Eldőlt Oszter Sándor hagyatékának sorsa: ő örökölte a színész birtokát, nyaralóját

Nem unokája, hanem lánya örökölte Oszter Sándor vagyonát. Mint kiderült, a színésznek nem volt végrendelete, özvegye pedig mindenről lemondott Oszter Alexandra javára - haszonélvezeti joggal.

Oszter Sándor még 2019-ben kijelentette, hogy mindent unokájára hagy, viszont a tavaly októberben elhunyt színész hagyatékában nem csak az örökölt vagyon, de az adósság is hatalmas mértékű. Most kiderült az is, hogy mégsem Oszter unokája kapja meg az örökséget.

Nincs végrendelet. Az a nagy helyzet, hogy az unokámra nem szállt semmi. A lányomra és rám maradt, viszont én lemondtam a részemről Sandry (Oszter Alexandra) javára, tehát minden az övé. Haszonélvezeti jogom van a balatoni és a diósjenői házra, de egyébként az utolsó fillérig mindent átruháztam rá

– mondta Oszter Sándor özvegye, Failoni Donatella a Blikknek. Hozzátette, azért döntött így, mert nem akarja, hogy a lányának még egyszer ezzel kelljen foglalkozni az ő halála után.

Muszáj erre gondolnom, 76 éves leszek augusztusban, innentől kezdve minden nap ajándék

- mondta a színész özvegye. Kifejtette, sok mindent a lánya intéz, aki nem lakik életvitelszerűen a birtokon, hanem Székesfehérvár és Diósjenő között ingázik. A közjegyzőnél is rengeteg időt tölt el, mert mindennek alaposan utána kell járnia.