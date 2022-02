Így építhetsz 100 milliós vagyont: pofon egyszerű, pár száz forint is elég az induláshoz

A változó kamatkörnyezetben egyre kockázatosabb megforgatni pénzünket, de továbbra sem a dunyha alatt kuporgatás jelenti a legjobb megoldást. A Pénzcentrum számtalanszor írt már a rendszeres megtakarítás fontosságáról, amit, ha valaki nagyon komoolyan vesz, akár 100 milliós vagyont is építhet. Ez alkalommal olyan Rendszeres megtakarítási programokat kerestünk, amik kis kockázattal és kis befektetéssel termelnek nekünk idővel nagyobb összeget. Mint gyűjtésünkből kiderült, az ilyen ajánlatok a magyarországi bankoknál mára mind módozozatukban, mind tőkeigényükben igen sokrétűek. Egyes programok inkább a hagyományos betéti számlákra hajaznak, de már megtalálni a Fintech cégeknél innovatívabb megoldásokat is. Ami viszont közös bennünk, hogy egyszerűen és nagyobb elköteleződés nélkül spórolhatunk velük, a kulcs pedig mindegyiknél a rendszeresség.

Sok kicsi sokra megy - tartja a közismert mondás is, amelyet a különböző megtakarítási célú konstrukciók népszerűsítésénél is előszeretettel vetnek be a reklámszakemberek. És bár a takarékoskodás mantrájára sokan csak legyintenek, a Pénzcentrum már számos cikkében igazolta a kisebb összegű, de rendszeres spórolás létjogosultságát.

A vagyon építésének ugyanis a hosszú távú tervezés a kulcsa. Ahhoz, hogy anyagi függetlenségünket elérjük, 30-40 évre kell előre gondolkodnunk. Korábbi cikkeinkben már több megtakarítási modellt is sorra vettünk, most pedig annak jártunk utána, a magyarországi pénzintézetünk milyen ajánlatokkal kecsegtetnek, ha bankunk segítségét vennénk igénybe megtakarítási céljainkhoz.

Számos bank kínál olyan konstrukciókat, amik segítségével hosszú távú megtakarításokat realizálhatunk akár anélkül, hogy befektetnénk, vagy a havi fizetésünk jelentősebb részét félre kéne tennünk. Így idővel úgy juthatunk nagyobb összeghez, hogy mindennapi költéseinkben nem, vagy alig jelentkezik a spórolást.

A bankok ajánlatai közül jelenleg van olyan, ami havi 10 ezer forintnyi megtakarítással kezdhető el, de olyan is, amihez elég használnunk a bankkártyánkat. A Pénzcentrum most összegyűjtötte a bankok azon Rendszeres megtakarítási programjait, amik egyszeri megbízással, könnyedén és kis befektetéssel termelik nekünk a megtakarítást.

Mik a rendszeres megtakarítás alapjai?

A pénzügyi tudatosság alapja a takarékoskodás. Ahhoz pedig, hogy a takarékoskodást mindennapjaink részévé tegyük, a legjobb mód valamilyen rendszeres megtakarítási konstrukció.

Az egész alapfilozófiája az, hogy sok kicsi sokra megy.

Egy rendszeres megtakarítási program lényege, hogy apránként gyarapíthatjuk félretett pénzünket, anélkül, hogy változtatni kéne vásárlási szokásainkon. Jellemzően a rendszeres megtakarítási programok előnyei, hogy:

részünkről elegendő egy egyszeri megbízás

mi dönthetjük el a megtakarítás ütemét és azt, hogy alkalmanként mekkora összeget szeretnénk félretenni

nem kell bankba járnunk, vagy folyamatosan figyelnünk, hogy állnak megtakarításaink

A Pénzcentrum most megkereste a nagy hazai bankokat, hogy válaszaikon keresztül részletesen is bemutassuk az egyes pénzintézetek ajánlatait.

Van ahol pár tízezer, másutt pár száz forint a belépő

Az OTP Bank tavaly indította el, a nemes egyszerűséggel OTP Rendszeres Megtakarítási Program névre keresztelt konstrukcióját. Ennek keretében, a hasonló programok jó részéhez hasonlóan egyetlen megbízással gondoskodhatunk arról, hogy minden hónapban, rendszeresen az általunk kiválasztott befektetési alapba kerüljön a megadott összeg.

A konstrukciót azoknak ajánlják, akik havonta félre tudnak tenni legalább 10-20 ezer forintot. A bank ígérete szerint a program keretén belül egy ilyen kisebb összegű rendszeres megtakarítással is viszonylag magasabb hozam válik elérhetővé a lekötetlenül, vagy bankszámlán tárolt pénzhez képest. A spórolt pénzünk ráadásul az infláció okozta hatásoknak is kevésbé lesz kitéve.

A Rendszeres Megtakarítási Programhoz egy a banknál nyitott értékpapírszámlára van szükségünk. A szolgáltatás már a pénzintézet internetbanki felületén is elérhető.

A CIB Bank ügyfeleinek is elérhető egy hasonló, ennél a pénzintézetnél #withSAVE megtakarítási számla keresztelt program. A program lényege a bank jellemzése szerint is az, hogy naponta tegyünk félre kisebb összegeket, melyekhez bármikor hozzáférhetünk. A számla komoly előnye, hogy a napi utalásunk összege akár 100-200 forint is lehet.

A megtakarítási Számlát a 18. életévüket betöltött magánszemélyek nyithatnak kizárólag CIB Bank mobilalkalmazáson illetve cib.hu oldalon keresztül. A számlanyitás feltétele bármely – saját ügyfélszám alatt nyilvántartott – CIB bankszámla1 (Társszámla) megléte.

Sávos kamatozása az alábbi módon működik:

ha az adott havi kamatperiódusban megtakarított összeg legalább 1000 forint a 0 – 400 ezer forint közötti összegrészre: 0,40 százalék, a 400 ezer forint feletti összegrészre: 0,01 kamatot kapunk

ha az adott havi kamatperiódusban megtakarított összeg kevesebb, mint 1000 forint, vagy nulla, a teljes összegre 0,01 százalék

Az ERSTE Bank is ígér hasonló terméket, ez az ingyenes, folyószámlához kapcsolódó Célbetét. A Célbetét egy egyszerű, online is indítható, azonnal hozzáférhető, betéti számla. A számlán egy rendszeres átvezetési megbízással tudjuk gyűjteni különböző céljaink eléréséhez szükséges megtakarításainkat.

Korlátlan számú Célbetétet indíthatunk a banknál, a számlán elhelyezett összegekre pedig, annak összegétől függő kamatot fizet a bank. A kamatprémium eléréséhez havi 5000 forintot kell a számlán hagynunk. Az alapkamat itt is 0,01%.

A Sberbank Magyarország Talon megtakarítási számlájának keretén belül biztosít lehetőséget a havi megtakarításunk vezetésére. Erre a számlára vagy megbízással havi rendszerességgel utalhatnak, vagy egyéni igényeik alapján alkalmanként is tudnak bármilyen pénzösszeget átvezetni.

A megtakarítási program hasonlót ígér, mint a többi pénzintézet ajánlatai. Ennek megfelelően a megtakarítás futamidejét és havi összegét is mi határozzuk meg, a pénzünkhöz bármikor hozzáférhetünk és kis összeget is megéri tartani rajta.

A Budapest Bank kínálatában is elérhető egy rendszeres megtakarítási program, ez a Lépésről-lépésre szolgáltatás. Ez valamely befektetési alap rendszeres vételére vonatkozó megbízás, melyet egyszer kell megadnunk és automatikusan minden hónapban teljesül a befektetési alap vétele, amennyiben a megbízás ellenértéke biztosított a számlán. Ezt egy fizetési számlára megadott állandó átutalással tudjuk megtenni, mely szintén beállításra kerül a megtakarítási program rögzítése során.

A Magnetbanknál Királyi takarékszámla néven érhető el egy egyszerű megtakarítási számla - tetszőleges számban, és összegben vezethető át és vissza összeg a fizetési számla, és a megtakarítási számla között. Kamatszámítás a napi záróegyenlegek alapján. Kamatfizetés havonta. A bank ajánlatának különlegessége, hogy kétféle módozattal is elérhető.

Ezek egyike a fix összegű megoldás. Ennek esetében egy megtakarítási célt rögzítünk (megjelölhetjük a cél megtakarítási összeget, és hogy mikorra szeretnénk a célunkat elérni, emellett elnevezhetjük a célt, és képet is tölthet fel hozzá), a Bank pedig a cél eléréséhez szükséges megtakarítási összeget, a megjelölt napon minden hónapban automatikusan átvezeti a fizetési számláról a meghatározott célt szolgáló számlára, egészen a cél lejártáig, vagy megszüntetéséig. Az ügyfél, ha szeretne, megadhat havi megtakarítási összeget, és céldátumot is, ebben az esetben a célösszeget kalkulálja a Bank.

Sokkal egyedibb a bank által kínált az „Aprógyűjtés bankkártyával” névre keresztelt megoldás. Ennek esetében lakossági bankkártyával történő vásárlások után az ügyfél választásának megfelelően 10-re, 100-ra, vagy 1000-re kerekítjük vásárlások értékét, a különbözetet pedig automatikusan a kiválasztott célra gyűjtik.

A figyelembe vett bankkártyás műveletek az alábbiak lehetnek:

kártyás vásárlások

internetes kártyás vásárlások

kártyás készpénzfelvétel (ATM-ből, postahelyen vagy bankfiókban)

Persze ez a megoldás sem egyedi. A Fintech pénzügyi szolgáltatóknál sem ismeretlen ugyanis ez a megoldás. Többek között a nálunk is népszerű Revolutnál is találni hasonló szolgáltatást.

A szolgáltatónál elérhető, úgynevezett Revolut széfek lényege, hogy segítségükkel egyszerűen félretehetünk egy kis pénzt adott célokra. Felkerekítjük az aprópénzt, és félretehetjük a kerekítési összeget, egyszeri vagy rendszeres átutalás indításával. Ezt a szolgáltatást úgy hirdetik, hogy akár a visszajáró aprópénzt is számlánkra irányíthatjuk a pénzügyi appban.

A hagyományos bankoknál azonban, bár, mint a pénzintézetek válaszaiból kiderült a Rendszeres Megtakarítási Programok itthon is egyre több helyen elérhetőek, a konstrukciók igen eltérőek, de általában a hagyományos számlavezetéshez hasonlatosak. Talán nem véletlen azonban, hogy a "fiatalabb" szereplők már nem félnek a Fintech szolgáltatók által ígért rugalmasabb, innovatív megoldások átvételétől se,.