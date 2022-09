Drasztikus átalakulás a magyar munkaerőpiacon: erre kevés álláskereső számított

Jelentősen átalakult a HR szakma döntéshozatali folyamata az elmúlt években, jellemzően gyorsan és jelentős mértékben hatnak az iparágra a gazdasági környezet változásai. A járványhelyzet, a rekordinfláció, a magas energiaárak vagy épp a háborúval járó recesszió mind olyan súlyos tényezők, amelyek miatt a szakembereknek a korábbinál több szempontot kell mérlegelniük a döntési folyamatok során.

A toborzásnál és a megtartásnál is fokozott versenyhelyzetben vannak a cégek: továbbra is számos területen jelentős a munkaerőhiány és a távmunkavégzés elterjedése miatt a munkaerőpiac is gyorsabban globalizálódik szellemi területeken. Milyen tényezőket fontos figyelembe venniük a cégeknek HR döntések meghozatalakor ebben a megváltozott szituációban és melyik területre érdemes több erőforrást allokálni? – többek között ezeket a kérdéseket járta körül a Profession.hu „Megszerezni vagy megtartani?” elnevezésű HR konferenciája.

A cégeknek gyakran ellentétes hatásokat mérlegelve kell döntéseket meghozniuk az emberi erőforrás területén is. Például a gazdasági helyzet bizonytalanná válása közben a korábbinál is jelentősebb kihívássá vált a munkaerő toborzásának és megtartásának kérdése.

2022 első negyedévében rekordszámú, 87 ezer állás várt betöltésre az álláskereső weboldalon, amíg a gazdasági helyzetből adódóan a kiadások csökkentésének kérdése egyre égetőbb problémává vált a munkáltatók számára. A differenciáltan jelenlévő munkaerőhiány miatt pedig a cégek is egyre inkább kiélezett versenyhelyzetben igyekeznek a tehetséges új munkaerőt felkutatni és a meglévő kollégákat megtartani. Ebben a környezetben különösen lényeges, hogyan osztja be egy munkaadó az erőforrásait: a toborzásra vagy megtartásra összpontosít inkább. A jó stratégia helyzetenként eltérő lehet, különösen fontos mérlegelni az iparági sajátosságokat, valamint a korábbi és várható változásokat is.

A belföldi toborzási versenyt fokozza a járványhelyzet alatt gyorsan elterjedő távmunkavégzés is. Mivel a munkavállalóknak egyre több munkakörben van lehetőségük akár otthonról is dolgozni, így a munkaerőpiac globalizálódása is jelentősen felgyorsult. Ez egyrészről lehetőséget is jelenthet a cégeknek nyitni külföldön élő szakemberek irányába, másrészről viszont a munkaerőért több vállalattal kénytelenek versenyezni.

Számos vállalat volt kénytelen költségcsökkentésre az utóbbi hónapokban és várhatóan ez a jelenség folytatódni fog a jövőben is. Ez a helyzet pedig HR területen is ellentmondásos szituációkat okozhat. Amíg a dolgozók igényei a stabilitás és a biztonság felé tolódnak, addig a jelenlegi gazdasági kilátások egyik fő velejárója a bizonytalanság. A szakembereknek a béremelés tervezésénél egyre több szempontot kell mérlegelniük: az elmúlt éves bérfejlesztés és a cég helyzete mellett az adott szektor kitettségét és a várható megszorításokat is minél pontosabban előre kell vetíteniük

– mondta Simon-Göröcs Lili a Profession.hu HR igazgatója. A jól bevált munkaerő megtartása egy ilyen helyzetben felértékelődik, mert kevesebb kiadással jár, ugyanakkor az elmúlt években ez is nehezebbé vált.

A kiélezett versenyhelyzet mellett a meglévő kollégák bevonása a cég közösségi életébe is nehezebbé vált az otthoni és a hibrid munkavégzés elterjedése óta, gyakran előfordul, hogy két kolléga csak ritkán vagy egyáltalán nem találkozik egymással. Az ilyen szituációkezelésére lehetnek jó alternatívák a céges rendezvények, programok, amennyiben a költségvetéssel kapcsolatos jelenlegi és várható megszorítások mellett lehetőség van ezeknek a megtartására.

A fluktuáció pozitív hatásai

A munkaerő toborzás lényegesen költségesebb a meglévő kollégák megtartásánál: a szakemberek általában egy munkavállaló elvesztése után a helyettesítésre szánt kiadásnál annak nagyjából 6 hónapnyi bérével kalkulálnak, valamint a reputációvesztés kockázata is fennáll, ami pedig hatással lehet a későbbiekben a toborzás hatékonyságára. A felvételi procedúrát minden esetben érdemes minél gyorsabban lefolytatni, mert a meglévő kollégákra maradt többletterhelés fokozhatja az elégedetlenséget a meglévő munkavállalók között.

Nem véletlen tehát, hogy a cégek a legtöbb esetben ragaszkodnak a bevált munkavállalóikhoz, bizonyos esetekben viszont lehet jó, serkentő hatása az új munkavállalóknak egy vállalat működésére. Az belépő kolléga új ismereteket hozhat a vállalat életébe, ezáltal akár minőségi csere is megvalósulhat, a megtartott kollégák számára pedig előrelépési lehetőséget nyújthat egy ilyen szituáció, ezáltal az elégedettségük is javítható.

A munkavállalói igények és a bizonytalan gazdasági trendek miatt különösen nehéz helyzetben vannak a munkáltatók a toborzás és a megtartás kérdését illetően. Egy ilyen időszakban különösen fontos, hogy a stratégiát a szakértők a várható költségeket és az ökonómiai környezet változását is figyelembe véve alakítsák ki. Emiatt a HR szakmában egyre gyakrabban van szükség speciális ismeretekre, ezeknek a biztosítása viszont a megszorítások miatt szintén jelentős kihívást jelenthet a cégek számára – különösen a kis- és középvállalkozások esetében.