Tavaly áprilisban lépett életbe az a kormányrendelet, amely gyökeresen átalakította a pedagógusok teljesítményének értékelését.
Megelégelték az alacsony béreket az Oktatási Hivatalnál: ezután aztán jöhet a pénzeső?
Jövő héten bértárgyalások kezdődnek az Oktatási Hivatalnál (OH), annak ellenére, hogy nemrég még tagadták azt, hogy az alacsony fizetések miatti elvándorlás súlyos működési zavarokat okozna – írja a Hvg.hu.
A hírportál egy héttel ezelőtt arról adott hírt, hogy példátlan mértékű elvándorlás zajlik az OH-nál, fél év alatt több mint 120 munkatárs mondott fel, ami egy 1200 fős intézmény esetében tízszázalékos veszteséget jelent. A lap szerint a dolgozók döntésében az alacsony bérek, a túlterheltség és a fokozódó politikai nyomás játszott főszerepet.
Ami pedig a béreket illeti, a tapasztalt, többdiplomás szakemberek is nettó 400 ezer forint alatti fizetést kapnak, a fiatal diplomások pedig mindössze 300 ezer körül keresnek. Erre reagálhatott kedden a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezetének (MKKSZ) képviselője, aki tudatta, az OH munkatársaival, hogy visszajelzést kaptak a bérköveteléseikkel kapcsolatban. Ezért szeptember 4-én meg is kezdődnek a bértárgyalások a Belügyminisztérium, az Oktatási Hivatal vezetése, illetve a MKKSZ között, amelyen részt vesz Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős helyettes államtitkár is.
Hamarosan a Föld legnépesebb populációja lesz az úgynevezett Z-generáció, munkaerő-piaci súlyuk évről-évre nő.
Milliárdos lyukat üt a tb-kasszában az új adócsökkentés? A nyugdíjasok és az egészsgügy veszíthet az intézkedéssel
A szociális hozzájárulási adó (szocho) kulcsa 2026-tól újabb 1 százalékponttal, 13%-ról 12%-ra csökkenhet Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter bejelentése szerint.
Mennyit keresnek valójában a magyarországi szakmákban? Fizetési sávok, KSH-adatok és a No Fluff Jobs Salary Guide 2025 mutatják a valós képet.
A hagyományos adminisztratív és ügyfélszolgálati munkakörök jelentősen zsugorodhatnak, az AI (MI) és az automatizálás fokozatosan átveszi a rutin- és középszintű kreatív feladatokat.
Ismét közelítik az egy éve mért értékeket a béren kívüli juttatások alkalmazása tekintetében az egyik hazai bank kkv bizalmi indexének 2025 második negyedéves kutatási adatai.
A mesterséges intelligencia villámgyorsan alakítja át a munka világát, és a következő célpont a humán erőforrás lehet.
Egy friss nemzetközi felmérés szerint a munkavállalók közel fele használ nem engedélyezett mesterséges intelligencia-eszközöket.
A magyar munkavállalók gyakran a szabadságuk alatt sem tudják teljes mértékben letenni a munkahelyi teendőket és ennek nemcsak egyéni, hanem sokszor szervezeti okai is vannak.
Teljesen felforgatják a magyar fizetéseket: EU-s bértranszparencia és anyák szja-mentessége jön egyszerre
2026 június 7-ig minden uniós tagállamnak életbe kell léptetnie az Európai Unió új bérátláthatósági irányelvét, amely alapjaiban alakítja át a fizetési gyakorlatot.
Ahogy a fesztiválszezon véget ér és sok család még kihasználja a hosszú hétvégét egy rövid nyaralásra, egyre nagyobb szükség van megbízható állatszitterekre és kutyasétáltatókra.
Megszólalt a Shell legendás, magyar ex-vezére: Az a jó vezető, aki a sofőrrel, takarítónővel nagy tisztelettel bánik
Kapitány István a valaha volt legmagasabbra jutott magyar vezető. A Shell kereskedelemért felelős globális alelnöke volt. 37 év után hagyta ott a világcéget.
A vállalati leépítések folytatódnak 2025-ben, miközben a mesterséges intelligencia egyre nagyobb szerepet kap a munkaerőpiaci átalakulásban.
Moldova egy különleges, de ellentmondásos célpont azok számára, akik külföldön szeretnének munkát vállalni.
Magyarországon a Munka Törvénykönyve és az Egyenlő Bánásmód Törvénye határozza meg, meddig mehet el egy munkáltató az öltözködés, testdíszítés vagy hajviselet előírásában.
A KSH-nál sincsen kolbászból a kerítés: se prémium, se lakhatási támogatás vagy szolgálati lakás nem jár
A KSH munkatársai évek óta nem kapnak teljesítményalapú juttatásokat, miközben a szervezet fenntartja szolgálati gépjárműveit és jelentős összeget fordít kiküldetésekre.
A munkavállalók túlnyomó többsége távmunka-párti, és egyre többen is végeznék otthonról a feladataik jelentős részét, ha módjuk nyílna rá.
Hogyan lehet valakiből cukrász, mennyi idő és pénz szükséges a szakma kitanulásához, milyen kereseti lehetőségek vannak ma Magyarországon? Szétnéztünk a témában!
A Kulturális és Innovációs Minisztérium szerint az egyszeri támogatás célja, hogy segítse a fiatalok munkaerőpiacra történő belépését.
-
Fizetési sávok Magyarországon: Mi az elképzelés és mi a valós kép? (x)
Mennyit keresnek valójában a magyarországi szakmákban? Fizetési sávok, KSH-adatok és a No Fluff Jobs Salary Guide 2025 mutatják a valós képet.