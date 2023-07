60 ezerrel több fizetést is jelenthet ez az egyetlen papír: rengeteg magyar munkahelyen elismerik

Képzettséget és munkatapasztalatot nem igénylő, raktári munkákra, pontosabban áru-összekészítő pozíciókra kerestünk négy különböző hazai kiskereskedelmi lánc karrieroldalán. A szűrés alapján elmondhatjuk: az álláskeresőknek számos lehetőség áll rendelkezésére, a magyar átlagbért jelentő fizetés mellett ráadásul számos extra juttatásban és hasznos készség elsajátításában is részesülhetnek.

Folytatjuk cikksorozatunkat, melyben képzettséget és nyelvtudást nem igénylő állások nyomába eredünk. Ezúttal négy olyan kiskereskedelmi áruházlánc raktáros munkáit, pontosabban áru-összekészítő pozícióit hasonlítottuk össze, ahol fizetésre vonatkozó adatokat is feltüntettek az álláshirdetésben. Az összevetésből láthatóvá válik, hogy bizonyos esetekben még egy végzettséget nem igénylő munkával is meg lehet keresni a magyar átlagkeresetet, igaz ehhez több feltételnek is meg kell valósulnia. Áprilisban 568 300 forint volt a bruttó átlagkereset a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adatai szerint. Ezt az összeget kezdőként ugyan nem, de néhány éves tapasztalattal, megfelelő teljesítménnyel már el lehet érni bizonyos munkáltatóknál. Nézzük hát, hogy milyen a kínálat az áru-összekészítő pozíciók esetében.

Elvárások és feladatok

Mint a legtöbb raktáros munka esetében, itt is igaz, hogy a fizikai terhelhetőség az egyik legfontosabb elvárás, enélkül aligha érdemes ilyen területben gondolkodni. Ugyanakkor minden esetben elég a nyolc általános megléte, nyelvtudásra pedig nincs szükség, ami meglehetősen kiszélesíti a jelentkezők körét. Ezen kívül még egy technikai feltétel van, ez pedig a bejegyzés mentes erkölcsi bizonyítvány, minden más elvárás a soft skillekre (megbízhatóság, precizitás, csapatmunka) vonatkozik. Az egyik legfontosabb képesség talán a teljesítményorientáltság, mivel a bérezés bizonyos esetekben ennek tükrében növekedhet.

Nem elvárás, de a legtöbb esetben előnyt jelent a logisztikai területen szerzett tapasztalat és a targoncavezetői engedély is, jóllehet utóbbit bizonyos foglalkoztatók ingyenesen biztosítják, abban az esetben, ha a munkavállaló erre igényt tart és szeretne ilyen irányba fejlődni. Ezt azért is érdemes lehet megfontolni, mivel ennek a jogosítványnak a birtokában a fizetési sáv is megemelkedhet, bizonyos esetekben akár 50-60 ezer forinttal is.

Munkaidő tekintetében a negyven órás, teljes munkaidő a jellemző, de részmunkaidőre is lehetőség van. Azonban fontos kitétel a munkaidővel kapcsolatos rugalmasság, mivel a raktárak két-három műszakban üzemelnek, többnyire egész héten vagy a hét nagy részében – ez persze pozítívumokkal is jár, hiszen választható munkarendben lehet dolgozni. Bizonyos esetekben azonban, például a Penny-nél csak hétvégi műszakos, teljes munkaidős pozíciót is találtunk.

A munkavégzés logisztikai központok áru-összekészítési osztályán történik, ahol a bolti rendelések összekészítése, komissiózás, esetenként árukiadás vagy a leltározásban történő részvétel tartozik a feladatok közé szárazáru, hűtött (0-4°C) vagy mélyhűtött (-24°C) területen. A munkavállaló felelőssége még a raktári rend fenntartása, a tisztaság biztosítása is, de raklapok fóliázása, csomagolása, a kész raklapok helyes feliratozása is szerepelhet a munkaleírásban.

Bérezés

Első körben a német tulajdonú Penny Market állásajánlatai közül szemezgettünk, ahol hat nyitott pozícióra bukkantunk. Ahogy említettük itt kizárólag hétvégi (szombat-vasárnap) műszakos, 16 órás munkavégzésre is lehetőség van. Egy pest megyei állás esetében bruttó 250 ezer forint a kezdő jövedelem, de teljesítménytől függően ez az összeg elérheti a 304 ezer forintot is (ebből 140 ezer forint az alapbér, erre jön a bérpótlék, prémium és túlóra). Egy negyven órás, kizárólag nappalos műszakban (Pest megyében és Veszprém megyében) már lényegesen kedvezőbb a kezdő jövedelem: ebben az esetben bruttó 447 ezer forintról (Veszprémben 442 ezertől) indulhat a friss munkavállaló és egészen 577 ezer forintig (Veszprémben 572 ezerig) növelheti a bérét (itt az alapbér egyébként 350 ezer forint).

Ugyanabban a logisztikai központban, szintén negyven órás, de két műszakban történő munkavégzés esetén ennél is magasabb bérre számíthatunk. A kezdő jövedelem bruttó 476 ezer forinttól indul (az alapbér szintén 350ezer forint) és egészen 606 ezer forintig tornászható fel. Ugyanebban a raktárban bruttó 507 ezer forintos kezdőfizetéssel is találkoztunk, mely egészen 637 ezer forintig is emelkedhet a teljesítménytőél függően.

Az ALDI-nál szintén számos nyitott raktári pozíciót hirdetnek, ebből egy áru-összekészítőt találtunk Biatorbágyon. Hat és nyolcórás munkavégzésre is lehetőség van, előbbi esetében 357 750 forint a kezdőfizetés, utóbbinál pedig 477 ezer. A karrieroldalon feltüntetik azt is, hogy 2 év ALDI Magyarországnál töltött munkaviszony után a havi bruttó fizetés: 526.900 Ft (napi 8 órás műszakban). A Spar üllői és bicskei egységében is találtunk nyitott pozíciót, azonban kezdőfizetés helyett itt az átlagos bruttó kereseti lehetőség volt csak feltüntetve, mely 550 000 forint- ez természetesen a teljesítménytől függően változhat, de ennek mértékéről már nem találtunk információt. Végül a Lidl-t vettük szemügyre, ahol az elérhető belépő bruttó jövedelem teljes munkaidő esetében bruttó 531 000 forint, míg a 3 év után elérhető bruttó jövedelem jelenleg 641 000 forint. Részmunkaidőre ezúttal is van lehetőség, ebben az esetben a bruttó jövedelem időarányosan alakul.

Béren felüli juttatás

A béren felüli juttatások sok esetben megegyeznek, de munkáltatónként azért lehetnek eltérések. A Penny esetében például volt olyan pozíció, ahol ingyenes szállást is biztosít a cég, igaz ennek részleteiről már nem találtunk bővebb tájékoztatást. A Cafeteria itt nettó 14 ezer forint havonta, ehhez étkezési támogatás, ingyenes dolgozói buszjárat, mentorprogram és a mér említett targonca jogosítvány ingyenes megszerzése is jár. Az ALDI esetében a munkába járás költségét támogatással könnyítik meg, jubileumi juttatást biztosítanak és emellett az ingyenes targoncavezetői jogosítvánnyal is számolhatunk.

A juttatásokra vonatkozóan a legrészletesebb leírást a Spar adta. Náluk a belépéstől kezdődően 15 százalékos dolgozói kedvezményre lehet számítani, ami az aktuális szabályzat szerint havi 120 000 forint vásárlási keretösszegig vehető igénybe. A munkába járást ingyenes céges autóbusszal biztosítják bizonyos településekről (ennek részletei a karrieroldalon találhatóak meg). Helyközi járat esetén bérlettámogatást is biztosítanak. Amennyiben a munkavállaló lakóhelyéről nem közlekedik céges buszjárat, a saját gépkocsival történő bejárást a törvényben meghatározott 15 Ft/km helyett, bruttó 40 Ft/km díj megfizetésével támogatják. Hűségprogram keretében SZÉP-kártya juttatást biztosítanak, az ingyenes targoncavezetői jogosítvány pedig itt is igényelhető.

A Lidl -nél nagy értékű egészségprogramot biztosítanak, plusz egy nap szabadnapot szűrővizsgálatokon való részvétel céljából és kedvezményes melegétkezési lehetőséget. Ezen kívül céges buszjárattal segítik a munkavállalókat, de a közösségi közlekedéssel való munkába járást is megtérítik (100 százalékban), míg az autóval történő munkába járást 40 Ft/km-es költségtérítéssel támogatják.