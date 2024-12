Téboly a magyar munkahelyeken: ettől őrül meg most rengeteg dolgozó, már ez is elvárás

A modern munkahelyek átalakulása soha nem látott sebességgel zajlik: a clean desk policy, a hot desking és a kutyabarát irodák olyan trendek, amelyek nemcsak a munkakörnyezetet, hanem a csapatdinamikát és a dolgozók elégedettségét is befolyásolják. A hibrid munkavégzés terjedésével ezek a megoldások új kérdéseket és konfliktusokat vetnek fel, miközben a rugalmasság és költséghatékonyság érdekében formálják a munkahelyi kultúrát. HR szakértők szerint azonban a személyes tér és a közösségi élmény közötti egyensúly megtalálása kulcsfontosságú a dolgozók komfortérzetének és hatékonyságának fenntartásához.

A munkahelyek világa folyamatos átalakuláson megy keresztül, ahogy a technológia fejlődik és az új generációk belépnek a munkaerőpiacra. Az utóbbi időben olyan modern munkahelyi trendek terjedtek el, mint a clean desk policy, a hot desking és a kutyabarát iroda. Ezek a változtatások nemcsak a munkahelyi környezetet, hanem a csapatdinamikát és a dolgozók komfortérzetét is befolyásolják.

A clean desk policy [szerk.megjegy.:"tiszta asztal irányelv": olyan munkahelyi trend, amikor senkinek nincsen fix helye, mindenki oda ül ahol hely van/ahova szeretne] kapcsán igen megosztóak a vélemények a szakértők, de még inkább a munkáltató és munkavállaló között. A COVID járvány idején sok munkahely állt át a home office intézményére és a legtöbb helyen azóta is, ha nem is teljesen de legalább a hibrid munkavégzés meghonosult. Ennek eredményeképpen a clean desk policy még nagyobb legitimitást nyert, mivel 'milyen jogon foglalna be valaki egy adott asztalt (akár a személyes tárgyaival ellátva), ha a héten 2-3 munkanapot tölt bent az irodában?'.

Ez a dilemma igen mélyen gyökerezik, mivel egy alapvető konfliktusra mutat rá a munkavállaló és a munkahelye között. Az alkalmazottak szívesen dolgoznak vagy teljesen otthonról vagy legalább részben, de közben meg a munkahelyek egyre inkább elvárják az irodai fizikai jelenlétet úgy, hogy a clean desk intézményét alkalmazzák. Aminek számos pozitív előnye van ugyan, de azért az is biztos, hogy mindenki szívesebben megy be az irodába, ha a saját asztala várja, a saját képeivel, emlékeivel rajta és tudja, hogy kik között fog dolgozni és nem kell esetleg olyan mellett ülnie, akit nem ismer vagy kedvel annyira.

Ebből is jól látszik, hogy ez egy nagyon érdekes új színfoltja a modern munkahelyi légkörnek és a clean desk policy és a hot desking bevezetése nagyon különböző hatásokat gyakorol a munkahelyekre. „Az előnyök közé tartozik a rugalmasság és a kreatív munkakörnyezet. Ösztönzi a kollaborációt, ha a kollégák szabadon választhatják meg a helyüket, emellett a helyváltoztatás friss perspektívát hozhat a munkavégzésbe, és nem ritkán új ötleteket eredményez. Ezek a rendszerek lehetőséget nyújtanak, hogy serkentsük a csapatdinamikát, és agilisabb, rugalmas gondolkodásmódot alakítsunk ki” – mondta el Fárbás Renáta, Prohuman Zrt. HR-igazgatója. Ezek mellett pozitívumnak emelték ki a szakértők azt is, hogy

a rugalmas helyhasználat javítja a munkaállomások kihasználtságát, különösen a hibrid munkarendben, arról nem is beszélve, hogy mivel kevesebb helyre van szükség, az irodai fenntartási költségek is csökkennek

- tette hozzá Dénes Rajmund Roland, a Humán Centrum cégvezetője. Ugyanakkor ahogy fentebb már fejtegettük hátrányai is lehetnek ezeknek a megoldásoknak.

A személyes tér elvesztése csökkentheti a komfortérzetet és a hatékonyságot. Akár az is előfordulhat, hogy egyfajta verseny alakul ki a "legjobb" irodai helyekért, ami stresszt okozhat

– jegyezte meg A Prohuman szakértője. Hozzátette, hogy gyakorlatukban főként fix asztalok mellett dolgoznak a kollégák, és csak néhány hot desk áll rendelkezésre. „A napi bejárók részéről nagy igény van a saját asztalra, jobban belakják, magukénak érzik. Összességében a trend is az, hogy a hot desk jellegű működés a COVID alatt felfutott, de mára kezd elavulttá válni.”

Home office és clean desk: feloldhatatlan konfliktusok?

A home office és a clean desk kombinációja gyakran vezet konfliktusokhoz. Fárbás Renáta szerint, ha a munkavállalótól elvárják, hogy az irodában dolgozzon, akkor ő is jogosan várja el, hogy kényelmes munkakörülményeket biztosítson számára a munkáltató és hangsúlyozta, hogy

a bejárásnak nem szabad attól függnie, hogy éppen hol tudnak helyet foglalni a kollégák, különösen, ha a munkakörük vagy a feladatuk nem igényli az irodai jelenlétet.

A konfliktusok feloldásában kulcsfontosságú a tiszta kommunikáció és a minden munkavállaló számára átlátható struktúra és szabályrendszer.

Tapasztalataink szerint hosszú távon nehezen fenntartható az a rendszer, amelyben nem adott a home office lehetősége, és a dolgozók számára sem biztosítanak állandó munkaállomást. Ez amellett, hogy jelentős feszültséget okozhat a kollégák között, a munkavállalók személyes komfortérzetét is csökkentheti. Ismert számunkra is, hogy Nyugat-Európában a munkaállomások flexibilitása, hatékonyabb helykihasználása miatt ez már a 2000-es évek elején elterjedtebb, általánosabban használt rendszer volt

- húzta alá Dénes Rajmund Roland és hozzátette, hogy "természetesen ez nem azt jelenti, hogy más országokban könnyebben megszokták, megszerették, de a nyugati kultúrában általánosabb az, hogy nincsen saját házam, lakásom, gépkocsim, ezeket bérelem mert a munkavégzésük rugalmasságát így tudják biztosítani, nem ragaszkodnak ennyire a saját tulajdonhoz, kizárólagos használathoz." Az, hogy a cégek hogyan teszik személyesebbé a munkakörnyezetet, nagymértékben függ a céges kultúrától (a szokásoktól) és az iroda kialakításától is.

Számos megoldás létezik, amelyek segíthetnek abban, hogy a dolgozók jobban tudjanak kötődni a közös munkaterükhöz – még akkor is, ha nincs fix munkaállomásuk – ugyanakkor ez nem kis kihívással jár a pandémia óta bevezetett hibrid rendszerekben, amikor a munkavállalókat nehezebb az irodába „csábítani”.

- mondta a szakértő. A személyes tér hiányát különböző módszerekkel lehet kompenzálni.

Számos lehetőség áll a munkáltatók rendelkezésére: zárható szekrények biztosítása, testre szabható hot deskek, vagy közösségi terek otthonosabbá tétele

– sorolta Fárbás Renáta. „Fontosak a közösséget összekovácsoló tevékenységek, illetve a különböző típusú terek kialakítása, amelyek lehetőséget biztosítanak az egyedüli gondolkodáshoz és a közös munkavégzéshez is. ” A téma kapcsán azt is megjegyezték, hogy itt is igen látványos a generációk között fennálló különbségek, ugyanis igen különböző módon reagálnak a modern munkahelyi trendekre.

A gyakornokok és a fiatalabb munkavállalók általában rugalmasabbak a munkakörnyezetekben, és könnyebben alkalmazkodnak a hot desking vagy clean desk politikákhoz, mivel már hozzászoktak a digitális és rugalmas munkavégzési formákhoz

– magyarázta a Prohuman HR-igazgatója. „A korábbi generációkhoz tartozó kollégák jobban ragaszkodnak a stabilitást és kényelemérzetet közvetítő fix helyekhez.”

Kutyabarát iroda?

A clean desk policy mellett egyre elterjedtebbé váltak a kutyabarát irodák. Ahogy erről egy korábbi cikkünkben is írtunk már Magyarország minden bizonnyal a legnagyobb kutyatartó országok egyike – bár az ebek pontos számára vonatkozólag csak becslések vannak, ám a kérdéssel foglalkozó kutatások szerint még az sem kizárt, hogy a hazai állomány eléri a 2,8 millió példányt. Egy másik, tavaly publikált anyag pedig úgy becsülte, hogy hazánkban 1 000 főre 211 kutya jut, ami az adatokat szolgáltató 73 országból a 4. legmagasabb szám. Így nem csoda, hogy a kutyabarát irodák trendje igen közkedvelté vált az elmúlt időszakban hazánkban amely szintén a COVID járvány utáni irodába visszatérés lecsengésének egyik katalizátorának tekinthető.

Ugyanakkor azt is tudomásul kell venni, hogy a kutyák állatok és nem biztos, hogy helye van egy zárt irodában, ahogy az sem biztos, hogy minden kolléga úgy tekint a házi kedvencünkre, mint mi magunk és esetleg még zavarhat is másokat a kutya.

A kutyák beengedésére vonatkozóan célszerű világos irányelveket felállítani, hogy mindenki számára kényelmes és komfortos legyen az irodai környezet

– hangsúlyozta Fárbás Renáta. „Fontos, hogy egyeztessük azokkal a kollégákkal, akik köré behoznák a kutyákat, és ha csak egy valaki is van, aki nem szeretné, javasoljuk, hogy ezt tartsák tiszteletben.” Ehhez Nógrádi József, a Trenkwalder kereskedelmi igazgatója hozzátette, hogy

az irodakutya (vagy más állat) kapcsán szigorú szabályok vannak, amelyek hivatottak mindezt keretek közé szorítani. Vannak állatok, amelyek nem alkalmasak a méretük vagy a természetük miatt arra, hogy irodába, számukra idegen közösségbe kerüljenek, és ezt éppúgy igyekeznek szabályozni, mint azt, hogy az irodán belül milyen mozgásra van mód, vagy mit tesznek azért, hogy oldják a kollégák, illetve az adott állat kapcsolódó félelemeit

- húzta alá a szakértő. Majd azt is hozzátette, hogy az állatok mellett más megosztó dolgok is akadnak az irodai munkakörnyezet kialakítása mellett, ide említette meg például, hogy

a kollégákat rávenni egy-egy közösségi tevékenységre szintén megosztó. Egy jellemző példa a sportnap – vannak, akik ezt élvezik, és versenyszellemmel állnak bele, és vannak, akik azonnal felmentést kérnek ez alól (ilyenkor a kifogások sora végtelen). Hasonló a tapasztalat a CSR tevékenységek kapcsán is: vannak olyanok, akik inkább mást tennének vagy támogatnának, mint amit az adott cég szeretne. A céges csapatépítők sem népszerűek ma már minden cégnél, ahogy a céges elvonulások sem nyerik el mindenki tetszését

- emelte ki a kereskedelmi igazgató.

Milyen a jövő munkahelye?

A digitalizáció előretörése egyre komolyabb méreteket ölt, és hamarosan, recepció nélküli (digitális recepciós) irodákban találhatjuk magunkat

- kezdte a felsorolást Nógrádi József azt illetően, hogy milyen irodákra számíthatunk a jövőben. Majd úgy folytatta, hogy a "ma már egy modern irodában több kávégép is van, sőt, ezek minősége komoly szinteket ér el: a blendelt kávé és a többféle alternatív tej is kezd általánossá válni. A cégnél elérhető játéksarok, ahol szimulátor, PlayStation vagy más hasonló eszközök vannak, de már kisgyermekek számára kialakított, felügyelettel működő sarkok is vannak arra az esetre, ha a szülők kénytelenek behozni a gyermekeiket, és szükség van olyan területre, ahol a csemete jól érezheti magát".

Ahogy azt is kiemelték a szakértők, hogy a jövő irodáit várhatóan a fenntarthatóság, az egészséges munkakörnyezet és a digitális technológiák integrálása formálja majd. „Kézzel fogható trend az olyan munkakörnyezetek kialakítása, amelyek zöld növényekkel, természetes fényekkel, ergonomikus bútorokkal és multifunkcionális terekkel támogatják a dolgozók jólétét” – állapította meg a Prohuman HR-igazgatója. A modern munkahelyek átalakulása folyamatos, és a jól megtervezett, dolgozók igényeit figyelembe vevő megoldások nemcsak a termelékenységet, hanem a munkavállalók elégedettségét is növelhetik.