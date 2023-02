Túlóra pótlék 2023: gyakori kérdések és válaszok a túlóra 2023 évi szabályairól

Minden fix munkaidejű magyar dolgozóval előfordulhatott már, hogy munkaideje leteltével sem tudott elszabadulni munkájával kapcsolatos feladataitól. A munkaidőn felül munkával eltöltött munkaidőt hivatalosan rendkívüli munkaidőnek, köznyelven pedig túlórának nevezünk, amelyet a munkáltatónak kötelessége kifizetni vagy más módon kompenzálni. Munka Törvénykönyve túlóra 2023: járjunk utána, mennyi a túlóra pótlék 2023-ban, mik a túlórázás szabályai!

Rendszeresen előfordul munkahelyeden, hogy hiába telt le a munkaidőd, befejezetlen feladataid, felhalmozódott munkád előnyt élvez magánéleteddel szemben? Ha eddig nem tudtad, most eláruljuk, hogy a túlórázásnak is megvannak a maga szabályai, törvényben rögzítik, mikor jár túlóra pótlék a magyar dolgozóknak, illetve, hogy hány százalék a túlóra pótlék 2023 évében a dolgozó alapbérén felül. Tudd meg, mi az a túlóra törvény, hogyan lehet hivatalosan, minden szabálynak megfelelő módon túlórázni és hogyan köteles a munkáltató kompenzálni a túlórát. Mi a teendő a túlóra ki nem fizetése esetén, hogyan védhetjük meg magunkat a munkáltatóval szemben?

Mi az a túlóra törvény?

A fejlett országokban a munkavállalók túlnyomó többsége heti rendszerességgel találkozik a rendkívüli munkaidő, avagy a túlóra jelenségével – nem is csoda, hiszen bármikor jöhet egy halaszhatatlanul sürgős feladat vagy egy olyan szigorú határidő, ami minden mást (de leginkább a dolgozó magánéletét) felülír. Itt jön a képbe az ún. „túlóra törvény” (bővebben: Munka Törvénykönyve túlóra 2023), ami megvéd minden magyar dolgozót, aki a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozik (tipikusan az alkalmazotti munkaviszonyban, fix, 4-6-8 órás munkaidőben tevékenykedő magyar dolgozók).

A fix munkaidős állások esetében gyakori vendég a túlóra, éppen ezért választják sokan szívesebben a vállalkozói létet, ahol minden dolgozó (jó esetben) a saját főnöke és szabadon osztja be munkaidejét, „túlóráját” és szabadnapjait. A fix munkaidővel szemben egyre többen keresik a kötetlen munkaidejű, rugalmas időbeosztással végezhető állásokat is, amelyek könnyebben összeegyeztethetőek a mozgalmas magánélettel, ám mint mindennek, ennek is megvannak a maga hátulütői.

Munka Törvénykönyve túlóra 2023

A Munka Törvénykönyve rögzíti a magyar dolgozók jogait, köztük a túlóra törvényeit is. A munkaidőn felül végzett munkát rendkívüli munkaidőnek nevezünk, amelyet a munkáltatónak kötelessége valamilyen módon kompenzálni. A túlóra kompenzációnak két elterjedt formája létezik: az egyik a túlóra pótlék kifizetése, a másik pedig az alapszabadságon felüli pihenőnap, avagy a „lecsúsztatható szabadnap” beiktatása, amikor a dolgozó túlóráiért cserébe bizonyos számú szabadnapot igényelhet.

A két túlórakompenzációs megoldás közül az utóbbi a gazdaságosabb a munkáltató számára, ezért azzal gyakrabban találkozhatunk. Kérdéses, hogy kinek, melyik opció éri meg jobban, hiszen az extra anyagi juttatásnak és a plusz szabadnapnak is lehet örülni. Mindemellett jusson eszünkbe, hogy ezek a legjobb eshetőségek, hiszen a túlóra 2023 évében is számtalan magyar munkahelyen természetesnek vett szokás, és sajnos sokan semmit sem kapnak a túlóráikért cserébe (még ma is bevett szokás a túlóra ki nem fizetése).

Nézzük, milyen gyakori kérdésekkel találkozhatunk a túlóra 2023 évi szabályaival kapcsolatban, mit kell tudni a túlóra kifizetéséről!

Mikor jár túlóra pótlék 2023 évében?

Alapvetően – ha a munkáltató nem a szabadidős kompenzációval él – a túlóra pótlék 2023 évében minden, a fix munkaidőn felül munkával eltöltött óráért jár, alapbér + túlóra pótlék formájában.

Hány százalék a túlóra pótlék?

A túlóra pótlék számítása egyszerű: a túlóra pótlék 2023 évében változatlanul az alapbér 50%-kal megnövelt értéke (az alapbér 150%-a), ám, ha a túlóra pihenőnapra, munkaszüneti napra esik, akkor az alapbér +100%-a jár a túlórázó dolgozónak (utóbbi esetben még a pihenőnap biztosítása esetén is jár az 50%-os túlóra pótlék).

Mennyi túlóra lehet egy hónapban, évben?

A Munka Törvénykönyve megállapítja, hogy egy munkavállaló naponta maximum 12 órát, hetente pedig összesen 48 órát dolgozhat, az összes túlórával együtt. Kötelező továbbá tartani a minimum 8 órás pihenőidőt és a heti 2 pihenőnapot is; a munkaszüneti napokra külön szabályok vonatkoznak. A túlóra törvény jelenleg évi 250 túlórában korlátozza a teljesállású munkavállalók teljesítményét, de ez kollektív szerződés esetén – ami nem csak a túlóra pótlékot, hanem más bérpótlékok kifizetését is felülírhatja - kibővíthető 300 órára. Mindez gyakorlatilag annyit tesz, mintha a munkaévben +30-37 munkanapunk lenne!

Mi a teendő ki nem fizetett túlóra esetén?

A túlóra ki nem fizetése, ahogy a fentiekben is említettük, sajnos gyakori probléma, azonban a munkavállalónak jogában áll a túlóra pótlék követelése munkáltatójától, elmaradt munkabér formájában, akár késedelmi kamattal emelve (az eljárási költségek szintén a munkáltatót terhelik). Fontos kiemelnünk, hogy a munkáltatón akkor lehet behajtani a túlóra 2023 évi kompenzációját, ha a túlóra tényét nem tudja vitatni (legyen egyértelmű bizonyítékunk a túlóráról, dokumentáljuk a ki nem fizetett túlóra mennyiségét). Amennyiben a túlóra pótlék ennek ellenére sem kerül kifizetésre, a munkáltatót ellenőrző munkaügyi hatóság is megállapíthatja a szabálytalanságot, bírságot szabhat ki, mindemellett a jogsértés további következményekkel is járhat.