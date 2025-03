Van 2000 forintod? Így építhetsz belőle százmilliós vagyont: pofonegyszerű a trükk

Mostanra átlagosan közel 2 300 forintba kerül egy doboz cigaretta, miközben egy kutatás szerint a 15 évnél idősebb magyarok bő negyede napi rendszerességgel dohányzik. Minden negyedik magyar tehát havi szinten súlyos tízezreket költ arra, hogy saját magát mérgezze. Pedig ha ezt a pénzt inkább a jövőjébe fektetné, akkor néhány év alatt akár sok tízmillió forintos megtakarítást is felhalmozhatna. Mutatjuk, hogyan.

Az Eurostat 2023-as adatai szerint a 15 évnél idősebb magyarok negyede, egészen pontosan 25,8%-a napi rendszerességgel dohányzik, ami az egyik legmagasabb érték Európában. A kutatás szerint csupán három országban rosszabb a helyzet, mint Magyarországon – Görögországban 27,2%, Törökországban 27,3%, Bulgáriában pedig 28,2% a dohányzók aránya. A helyzet egyébként Svédországban (9,3%), Izlandon (11,2%), Finnországban (12,5%) és Norvégiában (12,9%) a legjobb ebből a szempontból.

Akárhogy is, a magyaroknak ez a rossz szokása egy remek lehetőséget is rejt magában – nevezetesen, minden negyedik magyar potenciálisan hatalmas összeget tud megtakarítani, feltételezve persze, hogy hajlandó megválni ettől az egészségtelen és egyébként igen drága szenvedélyétől.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) legfrissebb, februárra vonatkozó adatai szerint egy doboz cigaretta jelenleg 2 290 – 2 230 forintba kerül, átlagosan tehát 2 260 forintba. Amennyiben semmi mást nem teszünk, csak ezt az összeget félretesszük, úgy már egyetlen év alatt is 824 900 forint megtakarításunk keletkezhet, feltéve persze, hogy napi egy doboz cigaretta árával számolunk. Ebben az esetben két év alatt 1 649 800, öt év alatt 4 124 500, tíz év alatt pedig 8 249 000 forint lenne a megtakarításunk összege.

Természetesen semmi sem akadályoz meg minket abban, hogy az évtized letelte után tovább halmozzuk a megtakarításunkat – ebben az esetben tizenöt év után 12 373 500 forint, a huszadik év végére pedig 16 498 000 forint lenne a megtakarításunk összege.

Ennél sokkal többet is kihozhatunk a pénzünkből

A fent felvázolt esetben semmi mást nem tettünk, mint következetesen, minden egyes nap félretettük egy doboz cigi átlagos mai árát. Csakhogy természetesen 5-10-15-20 év múlva nagyon nem annyiba fog kerülni egy doboz cigaretta, mint manapság, így botorság is lenne mondjuk 10 év múlva is csak napi 2 260 forintot félretenni.

Azt természetesen nem tudjuk megmondani, hogy a jövőben mennyibe fog kerülni egy doboz cigaretta, ám a múltbeli adatok alapján lehetnek feltételezéseink. Négy évvel ezelőtt, vagyis 2021 februárjában például 1 550 – 1 590 forint volt a KSH által számított átlagos cigarettaár, ami 1 570 forintos átlagárat jelentett akkoriban. Mindez azt jelenti, hogy az azóta eltelt négy év alatt 43,9%-kal nőtt egy doboz cigi átlagára, ami átlagosan éves 9,5%-os áremelkedést jelent.

Amennyiben ebből indulunk ki, akkor mondhatjuk például, hogy az első évben napi 2 260 forintot, a második évben napi 2 475 forintot (2 260 * 1,095 = 2 475), a harmadik évben napi 2 710 forintot (2 475 * 1,095) stb. teszünk félre. Ezzel a módszerrel tehát ugyanúgy 824 900 forint megtakarításunk lesz az első év végére, ám a második év végére már 1 728 166 forint, az ötödik végére 4 986 206 forint, a tizedik végére 12 835 684 forint, a tizenötödik végére 25 192 636 forint, a huszadik év végére pedig 44 645 430 forint.

Ez 28 147 430 forinttal múlja felül az első modellel megtakarítható 16 498 000 forintot, ami 170,6%-os pluszt jelent.

Még ez sem minden

Persze ez még mindig nem a vége, hiszen itt még mindig csak annyit tettünk, hogy a doboz cigi mai átlagárának inflációval növelt értékét tettük félre napról napra, évről évre. Természetesen ennél is sokkal többet hozhatunk ki a pénzünkből akkor, ha a már korábban megtakarított összegeket be is fektetjük.

Amennyiben mondjuk az első évben félretett 824 900 forintot a következő évre 7% hozam mellett befektetjük, úgy az a második év végére 57 743 forint hozamot termel nekünk. Az előző modell szerint a második év végére 1 728 166 forintunk gyűlne össze, ám a mostani verzióval még ezt is megfejelnénk ezzel a további közel 58 ezer forinttal, tehát a második év végére már 1 785 909 forint megtakarításunk lenne.

A harmadik évben ugyanígy cselekednénk – az első két évben felhalmozott fenti összeget befektetnék évi 7% hozam mellett, továbbá az év folyamán következetesen félretennék a napi egy doboz cigi árát, így összesen a harmadik év végére már 2 899 998 forintunk lenne. A metódus ugyanez maradna a továbbiakban is, így az ötödik év végére már 5 664 985 forintunk, a tizedik végére 16 860 472 forint, a tizenötödik végére 37 691 013, míg a huszadik év végére 74 964 524 forintunk gyűlne össze.

Ez az első modellben felhalmozható 16 498 000 forintot 354,4%-kal, de még a második modellben felhalmozható 44 645 430 forintot is 67,9%-kal múlná felül.

Itt persze érdemes észrevenni, hogy bár a 7%-os éves hozam első nekifutásra talán magasnak tűnik, az utóbbi évek inflációs sokkjának fényében az egészen eltörpül. Hiszen az imént mi magunk is megállapítottuk, hogy a cigaretta átlagosan évi 9,5%-kal drágult az utóbbi négy évben. Persze a cigi árának emelkedése nem feltétlen tükrözi az átlagos infláció mértékét, ám ami azt illeti, 2020-2024 között az összesített fogyasztóiár-index még a cigaretta áremelkedését is meghaladta a maga átlagos évi 10,1%-ával.

Bár remélhetőleg a következő 20 évben rendeződnek a dolgok és visszatérhetünk egy alacsonyabb kamatszinthez, ugyanakkor ha már az utóbbi évek inflációs adataiból indultunk ki, akkor nyugodtan meghatározhatunk az évi 7%-nál magasabb hozamot is. Ha például azt mondjuk, hogy a 9,5%-os cigiár-emelkedést 2 százalékponttal szeretnénk felülmúlni évente, akkor évi 11,5% hozammal is elvégezhetjük a fenti számítást.

Ebben az esetben tehát az utolsó, negyedik modellünk mindenben megegyezik a harmadikkal, az egyetlen különbség, hogy itt 11,5%-os évi hozam mellett fektetjük be a korábban már felhalmozott összegeket. Így az első év végén változatlanul 824 900 forintunk lesz, ugyanakkor a második végén 1 823 029 forint, az ötödik végén 6 150 233 forint, a tizedik végén 20 280 959 forint, a tizenötödik végén 50 192 935 forint, míg a huszadik végén 110 494 202 forint.

Ez az első modellben megtakarítható 16 498 000 forintot 569,7%-kal, a második modellben megtakarítható 44 645 430 forintot 147,5%-kal, a harmadik modellben megtakarítható 74 964 524 forintot pedig 47,4%-kal múlja felül.

Látható tehát, hogy ugyan 20 év kemény munkájával, ám valóban 100 milliós vagyon építhető mindössze azzal, hogy lemondunk napi egy doboz cigi áráról. A fentiek alól természetesen az sem lehet kifogás, ha mi történetesen nem dohányzunk, hiszen a napi egy doboz cigi árának összegét ebben az esetben is nyugodtan félretehetjük.