kértek magasabb keretet.

A pénzintézet ugyanakkor elismerte, hogy utólagos ellenőrzés során vették észre a hibát, miszerint a 2024 augusztusa előtt nyitott számlák egy részénél nem sikerült egységesen csökkenteni a korlátot. Az érintett esetek rendezését azóta megkezdték.

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A 2024. augusztus 5-e után megnyitott számláknál azonban továbbra is a 200 és 500 milliós érték maradt az alapbeállítás. Bár a bank többrétegű, valós idejű biztonsági rendszerrel figyeli a gyanús tranzakciókat, ebben a helyzetben a rendszer nem szűrte ki az ügyfél korábbi szokásaitól eltérő, visszaélésre utaló műveletsorozatot.

A kártérítéssel kapcsolatban a bank közölte, hogy minden esetet egyedileg bírálnak el, figyelembe véve a tranzakció körülményeit és a végrehajtott biztonsági lépéseket. A helyzetet nehezíti, hogy az utalásokat az áldozatok, bár megtévesztés hatására, de saját maguk hagyják jóvá. Bár a pénzintézetek folyamatosan fejlesztik védelmi rendszereiket, a csalók negyedévente országosan mintegy ötmilliárd forintot zsákmányolnak az ügyfelektől.

Éppen ezért elengedhetetlen, hogy gyanakvással kezeljünk minden olyan telefonhívást, amelyben banki ügyintézőnek kiadó személyek pénzmozgatást kérnek tőlünk. Megelőzésképpen pedig javasolt ellenőrizni, és a saját igényeinkhez mérten alacsonyabb összegre beállítani az átutalási limiteket.
Címlapkép: Getty Images
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