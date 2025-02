Komoly spórolásba kezdett a kormány: megalázóan keveset keresnek a köztisztviselők, béremelés nincs

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A köztisztviselők többsége 2025-ben sem számíthat béremelésre, miközben sokan már most is megalázóan alacsony fizetésért dolgoznak – mondta a szakszervezet elnöke. Kiderült az is, egyes pluszpénzek kifizetéséről végső soron Orbán Viktor döntött tavaly.

A kormányzati és a területi köztisztviselőknek nem ígértek semmilyen fizetésemelést 2025-re, pedig a túlnyomó többség már most is megalázóan keveset keres - mondta a HVG kérdésére Boros Péterné, a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezetének elnöke. Mint kifejtette: a köztisztviselők jellemzően havi nettó 250-300 ezer forintos fizetésért dolgoznak, viszont a szórás nagy, a minisztériumok felsővezetői rendkívül jól keresnek. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! A lap szerint a fizetéseken felül máson is spórol a kabinet, egy nem nyilvános rendelet szerint például csak képeslapot lehetett adni karácsonyi és újévi protokollajándékként a kormányzati szervek partnereinek. Emellett szeptember 30. után csak kivételes esetben kaphattak céljuttatást a kormányzati igazgatási szervnél dolgozók. A plusz juttatást külön kellett kezdeményezni, a végső engedélyt „nyomos indok esetén” Orbán Viktor adhatta meg. A lappal a Miniszterelnöki Kormányiroda azt közölte, 39 alkalommal kezdeményezték a miniszterek a plusz juttatás kiutalását, Orbán pedig 34 esetben engedélyezte ezt. Azt nem közölték, pontosan kik kaptak extra juttatást, „többségében európai uniós programmal összefüggő többletfeladatok” ellátása miatt tartották indokoltnak a pluszpénzt.

Címlapkép: Getty Images

