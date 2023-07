Íme, a legfinomabb lángos recept: mutatjuk, hogyan készítsd el házilag, fillérekből!

A magyarok kedvenc nyári kelttésztái közé soroljuk a lángost, ami az elmúlt évtizedek során elválaszthatatlanul összeforrt a strandolással, hiszen a vízparti- és strandbüfék kulcsfontosságú gyorsételéről van szó. Járjunk utána, milyen lángos receptek léteznek, melyik a legfinomabb lángos recept (szerintünk), és hogy milyen feltétekkel érdemes a lángos nevű olajban sült kelttésztát kínálni!

Cikkünkben minden érdekes tudnivalót összegyűjtöttünk a lángos készítése kapcsán: mutatjuk, milyen étel a lángos, milyen egyszerű lángos recept instrukciók szerint tudjuk a legkönnyebben elkészíteni, miben rejlik a legfinomabb lángos recept titka! Miben más a kefíres lángos recept, mint a krumplis lángos recept, milyen hozzávalókat ír elő az eredeti lángos recept? Milyen kulcsfontosságú mozzanatokra kell odafigyelnünk a langos recept elkészítése során, hogy biztosan tökéletes házi lángos kerüljön az asztalra?

Milyen étel a lángos?

A lángos a magyarok egyik kedvenc kelttésztás étele, aminek elkészítésére számos receptúra létezik, azonban mindegyiknek az a közös tulajdonsága, hogy a megkelesztett, megformázott tésztát a végén olajban sütjük ki – ez a sütési mód adja a lángos egyedi ízét és állagát, minden más elkészítési alternatívát letarolva (a lángos sütése összességében a fánk sütéséhez hasonlít a leginkább). A lángos jelenleg is a legnépszerűbb büfé- és strandételek közé tartozik (különösen a balatoni üdülőhelyeken, ahol a lángos a fürdőzés elengedhetetlen kellékévé vált), ugyanis, mivel percek alatt elkészül, könnyű frissen sütve kínálni.

A langos eredete a mai napig nem tisztázott, ám egyes történelmi emlékeink szerint az első lángos recept valószínűleg a dagasztóteknőben hátramaradt kenyértészta feldolgozását szolgálta. A maradék tésztából, ha az nem adott ki egy egész kenyeret, szívesen sütöttek a kemencében, a későbbiekben sütőolajban is különféle natúr vagy feltéttel megpakolt lepényeket (ilyen a sima lángos mellett a kenyérlángos, avagy a langalló is). A mai értelemben vett egyszerű lángos recept kialakulása nagyjából az 1950-es évekre tehető, ugyanis korábban Magyarországon egyáltalán nem volt jellemző a bőolajban sült ételek készítése.

Népszerű lángos receptek: Te hogyan készíted?

Habár sokan csak a strandbüfék kínálatából ismerjük, a lángos valójában egy otthon is egyszerűen elkészíthető tésztaféle, amihez semmilyen különleges hozzávaló nem szükséges. A lángos készítését számtalan receptúra szerint elvégezhetjük: létezik többek között lángos tészta tejjel vagy tej nélkül, krumplis lángos recept (ne keverjük össze a „krumplilángos” nevű népies étellel), vagy például kefíres lángos recept is. A végeredményt bármelyik lángos alternatíva útján elérhetjük, ezért érdemes minél több lángos receptet kipróbálnunk, hogy rájöjjünk, melyik ízlik a családnak a leginkább.

A legfinomabb lángos recept: krumplis lángos egyszerűen

A lángos készítése kapcsán mindenképpen elmondhatjuk, hogy a lángos recept esetében is érvényesül az „ahány ház, annyi szokás” elve, hiszen mindenki más titkos hozzávalóra esküszik, amitől a lángos tésztája csak még légiesebb és puhább lesz. A mi esetünkben a legfinomabb lángos recept egy szuperegyszerű és nagyon laktató krumplis lángos recept lesz (habár a kefíres lángos is nagyon finom), erre hoztunk egy egyszerű lángos recept alternatívát, amit bárki könnyedén el tud készíteni. Nézzük, hogyan készül a lángos házilag, egyszerűen!

A lángos hozzávalói

500 g főtt krumpli

500 g búzafinomliszt

1,5 dl tej

25 g élesztő (friss)

1 tk kristálycukor

1 db tojás

1 ek sertészsír

1 ek só

napraforgóolaj a sütéshez és a formázáshoz

A lángos recept elkészítése

Mérjük ki és készítsük elő a krumplit (tisztítsuk meg, kockázzuk fel, enyhén sós vízben főzzük puhára, szűrjük le, végül krumplinyomóval törjük teljesen pépessé), illetve a lángos recept többi hozzávalóját. Elsőként langyosítsuk meg a tejet és a kristálycukorral futtassuk föl benne az élesztőt (kb. 10 perc), majd dolgozzuk össze az összes többi hozzávalóval (dagaszthatjuk kézzel vagy géppel is). A langos kidagasztott, homogén állagú tésztáját tegyük egy tálba, felszínét kenjük be olajjal, takarjuk le egy konyharuhával, majd hagyjuk langyos szobahőmérsékleten megkelni 45-50 perc alatt.

Ha a lángosunk tésztája megkelt, formázzunk a masszából kb. ökölnyi gombócokat, majd tegyük őket félre további 10-15 percre pihenni. A pihentetés ideje alatt hevítsünk napraforgóolajat egy nagyobb fazékban vagy serpenyőben (az olajnak mindenképpen forrónak kell lennie, amikor belekerül a tészta!), majd formázzunk a lángostésztából kisebb lángosokat és süssük ki őket az olajban (közepes lángon, oldalanként kb. 2 percen keresztül). A kész lángosokat csepegtessük le papírtörlőn, majd kínáljuk a langos recept szerinti feltétekkel.

Lángos feltétek: mivel kínáljuk a lángost?

Ugyanúgy, ahogy bármilyen kelttészta esetében, a lángos készítése során is bánjunk rugalmasan a feltétekkel: a hagyományos fokhagymás, illetve sajtos-fejfölös lángos mellett érdemes kipróbálni a szalonnás, a sonkás, a lilahagymás, tepertős, a csirkés vagy a gombás lángost is. Az édesszájúaknak sem kell lemondaniuk ízlésükről a lángosfogyasztás idején: a frissen sült lángost kenjük meg nyugodtan mogyorókrémmel, lekvárral, csokoládéval, feltét gyanánt használhatunk magvakat, gyümölcsöket, akár cukorkákat is.