Ez durva menet volt: karácsonyi időszakot zártak a futárok

A karácsonyi csúcsidőszakot is meghaladta egyes áprilisi napokon a kikézbesített küldemények száma az Express One futárszolgálatnál. A koronavírus okozta járványhelyzet érezhetően felpezsdítette az online rendeléseket, a futárcég idén áprilisban 90%-os növekedést produkált a B2C - azaz az üzleti megrendelőtől közvetlenül a vásárlóhoz eljuttatott - küldemények szegmensében a tavalyi év azonos időszakához képest. Az áruházláncot és webáruházat egyaránt működtető Praktikernél megnőtt az online forgalom a 2019-es adatokhoz képest. A GKI Digital online kiskereskedelmi gyorsjelentése pedig azt vetíti előre, hogy bár a várt GDP-csökkenés miatt visszaeshet a vásárlóerő, az év első két negyedévének megnövekedett online vásárlói bázisa éves szinten a piac 25%-os bővülését hozhatja.

Kertészkedtünk és felújítottunk a karantén ideje alatt

A járványhelyzet gyorsan átrajzolta a hazai kiskereskedelmi piacot: mivel az embereket arra kérte a kormány, hogy maradjanak otthon, egyre többen intézték az élelmiszerek, tisztítószerek, távmunkához szükséges eszközök beszerzését online. Kifejezetten a járványhelyzet miatt lendült fel bizonyos termékcsoportok (tisztítószerek, vitaminok, gyógyszerek, digitális oktatás és távmunka kiegészítő kellékei) iránti kereslet. Ahogy egyre hosszabbra nyúlt a "karanténban" töltött időszak, úgy váltak egyre népszerűbbé a webáruházban az otthonléthez kapcsolódó termékek (bútorok, lakásfelújításhoz és kertrendezéshez szükséges eszközök, sportszerek) - ez derül ki a GKI Digital online kereskedelmi gyorsjelentéséből.

A barkácsolási és kertszépítési kedv megnövekedését a Praktiker is megtapasztalta: "Jelentős forgalomnövekedést tapasztaltunk a festékek, lazúrok, terén, de vannak olyan árucsoportok is, amelyeknél megduplázódott a forgalom a tavalyi évhez képest. Ez arra utal, hogy vásárlóink egy része a kényszerpihenőt különböző kerti munkálatokkal, illetve javításokkal, állagmegóvással töltötte. Az online rendeléseink száma is nőtt a tavalyi évhez képest, különösen a kis csomagos rendeléseké" - összegezte az elmúlt hetek tapasztalatait Karl-Heinz Keth, a Praktiker ügyvezető igazgatója.

A futárszolgálatnál mintha már karácsony lenne

Az online megrendelések megugrását érzékelték az Express One futárszolgálatnál is. Ez év áprilisában 64%-os volt a küldemények növekedésének mértéke a tavalyi év azonos időszakához képest. "Kiugró változás, hogy a B2C - azaz az üzleti megrendelőtől közvetlenül a vásárlónak kézbesített - küldemények száma 90%-kal emelkedett. Áprilisban többször előfordult, hogy a tavaly karácsonyi csúcsidőszak napi csomagszámainál is több küldeményt kézbesítettünk. A nemzetközi forgalomban 15%-os csökkenését tapasztaltunk az import küldemények esetében, viszont az export vonatkozásában soha nem látott növekedést regisztráltunk: megtriplázódott a külföldre kézbesített küldemények száma. Ez leginkább annak köszönhető, hogy sok szomszédos EU-s országba rendeltek termékeket valamelyik Magyarországon működő webáruházból" - foglalta össze a cég aktuális forgalmi adatait Pesztericz Péter, az Express One ügyvezető igazgatója.

Sok vásárló megmaradhat az online térben

A GKI Digital mérései szerint a koronavírus okozta járványhelyzet miatt március közepe és április vége között több mint 50.000 új vásárló jelent meg a magyar online kiskereskedelmi piacon, így az aktív online vásárló felnőtt lakosság száma elérte a 3,35 millió főt. A gazdaságkutató cég azt prognosztizálja, hogy a szektor egész évre vetítve is mintegy 25%-os bővüléssel számolhat - annak ellenére, hogy kalkulálni kell a GDP csökkenésével és ezzel összefüggésben a vásárlóerő visszaesésével.

Bizonyos járványhelyzetben bevetett eszközök hosszabb távon megmaradhatnak

Milyen trendek maradnak meg a járványhelyzet mérséklődése után is? A csomagküldőnél úgy készülnek, hogy népszerű maradhat a kártyás fizetés és az érintkezés mentes csomagátvétel: "Bevezettünk egy olyan egyedülálló megoldást, ami minimalizálja a személyes érintkezést, és megfelel a járványügyi intézkedéseknek. Az új kézbesítési mód lényege, hogy amennyiben a címzett szeretné elkerülni a személyes kontaktust a futárral, nem kell közel kerülniük egymáshoz, és a csomag átvételét a címzett saját okostelefonján is igazolhatja. Erre létrehoztunk egy külön felületet, az alairas.expressone.hu oldalt. Itt a címzettek egy, a futár által a helyszínen megadott, véletlenszerűen generált kód segítségével, saját okostelefonjuk képernyőjén keresztül igazolhatják a küldemény átvételét" - mondta el Pesztericz Péter.

A Praktikernél igyekeztek a járványhelyzet időszaka alatt minél több vásárlót az online felületre terelni. "Az online rendeléseknél bevezettük az előre fizetést, így csökkenthettük a készpénzhasználatot, ezt a lehetőséget szeretnénk a jövőben is megtartani. Sok korábban áruházainkba járó vásárló áttért az online vásárlásra, köszönhető ez nagyrészt különböző akcióinknak, amelyekben csak online vásárlásnál érvényes árakat kínálunk. Ezeket az ösztönzéseket a jövőben is folytatjuk" - mondta Oláh Csaba, a Praktiker e-kereskedelmi vezető helyettese.

Címlapkép: Getty Images