Brutál drágulás: ezeknek a szolgáltatóknak a háromnegyede árat emelt idén

A hazai könyvelők 76%-a árat emelt az elmúlt egy évben, a legtöbben a 10-25%-os drágítás mellett döntöttek. Az áremelés nem sokat változtatott a szakmabeliek hangulatán: több, mint kétharmaduknak hiányzik az anyagi megbecsülés.

A könyvelők nemzetközi világnapja alkalmából online kérdőíven érdeklődött a rendszerét használó könyvelők hangulata felől a Számlázz.hu. A válaszadók többsége (74%) függetlenként dolgozik, míg 16%-uk alkalmazott, ám mellette saját ügyfelekkel is foglalkozik. A többiek jellemzően vállalati könyvelők.

A könyvelők 40%-a napi 6-8 órát tölt munkával, azonban majdnem ugyanennyien (35%) napi 9-12 órát is dolgoznak. A kérdőívet kitöltők negyede (24%) számolt be arról, hogy 4-5 órával letudja a kötelezettségeit, míg 1%-uk naponta 12 óránál is többet tölt az ügyfelek dolgaival.

Emeltek az áraikon az elmúlt egy évben

A könyvelők azért dolgoznak, hogy mások pénzügyei rendben legyenek, azonban ők maguk nem érzik úgy, hogy anyagilag megfelelő ellentételezést kapnának munkájukért. A szakmabeliek 71%-a elégedetlen a keresetével. Kicsivel több, mint a felük (53%) szerint jobban is megbecsülhetnék anyagilag a munkájukat, 18% pedig egyáltalán nem elégedett a fizetésével.

Ilyen szempontból nem sokat változott a világ az elmúlt egy évben. A Számlázz.hu tavaly is megkérdezte a szakmabelieket, akkor is hasonló eredmények születtek: összességében a megszólalók 72%-a mondta azt, hogy nem fizetik meg eléggé.

A könyvelők háromnegyede emelte az árait az elmúlt egy évben, és aki nem tette, az is tervezi (21%), hogy jövőre drágít a szolgáltatásain. A legtöbben (39%) tíz-huszonöt százalék közötti emelést hajtottak végre, 37% pedig tíz százalék alatt maradt. Összesen 2% nyilatkozott úgy, hogy az elmúlt tizenkét hónapban nem emelt árat és nem is kívánja ezt megtenni.

Nagy többségük nyitott az új programokra és optimista az MI-vel kapcsolatban

Szakmai körökben gyakran felmerülő téma a mesterséges intelligencia (MI) térnyerése, megkérdezték, hogyan viszonyulnak a kérdéshez az érintettek. A válaszadók fele (49%) optimista és örül, hogy létezik egy technológia, amely a jövőben segítséget nyújthat a munkában. Harminc százalék ellenben inkább tart az MI-től, mint örül neki. Kisebbségben (16%) vannak azok, akik ugyan nem ismerik ezt a technológiát, de szívesen tanulnának róla. Igen kevesen, mindössze 5% nyilatkozott úgy, hogy kimondottan fél az MI-től, mert a gépek elvehetik az emberek munkáját.

Kíváncsiak voltak volt arra is, hogy a könyvelők mennyire követik az új lehetőségeket, azokat a programokat, alkalmazásokat, amelyek hatékonyabbá és könnyebbé teszik a munkájukat. Nyolcvan százalék pozitívan áll a kérdéshez és figyeli az új opciókat. A kérdőívben minden harmadik könyvelő úgy nyilatkozott, hogy folyamatosan nézi az új technikai lehetőségeket, mert úgy érzi, hogy ezek valódi segítséget nyújtanak. A válaszadók fele arról számolt be, hogy nyitott a segítségre, ám ha rátalált egy valóban hasznos programra, akkor arról nehezen vált át. Mindössze 7% mondta azt, hogy a régi rendszereit használja és semmi szükségét nem érzi a változásnak.

A cég szolgáltatásai közül a könyvelők az alábbiakat használják leginkább: számlák csoportos letöltése (67%), könyvelői adatkapcsolat (58%), listák az ellenőrzésekhez, áfaanalitika (49%), de népszerű még a számlák archiválása, a pénzforgalmi excel táblázat, valamint a főkönyvi adatexport is.