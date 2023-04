Munkák, amikkel degeszre keresheted magad idén nyáron: durva órabérek, semmilyen tudás sem kell

Bár a nyári diákmunkákat illetően a trendek tavaly óta nem változtak, hosszabb távon azért megfigyelhető, hogy a fizikai, főleg monoton vagy nehéz fizikai munkák veszítenek vonzerejükből a fiatalok körében. Ők egyébként jelenleg átlagosan bruttó 1900 forintos órabérért tudnak dolgozni Budapesten és környékén, illetve az észak-dunántúli régióban, míg az Alföldön és a Dél-Dunántúlon ennél alacsonyabb bér jellemző. Ezek a fizetések viszont a 25 év alattiaknak gyakorlatilag nettó bérek, amik mellé még elég sok más juttatást is kaphatnak. Nyáron legnépszerűbbek a különféle nyárhoz kapcsolódó munkák: turizmus-vendéglátás, strandok, csúszdaparkok.

Egy hónap, és itt a nyár, ami egyben azt is jelenti, hogy az iskolapadokból kiözönlő diáksereg megrohamozza a munkaerőpiacot. Számítások szerint az iskolaszövetkezeti szektorban az egyes hónapokban körülbelül 60-70 ezer, de összességében akár 100 ezer diák is vállalhat hosszabb-rövidebb időre diákmunkát. Azt is tudni lehet, hogy az érdeklődés általában pont most, április végén ugrik meg, május közepétől már egészen magas, a csúcspont június közepéig tart.

Az viszont nagy kérdés, mely munkák azok, amik most a legnépszerűbbek a diákok körében. Ahogy az is, ezekben mekkora összegeket lehet keresni. Fontos ráadásul megemlíteni azt is, hogy a 25 éven alattiak SZJA-mentesség is komolyan befolyásolta a piaci mozgásokat, de hogy valójában milyen mértékben, arról eddig keveset lehetett hallani. A nyári munkák utáni érdeklődés felfutásának időpontjában a Pénzcentrum iskolaszövetkezeteket kérdezett arról, milyen lesz a diákmunkaszezon 2023 nyarán.

Legnépszerűbb diákmunkák nyáron

Már jó pár éve nincsenek úgynevezett slágermunkák. A diákok általában a tanulmányaiknak illetve a nyári programjaik tervezetében keresnek munkalehetőségeink között – tájékoztatta lapunkat a MŰISZ Iskolaszövetkezet. Lapunk ugyanakkor a Meló-Diák Iskolaszövetkezettől megtudta, bár a trendek tavalyhoz képest nem változtak, hosszabb távon viszont azt látják, hogy

a fizikai, főleg a monoton vagy nehéz fizikai munkák veszítenek vonzerejükből a fiatalok körében

- tájékoztatta a Pénzcentrumot Majzik Nándor, a Meló-Diák cégvezetője. A szakember ezen felül beszámolt arról is, hogy idén is a különféle nyárhoz kapcsolódó munkák, úgymint turizmus-vendéglátás, strandok, csúszdaparkok népszerűek, illetve vidéken a mezőgazdasági munkák, ezeken kívül pedig az évközben is sikeres munkák mennek természetesen nyáron is - ezek az irodai munkák, szakmai gyakorlathoz kapcsolódó munkák, mozis munkák, gyorséttermi feladatok.

Azt is tudni lehet, hogy a nyári munkák esetében, azok szezonális jellegéből adódóan a turizmus-vendéglátás, strand, csúszdaparkok, mezőgazdaságok ide tartozik. „Ezen kívül ami még látszik, hogy sok munkahely, jellemzően irodai munkakörben a nyári szabadságolások idejére diákmunkával pótolja a kieső munkaerőt” - fogalmazott a cégvezető.

Kerestek a diákmunkákban

A Meló-Diák adatai szerint a jelenlegi átlagos órabér szint Budapesten és környékén, illetve az észak-dunántúli régióban 1900 forint körül alakul. Bár ez bruttó bér, a diákok túlnyomó többsége számára a 25 éven aluliak szja mentessége miatt ez egyben a nettó bér is. Idén egyébként a minimálbér 1334 forint, a garantált bérminimum 1704 Ft. Alföldön és a Dél-Dunántúlon ennél alacsonyabb bér jellemző, de ott sem a minimálbér, kb. 1500-1700 Ft-okat lehet keresni.

Az elmúlt években dinamikus bérváltozásokon ment át a piac, így jelenleg ugyanúgy lehet jól vagy akár rosszul keresni egy fizikai munkával, egy gyorséttermi munkával, vagy akár egy irodai munkával is. Van ahol sok pótlék kompenzál, van ahol az alapbér magas - nem lehet egyöntetűen megmondani jelenleg, hogy mely típusú munka fizet jól vagy rosszul, cége válogatja. Lehet, hogy egy alkalmi, pár napos munka többet fizet, mint egy magas kvalifikáltságot igénylő, hosszabb távú - szóval összességében sok szempont kompenzálhatja az esetleges magasabb vagy alacsonyabb béreket bármilyen szektorban

- mondta el lapunknak Majzik Nándor. Emellett a MŰISZ-től azt tudtuk meg, hogy általában a szakmai ismeretet igénylő munkák díjazása magasabb a betanított munkákénál. A betanított munkák esetében az óradíjak 1500-1600 forint között indulnak a szakmai munkák esetében ez 2200-2500 forint közötti összeg, de

bizonyos munkák esetében viszont nem ritka a 2800 forintos óradíj sem. Ez a 25 év felettieknél az aktuális adótörvénynek megfelelően változik.

Lett galiba a 25 év alattiak SZJA-mentességéből?

Mivel a 25 éven alattiak SZJA-mentességének bevezetése környékén hallani lehetett olyan kritikákat, hogy a munkavégzés során ez éket verhet a fiatal és idősebb munkatársak között, ezért most kíváncsiak voltunk arra, ebből vajon megvalósult-e bármi. A MŰISZ szerint egyértelmű volt a válasz, szerintük az előzetes félelmekkel ellentétben nem okozott problémát a kedvezmény bevezetése.

Ugyanígy vélekedett a témában a Meló-Diák is, szerintük számosságában már csak azért is biztosan nem jellemző a negatív jelenség, mert a legtöbb helyen azért nem ugyanabban a pozícióban dolgoznak a diákmunkások, mint a saját munkaerő. „Ezen felül a felnőtteknek is vannak gyermekeik, így ha a saját szempontjukból nem is, de a gyermekük szempontjából például örülhetnek ugyanúgy ennek az intézkedésnek” - vélekedett az iskolaszövetkezet.

Körülbelül 5 százalékos emelkedés volt megfigyelhető egyébként az intézkedés hatására, ami bár nem feltétlen tűnhet soknak elsőre, de mivel egy egyébként is feszített munkaerőpiac, ezzel együtt diákmunkaerő-piac kapta, így mégis értelmezhető növekedésnek feleltethető meg

- összegezte az új szabályozással kapcsolatos eddig látottakat Majzik Nándor, a szövetkezet cégvezetője.