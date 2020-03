Tuti nem tudtad: akár Skypeon keresztül is eladhatod a lakásod

Nemzetközi példák mutatják, hogy villámgyorsan helyreállhat az ingatlanpiac egy-egy sokkszerű járvány-hatást követően. Hogyha nem húzódik el jelentősen, hosszú hónapokig a karantén-fenyegetés, akkor az ingatlanpiaci adásvételek száma pár hónapon belül visszaállhat a normális szintre és középtávon az árak is stabilak maradhatnak - derül ki az Otthontérkép Csoporthoz tartozó Ingatlantajolo.hu friss helyzetelemzéséből. Ráadásul itthon lehetőség van Skype-on is aláírni az ingatlan adásvételi szerződéseket.

Bár jelenleg a koronavírus járvány kellős közepén vagyunk, és természetesen az egészségügyi kockázatok jelentősek, azért nagy hiba lenne apokaliptikus jóslatokat megfogalmazni a gazdaság területén. Az ingatlanpiaci folyamatokat elemezve több nemzetközi tanulmányból az olvasható ki, hogy a korábbi világjárványok idején csak a súlyos intézkedések, a lokális fertőzési csúcsok idejére esett vissza például a lakóingatlanok forgalma. A járványok tetőzését követően néhány hónapon belül, azaz nagyon hamar visszatért az élet a rendes kerékvágásba, és a korábbi trendeket folytatva alakultak a piaci folyamatok - derül ki az Ingatlantajolo.hu friss helyzetelemzéséből.

Ha túl leszünk a nehezén, jöhet a felpattanás?

Természetesen a mai járvány már jóval több embert érint, mint a 2003-as SARS, s bár az egyes emberekre kevéssé veszélyes, mivel nagyságrendekkel többen kapták meg már eddig is, a hatásai bizonyára sokkal nagyobbak lesznek. Ugyanakkor vannak adataink a nagyságrendekkel súlyosabb 1918-as spanyolnátha idejéből is, ami egyes becslések szerint akár 50-100 millió (!) halálos áldozatot is követelt. És mégis: az élet viszonylag gyorsan helyreállt a pandémiát követően.

A lényeg: ezek a gazdasági sokkot okozó események az első ijedtség, pontosabban a fenyegetés nagyobb részének elmúltával hamar hatásukat vesztik. Természetesen egy ilyen kiterjedt világjárvány bizonyosan hatással lesz az azt követő hónapok, sőt, évek gazdasági trendjeire. Ám az árak összeomlását vagy az ingatlanpiac nagyarányú befagyását egyetlen nemzetközi példa sem támasztja alá. Még az igen súlyos, 1918-as spanyolnátha korából fellelhető adatok sem tűnnek olyan veszélyesnek, mint ahogyan a napi sajtó híreiből ma kirajzolódik egyfajta "apokaliptikus gazdasági összeomlás" rémképe.

Valószínűleg nem esnek az árak a közeljövőben

Természetesen a koronavírus járványt kísérő korlátozó intézkedések esetén mindenképpen számolni kell azzal, hogy a lakások adásvételi folyamata jelentősen lassul, akadozik majd rövid távon (erről még később lesz szó). Viszont a sürgető élethelyzetek okán történő értékesítések, költözések a korlátozó intézkedések enyhítése esetén is bizonyosan tömegesen indulnak majd újra. Ehhez jönnek a már elindított, de esetleg befejezetlen tranzakciók is. Érdemi áralku pedig csak akkor lehetséges, ha súlyos kényszerítő körülmények lépnek fel.

Fontos az ingatlan-ágazat számára, hogy a vészhelyzeti intézkedések közt kiterjedt magyarországi hitelfizetési könnyítéseket jelentett be a miniszterelnök több lépcsőben, amely a kereskedelmi bankokon kívül - többek közt - a Magyar Fejlesztési Bank (MBF) hiteleinek többségét is érinti, ami ráadásul nem csak a lakossági hiteleseket nyugtatja meg, hanem a kisebb-nagyobb cégek által bérelt irodák, telephelyek, üzlethelyiségek, raktárak piacán sem okoz azonnali problémát. Még akkor sem, ha az adott cég mondjuk döntően a turisztikai, rendezvényszervezői, vagy más hasonló szektorban érintett.

Ezek az intézkedések is az árak rövid távú csökkenése ellen hatnak, hiszen kényszer-értékesítő magánszemély, bérleti szerződéseket azonnal felmondó vállalkozás így jóval kevesebb lesz december 31-ig, a moratórium lejártáig, pontosabban ezen időponthoz közeledve.

Természetesen ez a mostani járvány sokkal nagyobb léptékű. Érdemes megjegyezni, hogy Kínában a 2020. februári időszakban - a koronavírus vuhani és hupeji tombolása idején - az egész országban drámaian lelassult az ingatlan tranzakciók száma is: a becslések szerint a hasonló időszakokkal összevetve 90-98 százalékkal esett (gyakorlatilag közel nullára zuhant) az adásvételek száma. Fontos viszont, hogy az árak nem csökkentek, már csak azért sem, mert az eladók is jól tudták: hiába csökkentenek árat, ha nem jön senki megtekinteni az eladó portékát.

Spanyolnátha és a piac - anno 1918

Érdekes párhuzamot jelent a közel 102 évvel ezelőtt, természetesen egy egészen másféle világban, az első világháborút követően tomboló spanyolnátha járvány is. Akkor az amerikai epicentrumokban a boltok forgalma 40-70 százalékkal zuhant, és az Egyesült Államok ipari termelési mutatói abban az évben 7,5-9 százalékkal csökkentek. Ez soknak tűnik, de fontos hozzátenni, hogy sok esetben a dolgozók egyharmadát(!) is érintette a járvány. És ne feledjük: világszerte a spanyolnátha fertőzéssel összefüggő elhalálozások száma akár az 50-100 milliót is elérhette, ami 5-10-szerese az első világháborúban elesett katonák amúgy sem kis számának. Sajnos abból az időből pontos ingatlanár adatok nem állnak rendelkezésre, de az tény, hogy a háború okozta sokk jelentősen nagyobb volt, mint a halálos világ-kór keltette mozgások.

De természetesen 1918-ban még nem volt távoli üzletkötés, ahogyan még 2003-ban sem volt erre felkészülve a világ. Azaz aki eladni, venni szeretne ma (mondjuk az első ijedtség után pár héttel, mert sürgős, vagy mert folyamatban lévő ügyet szakított meg a vészhelyzet, vagy éppen befektetne) már online módon is megteheti, ami mérsékli természetesen az adásvételek számának átmeneti csökkenését is.

Jó hír: az adásvételek Skype-on is lehetségesek

A fenti esetekre jelent megoldást, hogy Dr. Horváth Ádám Gergely ügyvéd elmondása szerint, a Budapesti Ügyvédi Kamara tájékoztatást adott ki, amelyben kifejezetten megerősíti, hogy az ügyvédi ellenjegyzés, így az adásvételi szerződések megkötése és aláírása, úgynevezett távazonosítás útján is megvalósulhat ebben a helyzetben. Azaz a szükséges szervezési feladatok után, mind az eladó mind a vevő aláírása otthon, például Skype használatával megvalósítható!

Gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a felek által elfogadott szerződést, kinyomtatott formában Skype kapcsolat során a vevő is illetőleg az eladó is külön-külön aláírja, majd az aláírt okiratok ezt követően kerülnek vissza az ügyvédhez, aki azokat ellenjegyzéssel látja el. Tehát az iratokat ki kell nyomtatni, először az eladó majd a vevő is aláírja, az ügyvéd ezek után jegyzi ellen. Fontos megjegyezni, hogy az eladónak és a vevőnek is ugyanazt az okiratot kell aláírni. Könnyebbség és biztonságos dolog, hogy nem kell kimozdulni, azonban szervezést igényel az okiratok átvétele-elküldése. Az adásvételi szerződéseket tehát a megváltozott körülmények között is biztonságosan meg lehet kötni.