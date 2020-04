Temérdek magyar kaphat sorsdöntő hívást a napokban: erre kell készülniük

A koronavírus-járvány okozta korlátozások már most rengeteg magyart tette munkanélkülivé, és számuk a közeljövőben csak gyarapodni fog. Kulcskérdés tehát, hogy a rengeteg álláskereső milyen skillekkel felvértezve vág neki a munkakeresésnek a járvány idején. Sok HR-es ezekben az időkben kizárólag telefonon interjúztat első körben, ami nyilván teljesen más helyzeteket szül, mint amit eddig az emberek megszokhattak. Éppen ezért kellőképpen fel kell rá készülni! Azért hogy ezt megkönnyítsük összegyűjtöttünk 16 tanácsot, amit mindenkinek érdemes megfogadnia akkor, ha telefonos interjú keretei között kell számot adnia magáról, illetve az ambícióiról.

A koronavírus-járvány okozta gazdasági nehézségek okán ma körülbelül 330 ezer fő lehet munka nélkül Magyarországon. Gulyás Gergely pedig úgy fogalmazott április 23-án tartott sajtótájékoztatóján, hogy március 11. óta a regisztrált álláskeresők száma 51 ezerrel növekedett. Egy friss, április 22-én megjelent munkerőpiaci kutatás szintén alátámasztja a még most is folyamatosan alakuló, aggasztó munerőpiaci helyzetet. Az adatok szerint ugyanis jelenleg minden harmadik álláskereső a koronavírus-járvány miatt kényszerül munkát keresni.

Mindez azt is jelenti, hogy a lakosság egy jelentős része a következő hetekben, hónapokban minden el fog követni azért, hogy találjon valamilyen munkát. Igen ám, csakhogy a vírus-járvánnyal kapcsolatos korlátozások még jó darabig velünk maradnak, úgyhogy ugyanúgy ahogy az álláskeresés, a felvételiztetés is merőben eltérhet a megszokottól.

Így például sok helyütt az első kapcsolatfelvétel, interjúforduló minden bizonnyal telefonon fog megtörténni. Ez pedig igencsak eltér a már jól megszokott, felkészülök, felöltözök, elmegyek és lehengerlek mindenkit állásinterjúra készüléstől. Főleg akkor, ha az ember még kamerája segítségével sem tudja megmutatni magát a beszélgetés közben. Ilyen esetekben ugyanis egyáltalán nem tudjuk bevetni a nonverbális kommunikációnk komplett tárházát, csupán a hangunkkal vagyunk képesek eladni magunkat.

Éppen ezért, hogy csökkentsük a telefonos interjúztatástól ódzkodókban felgyülemlő félelmet, illetve idegességet, összegyűjtöttünk most több mint 10 szakértői tippet, amivel profin fel tudunk készülni a válsághelyzetben felmerülő, szokatlan telefonos interjúztatási formára.

Válaszd ki a számodra legjobb időpontot!

Semmiképp se menj bele olyan interjúidőpontban, ami olyan órára esik, amikor normális esetben még aludnál, ennél vagy bármi egyéb megszokott tevékenységedbe ütközne

- vallja a Paul J. Bailo, aki könyvet is írt "Nélkülözhetetlen Telefonos Interjú Kézikönyv" címmel. A szakember külön kiemeli, hogy általában minden ember más és más időpontban a legélesebb. Van, aki reggeli, van aki inkább a délutáni órákban. Éppen ezért aki csak teheti (és általában ezt a munkáltatók rugalmasan kezelik), az válasszon olyan telefonos interjú időpontot, amikor úgy érzi, a legjobbját tudja nyújtani.

A három napos szabály!

Három nappal az interjú érdemes elkezdeni kutakodni az interneten a kiszemelt cég után. Minden információ jól jöhet, úgyhogy ássuk bele magunkat minél inkább a cég történetébe, a szerkezeti felépítésébe, illetve a vállalati kultúrát érintő részekbe és minden egyébbe, ami fontos lehet.

Két nappal az interjú előtt rendszerezzük tudásunkat, és az információkból készítsünk egy olyan szöveget, amit akár az interjú során is fel tudunk használni.

Az interjú előtti napon készüljünk fel, és gyakoroljunk magára a telefonos beszélgetésre. Találjuk ki, hol, milyen környezetben fogjuk megejteni az interjút, továbbá azt is, miről szeretnék beszélni.

Hallgassunk profi beszélgetőket!

Az interjúra való készülés idejében, amennyire csak tudjuk, szabadidőnket fordítsuk olyan rádiós, illetve podcast felületek felé, ahol a felek aktívan beszélgetnek egymással. Kérdezz-felelek, esetleg konkrét interjú formában. Ezekből a szakmai beszélgetésekből ugyanis rengeteget lehet tanulni profiktól. Minden itt elesett fogás értékes lehet, hiszen

ha telefonon beszélgetsz, akkor pusztán a hangoddal kell felkeltened magad iránt az érdeklődést annak, aki a vonal túloldalán ül. Sőt, az nem is elég, ha az ember megragadja valaki figyelmét, azt folyamatosan fenn is kell tartani, ez pedig egyáltalán nem egyszerű feladat, hogyha az ember csak a hangját használhatja

- hívta fel az interjúra készülők figyelmét Bailo.

Zuhanyzás, fogmosás, kifogástalan öltözet

A szakember külön kiemeli, mindképpen öltözzünk alkalmi viseletbe az interjú idejére. A profi öltözék, profi hozzáállást kölcsönöz, és bár a másik fél nem lát minket, a saját teljesítményünk jobb lehet, ha már az öltözékkel is profizmusra kondicionáljuk magunkat.

Ez persze nem jelenti azt, hogy öltönybe kell vágnia magát az ember, de azért adjuk meg a módját a lehető legalkalmasabb viselet megutalásának és ne pizsamában vezényeljük le a telefonos interjút. Ugyanígy mossunk fogat és zuhanyozzunk is le a nagy hívás előtt, ezzel is megteremtve egyfajta légkört a fontos esemény számára.

Toroknyugatás

Egy órával az esedékes telefonos interjú előtt érdemes megnyugtatni a torkunkat, mézes teával vagy akár valamilyen mentolos cukorkával, esetleg köhögés elleni drazsékkal. Mindezt annak érdekében, hogy a torok tiszta maradjon. A szakember szerint bármelyik fenti lehetőség jobb, mint az interjú során folyamosan vízszürcsölgetés vagy temérdek felhörpintett kávé okozta hiperaktivitás, izzadás.

Hangedzés

Telefonos interjú előtt az embernek érdemes bemelegítenie a hangját, hogy azon ne a meglepett kétségbeesés hallatszódjon, ha hívják, hanem a tisztaság és magabiztosság. Gyakorlatozz a hangoddal, melegíts be vele, használd a különböző hangszíneid, hangerőd, ahogy a profik is teszik munkájuk során. A szakember szerint érdemes lehet kicsit énekelgetni - na nem rekedtségig üvölteni a metált -, ez ugyanis nemcsak a hangszálakat nyújtja, de a stressz is segít csökkenteni.

Ne kényelmesedj el!

Bailo mindenkinek azt tanácsolja, hogy ne a kanapén szétterülve vigyük végig az interjút, hanem tegyünk úgy, mintha ténylegesen szemtől szemben interjúznánk valakivel, üljünk tehát asztalhoz olyan testtartásban, amit élőben is felvennénk az interjúztatóval szemben.

Fontos lenne ezen felül azt is megoldani, hogy az ember minden zavaró elemtől elszakadva tudjon telefonálni. Érdemes tehát olyan helyet keresni, ahol más emberek, a tévé, rádió vagy a kinti környezet nem tud bezavarni.

Életrajz és puska

Felkészülés során helyezzünk magunk elé minden olyan papírt, amire szükségünk lehet a beszélgetés során. Életrajz, ajánló levél, motivációs levél, saját kérdéseink, egyszóval minden olyan irat, ami potenciálisan felhasználásra kerülhet a telefonbeszélgetés során.

Isten őrizzen azonban attól, hogy valaki ezeket szóról szóra felolvassa az interjú során, inkább csak amolyan szempillantásokkal lehet belőlük puskázna, ha éppen nem jut az embernek eszébe valami.

Én meg az én

A telefonos interjúk leggyakrabban úgy kezdődnek, hogy a jelentkezőt felkérik arra, beszéljen önmagáról. Ebben az esetben óvakodjunk a pusztán száraz biográfia adatoktól, illetve a családfa kimerítő elemzésétől is, és hagyatkozzunk a lényegre, olyan dolgokról beszélve, amik relevánsak a munka szempontjából.

Üljünk a tükör elé, és nagyjából egy percben, nem hadarva foglaljuk össze ’magunknak’ az iskolai hátterünket, a munkatapasztalatunkat, illetve az érdeklődési körünket

- tanácsolja a szakérőt.

A tükröm tükrömet ezután hagyjuk is el!

Sokan hihetik azt, hogy ha folyamatosan nézik magukat a tükörben a telefonos interjú során, akkor jobban látják miként beszélnek, így beszélgetés közben is tudják fokozni a teljesítményüket.

A szakember ezzel szemben azt mondja, hogy igazság szerint, ha valaki a tükörbe nézve interjúzik, akkor igazából túlságosan koncentrálttá válik önmaga reflexióra, ahelyett hogy az interjúra koncentrálna. Ez pedig végső soron természetellenesé teszi a hangját, úgyhogy nem ajánlott a praktika.

A fotó azonban jöhet

A tükörbenézős módszerrel szemben azonban javasolt kiderítenünk azt, hogy pontosan kivel fogunk interjúzni, és keresni róla egy képet az internet, közösségi oldalakon. Ez ugyanis beszélgetés közben segítheti a jobb kapcsolatteremtést azt általunk valójában nem látott személlyel. Bailo egyébként azt tanácsolja, hogy a konkrét illetőről nem is sikerült képet szereznünk, valakiről azért legyen képünk, akit komolyan tudunk venni professzionálisan.

Hallgass aktívan!

Sokan azt hiszik, ha embertelenül sokat beszélnek az interjú közben, akkor nyert ügyük van. A szakember azonban figyelmezteti őket, ez rossz stratégia.

Te beszélj kevesebbet, de hallgass figyelmesebben, és akkor nem lehet baj

- tanácsolja Bailo, aki szerint az a legjobb, hogyha egy kérdést követően 2-3 másodpercig vár az ember, átgondolja mit akar mondani, és csak ezt követően kezd bele egy válaszba. Ezzel ugyanis kizárható a felesleges hümmögés, és ö-zés.

Bailo szerint a telefonos interjú olyan mint egy tánc, amiben a HR-szakemberé a vezető szerepet, ő irányítja a beszélgetést, miközben a felvételiző követi őt. Ezért interjú közben mindig hallgassuk végig a HR-est, ne vágjunk a szavában, és gondolkodjunk, mielőtt válaszunk neki.

Szükségük van rád!

A munkáltatók olyan embereket keresnek, akik képesek megoldani a problémákat. A beszélgetés közben tehát törekedni kell arra, hogy megmutassuk, képesek vagyunk erre. El kell tehát adnunk magunkat, nem tolakodóan, de azért ki kell nyilvánítanunk azt, hogy velünk jól jár a cég.

Legyen három átgondolt kérdésed

A szakember szerint két nappal az interjú előtt érdemes gondolkodni három kérdésen, amit mindképp felteszünk a felvételiztetőnek. Ezeknek azonban nem biztos, hogy csak a pénz körül kell forogniuk. Balio tippként ad például ilyen kérdéseket a felvételiztető felé: Ön mire legbüszkébb a céggel kapcsolatban, ahol dolgozik? Mi jelenleg az a céges probléma, ami álmatlanságot okoz számára? És így tovább.

Az interjú után

Az interjú végén tudassuk az interjúkészítővel, hogy komolyan vettük az interjút, és kérjük meg, hogy tájékoztasson bennünket a következő lépésről. Bailo azt is tanácsolja, hogy tetszett nekünk az interjú, illetve az ajánlat, akkor az interjút követő 24-48 órában írjunk egy e-mailt a felvételiztetőnknek, hogy köszönjük a lehetőséget, illetve fogalmazzuk meg - ömlengés, és önfényezés nélkül - miért lenne számunkra tökéletes a kiszemelt pozíció.

Legalább a kapcsolat maradjon meg

Ezer oka lehet annak, ha esetleg nem kapjuk meg a munkát. Ha így történne, és tetszik nekünk a hely, maradjunk kapcsolatban a felvételiztető kollégával. Bizonyos időközönként küldjünk neki e-mailt, így ha újra lesz felvétel, ott lehetünk a behívottak listájának az élén.

Címlapkép: Getty Images