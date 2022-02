A fizetésemelés már kevés: meglepő megoldásokkal tartják meg dolgozóikat a magyar cégek

A jelenlegi munkaerőhiányos gazdasági környezetben a toborzás mellett egyre nagyobb figyelmet kell fordítani a megtartásra is: nem elég bevonzani az új kollégákat, el kell érni, hogy a vállalatok kötelékében is maradjanak minél hosszabb ideig. Erre ma már számos sikeres, bevált stratégia létezik, egyik közülük az önkénteskedés lehetősége, melynek a társadalmi felelősségvállaláson túl van egy közösségépítő és rekreációs szerepe is. A munkatársak nem csak önmagukat, egymást is jobban megismerhetik ezeken az alkalmakon, elégedettséggel tölti el őket, hogy ezeken az alkalmakon nem szellemi, hanem fizikai munkát végeznek. Kicsit felállhatnak az íróasztaltól, és valami olyasmivel foglalkozhatnak, aminek azonnali, kézzel fogható, szemmel látható eredménye van. Egy nagyvállalati közegben dolgozónak ez nagyon sokat jelent - mondta el a Pénzcentrumnak adott interjúban Tóth Zsuzsanna, a Vodafone Magyarország HR vezérigazgató-helyettese.

Pénzcentrum: Milyen szerepe van az önkénteskedés lehetőségének a megtartásban?

Tóth Zsuzsanna: Az önkéntesség nálunk alapvető vállalati érték, de azt látjuk, hogy a kollégáknak mind egyéni, mind a csapat szintjén is ad valami pluszt: a társadalmi felelősségvállaláson túl van egy közösségépítő és rekreációs szerepe is, mindkettő hozzájárul a kollégák jóllétéhez azzal, hogy erősíti a csapathoz tartozás érzését. Egy önkéntes nap jó lehetőség arra is, hogy a munkatársaink jobban megismerjék egymást. 20-30 fős csapatokban dolgoznak ilyenkor, és tudatosan figyelünk rá, hogy ezekbe a csapatokba minél több szervezeti egységből érkezzenek résztvevők. Ilyenkor olyan emberek is egymás mellé kerülnek, akik lehet, hogy egyébként sohasem találkoznának személyesen, mert teljesen más területen dolgoznak. Ezek az ismeretségek továbbá elősegítik, hogy a kollégák jobban megértsék a másik munkáját, így jobban átlássák az egész vállalat működését. Természetesen sok egyébként is együtt dolgozó kolléga érkezik közösen önkénteskedni. Ennek csapat szinten is erős összetartó ereje van. Azt tapasztaljuk, hogy ez a későbbiekben is pozitívan hat a közös munkájukra. Az pedig, hogy a kollégák jó viszonyban vannak egymással, hogy összeköti őket egy fontos ügy, hogy úgy érzik, egy nagyobb közösség részei, egyértelműen érezteti a hatását a munkavállalói elégedettségen is.

Választható ez a tevékenység, vagy elvárt?

Szabadon választható, teljes mértékben a kollégák döntése, hogy szeretnének-e részt venni. Mi azonban vállalatként ehhez munkaidőt biztosítunk nekik, egy évben akár 4 munkanapot is tölthetnek kollegáink a Vodafone Alapítványunk által szervezett önkéntes programokkal.

Álláshirdetésekben szerepel, állásinterjúkon szóba kerül ez a lehetőség?

A jelentkezők karrier portálunkon betekintést tudnak nyerni a vállalat mindennapjaiba, illetve az általunk kínált lehetőségekbe. Azt látjuk, hogy önmagában az a tény is erősíti a munkáltatói márkánkat az álláskeresők körében, hogy a vállalatnál működik Önkéntes Közösség, s az önkéntes programokba bárki bekapcsolódhat.

Milyenek a munkavállalói visszajelzések?

Abszolút pozitívak! Az önkéntes napokra rendszeres a túljelentkezés, és a visszajelző kérdőívekben is csupa megerősítő, pozitív visszacsatolást kapunk. Ugyanez igaz volt a szakmai pro bono programra, ami egyelőre pilot jelleggel valósult meg a tavalyi évben, de mindenképpen folytatni szeretnénk a jövőben is. A visszajelzések alapján nagyon jó a hangulat a klasszikus programokon is, a kollégák büszkék arra, hogy részt vesznek, élvezik a közös munkát. Első hallásra talán érdekes lehet, de sokszor elhangzik, mekkora elégedettséggel tölti el őket, hogy ezeken az alkalmakon nem szellemi, hanem fizikai munkát végeznek. Kicsit felállhatnak az íróasztaltól, és valami olyasmivel foglalkozhatnak, aminek azonnali, kézzel fogható, szemmel látható eredménye van. Egy nagyvállalati közegben dolgozónak ez nagyon sokat jelent.

A megtartáson kívül, hogyan segítheti még az önkénteskedés az elköteleződést?

Van valami semmi máshoz nem fogható, csapatot összekovácsoló erő abban, ahogyan egy céget, egy vállalatot képviselve, egyforma, piros pólóban megjelennek a kollégák egy olyan helyen, ahol azonnali és kézzel fogható segítséget tudnak nyújtani. Ehhez hozzátesz az is, hogy munka közben találkoznak azokkal, akiknek segítenek, látják, hogy ha például kifestenek egy iskola termet, akkor azt ki fogja használni, hogy mekkora örömet okozott a munkájuk és hogy tényleg mekkora segítséget jelentett ez az egy nap. Az, hogy együtt, csapatként tudtak így segíteni, a munkahelyük iránt is büszkeséggel tölti el őket.

A munkavállalók választhatják ki a szervezetet, vagy készen kapják a listát?

A Vodafone Magyarország Alapítvány szervezi a programokat és választja ki az Önkéntes Napok fogadó szervezeteit. Idén jártunk például a Bliss Alapítványnál, ahol a tantermek felújításában vettünk részt, az Élelmiszerbanknál pedig melegételt főztünk a rászorulóknak. Ezen túlmenően az Alapítvány 2021-ben tavasszal pilot jelleggel elindította első saját szakmai pro bono programját is. Ennek keretében a Vodafone dolgozói otthonról, távmunkából tudtak szakmai támogatást nyújtani non profit szervezeteknek. A program keretében a kollégák 10 különböző szervezet összesen 12 projektjében működtek közre weboldal-fejlesztéssel, arculattervezéssel, önkéntesképzéssel. De igyekszünk rugalmasak maradni, és teret adni a dolgozóknak, hogy ők is kezdeményezzenek. Idén tervezünk indítani erre egy belső pályázatot is.

Van lehetősége a munkavállalónak megbeszélni ezeket az alkalmakat utána formális keretek között?

A programok végén mindig tartunk egy zárókört, ennek pontosan az a célja, hogy megbeszéljük az élményeket, tapasztalatokat. De mindig küldünk ki egy visszajelző kérdőívet is, amin keresztül a résztvevők megoszthatják a tapasztalataikat.

