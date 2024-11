Hiába kérték, nem érték el: egy forint emelést sem kapnak ezek a magyarok 2025-ben

Nem szerepel a bírók fizetése az új költségvetésben, így folytatódhat az elvándorlás az igazságügyből.

Bár hosszú hónapok óta kérték, és több bíró is megszólalt az ügyben, nagyon úgy tűnik, hogy a 2025-ös költségvetés tervezetében sincs forrás a bírók fizetésének emelésére - erről a HVG ír. Korábban az Országos Bírói Hivatal vezetője visszamenőlegesen, 35 százalékos illetményalap-emelést kért.

Az elmúlt hónapokban több alkalommal is lehetett olvasni a különböző panaszokról, miszerint az illetményalap egy forinttal sem emelkedett évek óta. Szkértők szerint ez is okozta, hogy a szakmában tömeges elvándorlás kezdődött, ez pedig a bíróságok munkájának újabb lassulását is okozta. Ugyanakkor a bírók és más igazságügyi dolgozók azzal is rveltek, hogy 2022 óta az infláció 40 százalékkal ugrott meg, így egyre nehezebb a megélhetésük.

Frissítés!

Cikkünk megjelenése után az alábbi közleményt juttatta el a Pénzcentrum szerkesztőségének az Országos Bírósági Hivatal. A kommentárt változtatás nélkül közöljük:

Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat parlamenti vitája folyamatban van; következésképpen a bérezéssel összefüggő jogalkotási eljárás még nem zárult le. Az Országos Bírósági Hivatal elnöke a bíróságok költségvetését – benne a bérezéssel összefüggő indítványt – az Országos Bírói Tanács 189/2024. (X.16.) számú határozatával támogatott tartalommal nyújtotta be.