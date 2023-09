Kongatják a vészharangot: visszafordíthatatlan károkat okozhat a kormány új terve?

A szakértők szerint élelmiszerbiztonsági és egészségügyi veszélyei is lehetnek annak, ha bizonyos szakmákat szakképesítés nélküli dolgozók is végezhetnek.

A kormány nemrég jelentette be, hogy lazítana a szakképzési szabályokon. A minisztérium a foglalkoztatottság növekedését várja a lépéstől, azonban az általuk közzétett hatásvizsgálati lap szerint a módosítással az ország versenyképessége nem változna érdemben.

Az viszont hatalmas problémát jelentene a szakemberek szerint, ha felhígulna a szakma. Az ugyanis, ha szakképesítés nélküli dolgozók is végezhetnének bizonyos munkaköröket, az könnyen élelmiszerbiztonsági és egészségügyi veszélyeket is vonhat magával. A tervezet szerint ugyanis bárki elvégezheti a szakképzést igénylő munkákat, ha azt egy szakképzett dolgozó felügyeli. Azonban ezzel óriási problémák lehetnek. A tudás hiánya ugyanis sokszor tartós egészségkárosodást is okozhat.

Gombás köröm kezelésénél, diabéteszes láb kezelésénél szükség van egy speciális tudásra, ahogyan például a csiszológép használatánál is. Utóbbi esetben meg tudjuk ugyanis úgy sérteni a körömágyat, hogy az visszafordíthatatlan károkat is okozhat

– mesélte Szálkai Hajnalka, kézápoló mester az RTL-nek. De nemcsak egy műkörmös esetében fontos a speciális tudás, hanem ugyanúgy a villanyszerelőknél, vagy a cukrászoknál is többek között.

Egy cukrászsegéd 1-1 részfeladatot megtanulni, de ők felügyelet nélkül nem dolgozhatnak. A szabályozás szerint azonban ők felügyelnék azokat a személyeket, akiknek gyakorlatilag semmilyen szakmai múltjuk nincsen

– magyarázta Erdélyi Balázs, a Magyar Cukrász Ipartestület szakmai elnöke, hozzátéve, hogy ez a szakmai színvonal esése mellett élelmiszerbiztonsági kockázatot is jelenthet.