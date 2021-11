Újfajta módszerrel spórolnak pénzt a magyar fiatalok: nagy dologra jöttek rá?

A rövid és hosszú távú megtakarítások felértékelődtek a koronavírus-járvány hatására: mindenki, így a fiatalok számára is világossá vált, hogy egy hirtelen jött változás esetén jól jön az addig felhalmozott tartalék - közölte a K&H a takarékossági világnap alkalmából.

A megtakarítások piacán új trendek jelentek meg: egyre nagyobb szerepet kapnak a fenntartható, zöld pénzügyi megoldások. A bankoknak fontos feladatuk, hogy a legfiatalabbaknak is bemutassák, miért fontosak a környezetbarát megoldások.

Bár a fiatalok körében az elmúlt években egyre fontosabbak a különféle megtakarítási formák, többségük még mindig otthon tartja a pénzét. Az Állami Számvevőszék a felsőoktatásban tanuló fiatalok pénzügyi kultúrájáról készült felméréséből az derült ki, hogy a 18-25 év közötti diákok többsége, 89 százaléka már rendelkezik valamiféle megtakarítással.

A fiataloknak élethelyzetükből fakadóan folyamatosan szükségük van a rendelkezésükre álló erőforrásokra, ezért jellemzően a rövidtávú megtakarítási formákat részesítik előnyben. A nők esetében első helyen van az otthon, jól elrejtett helyen tartott megtakarítás, a férfiaknál első helyen a folyószámla van.

Az Állami Számvevőszék jelentése szerint ahhoz, hogy az egyetemi hallgatók pénzügyi tudásszintje és kockázatkezelő képessége javuljon, az oktatás-nevelés során nagyobb figyelmet kell szentelni a pénzügyi ismeretek oktatásán túl azok gyakorlati alkalmazására, illetve a befektetési és vállalkozási ismeretek oktatására – már általános és középiskolás korban is.

Fontosak a zöld megoldások!

Ahogy világszerte szinte az összes területen, így a pénzügyek és a megtakarítások piacán is egyre népszerűbbé válnak az zöld, azaz fenntartható, környezetbarát megoldások.

A fiatalok körében is fontos tudatosítani, hogy amennyire lehetséges, tegyék zöldebbé a szokásaikat. Ami a bankolást illeti, az otthoni „malacpersely” helyett használjanak bankkártyát, a kiadásaikat pedig környezetbarát módon tervezzék meg

- mondta Horváth Magyary Voljc Nóra, a K&H Csoport kommunikációs ügyvezető igazgatója. Érdemes nekik bemutatni, hogy az élelmiszer- vagy akár ruhavásárlásnál a fenntarthatósági szempontok alapján is lehet választani, vagy újrahasznosítható csomagolású terméket preferálni. A családi költségvetés megtervezésébe is hasznos bekapcsolódniuk a gyerekeknek, de akár a spórolásnál is előtérbe lehet helyezni a zöld szempontokat: ma már vannak olyan megtakarítási formák, amelyeknél kiemelt szerepet játszik a fenntarthatóság, például olyan befektetések, amelyek célkeresztjében a környezettudatos cégek állnak és ezek teljesítményének köszönhetően gyarapodik a félretett pénz.

A fiatalok számára a zöld pénzügyek kulcsfontosságúak, hiszen a klímaváltozásból adódó jelenlegi kockázatok mindenki jövőjét, különösen az ő felnőtt éveiket érintik

– hangsúlyozta az ügyvezető igazgató