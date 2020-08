Rengeteg magyar váltott falusi életre: sokakat motivál az ingyenpénz

Mióta elérhetővé vált a falusi csok, folyamatosan beszámolunk minden részletéről, módosításáról. Természetesen monitorozzuk a lakáseladási adatokat is, hiszen a kedvezményes hitel megjelenése óta hatalmasat fordult az ingatlanpiac is. Korábban már beszámoltunk arról, mely területek a legnépszerűbbek a házvásárlók körében, valamint milyen árakon mozognak ezeken a településeken a lakásárak. Most viszont a bankszertor szereplőit kérdezte a HelloVidék arról, mit tapasztaltak a falusi csokkal kapcsolatban, az elmúlt egy évre visszatekintve.

A falusi csokról szóló szabályozás 2019. július 1-jén lépett életbe, és egy évvel ezelőtt ezekben a napokban küldték be a családok a pénzintézetekhez az első támogatási kérelmeket. Fontos tudni, hogy a falusi csok nem az egész ország területén igényelhető otthonteremtési támogatási forma, a kormányrendelet alapján 2486 magyarországi településen kérhető. Ezek azok az 5000 fő alatti települések, amelyeken a rendelet megjelenése előtti évtizedekben tartósan csökkenő volt a lélekszám.

A vállalt gyermekszámtól függően a vissza nem térítendő támogatás akár 10 millió forint is lehet. A már meglévő otthonok is bővíthetők, korszerűsíthetők, ez esetben akár 5 millió forint is lehet a vissza nem térítendő juttatás. Emellett komoly kamattámogatási hitellehetőség is a családok rendelkezésére áll.

A 2019. július 1-jén elindított Családi Otthonteremtési Kedvezmény preferált kistelepülésen a falusi csok program során 2020. május végéig 8700 szerződéskötés valósult meg, összesen 47,7 milliárd forint értékben - tájékoztatta a HelloVidék szerkesztőségét a Magyar Nemzeti Bank (MNB). Azt azonban hozzátették, hogy mivel még nem elérhetőek az adatok egy évnél hosszabb időre visszatekintve, a szezonális hatásokat is figyelembe vevő összehasonlításra nincs lehetőség.

