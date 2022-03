Már 100 ezer dolgozónak ítéltek meg adóvisszatérítést: sokan már másodszor igénylik

A családi adóvisszatérítés teljes összege már a 650 milliárd forintot közelíti; az a 106 ezer igénylő, akik az adóbevallásukban érvényesítik az adókedvezményt összességében 33 milliárd forintnyi adót kapnak vissza - írta Varga Mihály pénzügyminiszter a Facebook oldalára felkerült bejegyzésében. Felidézte, hogy a gyermeket nevelő szülők első körben, február 14-ig több mint 610 milliárd forintot kaptak vissza a családi adóvisszatérítéssel.

Azoknak, akik az adóbevallásukban érvényesítik az adókedvezményt, a második körös kiutalási szakasz március 1-én kezdődött - jegyezte meg. Azóta 106 ezren igényelték így a családi adóvisszatérítést, összességében 33 milliárd forintnyi adót kapnak vissza - tájékoztatott. Az átlagosan 311 ezer forint. Varga Mihály elmondása szerint arra kérte az adóhivatal vezetőjét, hogy jelentősen gyorsítsák fel a kiutalási folyamatot, így a bevallás beérkezése után 30 nap helyett már két héten belül kiutalják a visszajáró adót. Összehasonlításként azt is megemlítette, hogy 2009-ben a családi adókedvezmény összege mindösszesen 12 milliárd forint volt.

Sokaknak még a február 14-ig kézhez kapott összegen felül az szja-bevallás benyújtását követően is járhat vissza adó; például azoknak, akik tavaly a munkabér mellett ingatlan bérbeadásból vagy őstermelői tevékenységből is szereztek jövedelmet. Az szja-bevallásban igényelhetik vissza az adót azok is, akik elmulasztották december 31-ig a kiutaláshoz szükséges nyilatkozatot leadni. Sőt, azok is az szja-bevallásukban érvényesíthetik az adóvisszatérítést, akiknél a munkáltatóktól az adóhivatalhoz beérkező adatok ellentmondásosak vagy hibásak - közölte korábban Tállai András: