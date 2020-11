Mégis mi folyik a bankfiókokban: tíz év alatt nem volt példa ilyenre

A járvány begyűrűzése óta az élet minden területén megnőtt az igény a digitális és online megoldásokra a lakosság körében, amely alól a pénzügyi megoldások sem jelentenek kivételt. Ez a változás kétoldalú: a bankoknak lehetőséget kell teremteniük az online ügyintézésre, az ügyfeleknek pedig használniuk kell azokat. Úgy fest, hogy ügyféloldalról meghozta a hajlandóságot a járvány és a szolgáltatók részéről is rengeteg új lépés történt - ezek jó részét pedig már korábban is tervezték bevezetni. Lapunk most arról kérdezte ezzel kapcsolatban a Magyar Bankszövetség alelnökét, Becsei Andrást, hogy a korábban benyújtott Digitális javaslatcsomagból mi az, ami megvalósult, és milyen megoldások várhatók még a jövőben.



A járvány hatására a magyar lakosság igényei megnőttek az online megoldások iránt, így a szolgáltatók is lépéskényszerbe kerültek: rengeteg újítást vezettek be és a jövőben is a digitális, online lehetőségek köre csak bővülni fog. Lapunk korábban végigkérdezte a magyar bankokat, milyen digitális megoldásokat vezettek be a járvány hatására, és milyeneket várhatnak még az ügyfele a jövőben.

Online számlanyitás, áruhitel igénylés, az internetbankos szolgáltatások bővítése, személyi kölcsön felvétel, jelzáloghitel-igénylés, bankkártyaműveletek digitális kiterjesztése, videochat szolgáltatások bevezetése, digitális számlafizetési megoldások, megújult fióki időpontfoglalási lehetőségek - megannyi szolgáltatás, amelyet a járvány hívott életre, vagy tett újfent elérhetővé. A bankok beszámolói alapján látható, hogy a legnagyobb kihívást a teljesen online hitelfelvétel jelenti - amelynek egyelőre jogszabályi akadályai is vannak.

A Magyar Bankszövetség tavaly ősszel jelentette meg digitális javaslatcsomagját, melynek bemutató kiadványa szerint nemzetgazdasági szempontból is kiemelt fontosságú, hogy a szektor digitalizációs törekvései minél gyorsabban és hatékonyabban valósuljanak meg. Akkor a digitalizációs javaslatcsomag részleteiről exkluzív interjúban számolt be a Portfolionak Becsei András, a Magyar Bankszövetség alelnöke.

Azóta pedig a járvány terjedésével valószínűleg még inkább felértékelődtek ezek a megoldások - és már nem csak a gazdasági fejlődés, hanem egyáltalán a szintfenntartás a tét. Becsei András szerint a fejlődés korábban is dinamikus volt, azonban a járvány még inkább felgyorsította a szektor szerkezetváltozását:

Nem túlzás azt állítani, hogy az elmúlt hónapokban akkora változás ment végbe a digitalizációban, mint máskor tíz év alatt

- mondta el a szakértő és hozzátete: "A digitálisan aktív ügyfelek aránya korábban is dinamikusan és folyamatosan nőtt, de a korábbi trendhez képest is ugrásszerű változás tapasztalható a pandémiás időszakban. Szinte egyik napról a másikra nőtt az új eszközökre történő bejelentkezések száma. Szerencsére nem egyszeri kiugró jelenségről van szó, hanem tartósnak mutatkozik az áttérés a digitális csatornákra."

Azt tapasztaljuk, hogy amelyik ügyfelünk egyszer kipróbálta valamelyik digitális csatornánkat, ők a járvány csökkenése után is tovább használják azt

- értékelte a járvány tartós hatását, és azt is elmondta, hogy a bejelentkezések számában és az aktív tranzakciók számában a növekedés motorja a mobilbanki csatorna volt. Az internetbanknál a bejelentkezésekben kismértékű, az aktív tranzakcióknál mérsékelt növekedést tapasztalhattak a COVID-19 hatására. Ezzel párhuzamosan csökkent a fióklátogatások száma, a veszélyhelyzet feloldását követően sem állt vissza a korábbi látogatási szint a fiókokban, kb a korábbi ügyfelek 25 százaléka a legtöbb ügyet már online intézi - mondta el Becsei András.

Hozzátette: ez a dinamikusabb előrehaladás jellemző a jogalkotási folyamatokra is. A tavaly ősszel megjelent javaslatok közül több olyan volt, amely mára már meg is valósult, illetve amelyeknek a megvalósítása folyamatban van. Ezek a szakértő elmondása szerint a következők:

2021-től az online pénztárgépek esetén kötelező biztosítani az elektronikus fizetés lehetőségét,



az MNB eljárásokban a dokumentumok digitális másolata is felhasználható,

az e-személyi 2021-től erős ügyfélhitelesítésre is alkalmazható, illetve

az elektronikus csatornákon keresztül megvalósuló pénzmosási azonosítás folyamata is jelentősen egyszerűsödött

Földhivatali eljárás digitalizálása - itt szintén folynak az egyeztetések, ennek kapcsán nemrég alakult meg egy dedikált munkacsoport.

Ezek mellett több olyan javaslat van, amelyekről idén ősszel dönthet még az Országgyűlés.

Vannak még hiányosságok

A Bankszövetség alelnöke arról is tájékoztatta lapunkat, melyek azok a pontok a javaslatok közül, amelyek továbbra sem valósultak meg, pedig jelenleg a járvány miatt is fontosak lehetnének. Az említettekből kitűnik, hogy a digitalizáció nem csak azért lenne előnyös, mert a fertőzésveszélyt csökkenti, hanem egyszerűbbé tehetné az ügyintézést.

A jelentős előrelépések mellett több olyan folyamati lépés van, amelyeket a közeljövőben célszerű megvalósítani annak érdekében, hogy a banki digitalizáció minél hatékonyabban valósuljon meg. Pozitívum, hogy ezen javaslatok kapcsán is konstruktív egyeztetéseket folytattunk a jogalkotóval

- mondta el a szakértő, és részletezte is ezeket a folyamatokat:

1. A teljes bizonyító erejű magánokiratok formai szabályainak rugalmasabbá tétele az egyik leghangsúlyosabb lépés a jövőre nézve - ami lehetővé tenné, hogy a két tanús papír alapú nyilatkozatok helyett az ügyfelek netbankon vagy akár videóbankon keresztül nyilatkozzanak - az az új családtámogatási formák igényléséhez szükséges ügyfélnyilatkozatot benyújtását jelentősen egyszerűsítené;

2. Kedvező fejlesztés lenne, ha hivatali kapun keresztül az ügyfélkapura is küldhetnénk küldeményeket és így az ügyfeleknek nem kellene járványidőszakban tértivevényes küldemények átvétele miatt sorban állniuk a postán.

3. Közjegyzői közreműködés egyszerűsítése, olcsóbbá tétele a lakossági és vállalati hitelezés folyamatát egyaránt egyszerűbbé és olcsóbbá tehetné,



"Végül, de korántsem utolsó sorban egy olyan általános jogalkotási szempont, amelyről sokat beszélünk, azonban csak folyamatosan, több lépésben megvalósítható. Ez az azonos tevékenység, azonos szabályozás elve, amely alapján nem vonatkozhatnak a bankokra szigorúbb szabályozások, mint az ugyanazt a tevékenységet ellátó többi piaci szereplőre, mert azzal a hagyományos szereplők egyrészt versenyhátrányba kerülnek, másrészt lassul a reakcióidejük" - mondta el Becsei András, viszont azt is elmondta, hogy a digitális és online megoldások nem fogják teljesen kiszorítani a személyes ügyintézést.

Az álláspontunk az, hogy a bankfiókokra szükség van, éppen a korábban említett komolyabb tanácsadói funkciók miatt - ez jellemző a hosszabb távú befektetési szolgáltatások és a családi gazdálkodást évtizedekre meghatározó lakáshitel felvétel esetén jellemző. Az ügyfelek tájékoztatása, ismeret bővítése ugyan megoldható honlapokon, info videókon keresztül is, de ahhoz, hogy valóban az ügyfélnek megfelelő terméket sikerüljön kiválasztani, sok esetben személyes konzultációra is szükség van. Ráadásul van egy olyan réteg, aki nem fér hozzá az online kiszolgáláshoz, számukra továbbra is a kontakt pontot a telefonos és személyes ügyfélszolgálat jelenti. Ők is fontos ügyfeleink. Azt gondolom, hogy az online és offline megoldások még sokáig párhuzamosan jelen lesznek a mindennapokban

- vélte Becsei András.

Címlapkép: Getty Images