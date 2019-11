Sokan bedőlnek: észrevétlenül akaszt le rólad tízezreket a bank decemberben

Rengeteg magyar él a karácsonyi időszak előtt az áruhitelek nyújtotta lehetőséggel. Úgy kalkulálnak, hogy mivel a személyi hitel kis összegben nem áll rendelkezésre, az áruhitel pedig helyben van, valójában nincs más választásuk, mint ezzel vásárolni. Pedig nagyon nincs igazuk - azt is megmutatjuk, miért.

A hét elején beszámoltunk róla, hogy a boltok karácsony előtt előszeretettel kínálnak 0 százalékos THM-mel áruhiteleket, hogy a vásárlók kamatmentes részletre tudják megvásárolni a kinézett terméket. Azt is bemutattuk, hogy ilyenkor valójában nem a bolt adja oda nekünk részletre a terméket, hanem egy fogyasztási hitelt veszünk fel, amiért kamatot fizetünk. Ha le tudunk csapni a 0 százalékos THM-re, és igénylésnél nem íratnak alá velünk egy hitelkártyaszerződést, vagy nem jelentkeznek egyéb költségek a THme-n felül, akkor tényleg jól járhatunk így.

De ha nem, akkor már korántsem biztos, hogy megéri így eljárnunk: egy átlagos áruhitel ugyanis - amikor azt hisszük, hogy részletre vásároljuk meg a terméket, ezért jól járunk - nagyjából 40 százalék körüli THM-mel vehető fel, azaz a részletfizetésre nagyon kemény kamatot fizetünk. Sokan mégsem gondolkodnak más megoldásban: a személyi hitelek kereslete karácsony előtt visszaesik, az áruhiteleké pedig nő.

Ahogy a fenti ajánlatokból is látszik, a személyi hitelek kamata sokkal alacsonyabb. Mégis sok magyar inkább az áruhitelt választja. Mi lehet ennek az oka? Nem más, mint ezek:

az áruhitel helyben van, a boltban is igényelhető

vásárláshoz kapcsolódó hitelfelvétel révén sokan nem érzik azt, hogy valójában hitelt vesznek fel

a személyi hitel nem érhető el ilyen kis összegben.

Ennek ellenére mi azt állítjuk, hogy hibát követ el az, aki a 40 százalékos THM-mel vihető áruhitelből vesz terméket ahelyett, hogy személyi hitelt venne fel. Nézzük meg, miért. Először is az, hogy az áruhitel helyben felvehető, még ugyanolyan feltételekhez köti a hiteligénylést, mint a személyi hitel: jövedelemigazolás ekkor is kellhet, a KHR-ben pedig nem szerepelhetünk. Ráadásul egyes bankoknál már percek alatt, de legrosszabb esetben is 1-2 napon belül megérkezik a pénz.

A második ponttal kapcsolatban annyit tudatosítani kell, hogy bizony az áruhitel is egy hitel, ráadásul jóval drágább, mint a személyi hitel. Ezen nincs mit szépíteni. Ami pedig a harmadik pontot illeti: valóban nem lehet ilyen kis összegben személyi hitelt felvenni, de semmi akadálya nincs annak, hogy nagyobb összegű személyi hitelt vegyünk fel, hogy a fennmaradó összeget aztán előtörlesszük - minimális előtörlesztési díj mellett.

Számolgassunk kicsit

Nézzük meg egy példán, hogy mennyivel járnánk jobban, ha személyi hitelből vásárolnánk. Tegyük fel, hogy van egy 200 ezer forint összegű tárgy, amit meg akarunk vásárolni egy éves részletre. Ha 0 százalékos részletre vesszük, akkor értelemszerűen 200 ezer/12 lenne a havi törlesztőnk, ami 16 667 forint lenne. Ha azonban nem áll rendelkezésre 0 százalékos THM, akkor ez a törlesztő 20 494 forint lesz 40 százalékos THM mellett. Így a 200 ezer forintos tárgy összesen kb. 246 ezer forintba kerül nekünk.

Mi van akkor, ha személyi hitelből vesszük? Számoljunk a fenti ajánlatok átlagos kamatával: ez 12,46 százalék. Ha ebből indulunk ki, akkor a havi részletünk egy éves futamidő alatt 17 812 forint lenne a havi törlesztő, a tárgy pedig 213 ezer forintba kerülne valójában. Ide kell még venni egy egy százalékos elpőtörlesztési díjat, mert a minimum felvehető összeg 500 ezer forint volt, de ebből 300 ezret azonnal elő is törlesztettünk. Ennek díja így 1 százalék, azaz 3 ezer forint. Látható, hogy a kamatköltségeken ebben az esetben 30 ezer forintot spóroltunk. Nem mindegy tehát, mit választunk.

