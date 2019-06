Kiderült: ilyen feltételekkel adják a bankok a babaváró hitelt

Apránként derülnek ki a részletek arról, melyik banknál milyen feltételek mellett igényelhetjük július 1-től a babaváró hitelt. Bár a rendelet ismeretében azt hihetnénk, hogy nem lesznek eltérések a bankoknál a babaváró hitellel kapcsolatban, ám nagyon is lényeges tényezőkben térnek majd el egymástól a pénzintézetek ajánlatai - derül ki Bank360 legfrissebb adataiból.

A jelentős eltérések lesznek majd a babaváró hitel feltételeiben, úgy mint az elvárt minimum jövedelmi feltételek, a minimum igényelhető hitelösszeg, a legrövidebb futamidő, az alsó korhatár, a futamidő végére betöltött felső korhatár, az induló kedvezmények, scoring, azaz a bankok hitelkockázat-vállalása (milyen típusú ügyfeleket hagynak jóvá, vagy utasítanak el). Mint az ismert, a hitelbírálat a bank hatáskörébe tartozik, így a siker szempontjából döntő tényező lehet, hogy melyik pénzintézethez fordulunk és ott milyen elvárásoknak kell megfelelnünk.

A házastársak minimum elvárt nettó jövedelme

A bankok különböző módon vizsgálják majd a jövedelmet: egyes pénzintézeteknél külön-külön, máshol együtt számolják majd a házastársak bevételeit, megint máshol pedig mindkét számításra lesz lehetőség. A bankoktól kért adatokból az derült ki, hogy az Erste Bankban a házastársak együttes elvárt jövedelme legalább 160 000 forint lesz. Az OTP Bankban a férjtől és a feleségtől is legalább 75 000 forint nettó jövedelmet vár el a pénzintézet. A Budapest Banknál elvárás külön-külön a mindenkori minimálbér (99 085 forint), vagy ha csak az egyik fél igazol jövedelmet, akkor 130 000 forintra van szükség.

Az MKB Banknál a JTM számítására vonatkozó feltételeknek kell megfelelni. A Sberbanknál is a mindenkori minimálbért (99 085 forint) kell igazolni, de csak az egyik félnek. A Takarék Csoport esetében együttesen legalább 150 000 forintot kell igazolni.

Az igényelhető legalacsonyabb hitelösszeg

Legfeljebb 10 millió forint lehet a hitelösszeg, azonban nem kell feltétlenül ekkora kölcsönt felvennünk. Az alábbiak lehet a legalacsonyabb összegű babaváró kölcsön az egyes bankoknál:

Erste Bank: 2 000 000 Ft

OTP Bank: 1 000 000 Ft

Budapest Bank: 1 000 000 Ft

MKB Bank: 1 000 000 Ft

Sberbank: 300 000 Ft

Takarék Csoport: 2 000 000 Ft

Az igénylés alsó korhatára

A rendeletben meghatározott szabályok értelmében 18 év a legalsó korhatár, amelytől igényelhetik a házastársak a kölcsönt, de a bankok ettől eltérhetnek felfelé. Így alakul a pénzintézeteknél az alsó korhatár:

Erste Bank: 23 év

OTP Bank: 18 év

Budapest Bank: 18 év

K&H Bank: 18 év

MKB Bank: 21 év

Sberbank: 18 év

Takarék Csoport: 18 év

Felső korhatár a futamidő végén

Nők esetében a rendelet egyértelműen határoz erről: 41. életévet nem töltheti be a feleség. Férfiak esetében ugyanakkor nincs ilyen kikötés, azonban a pénzintézetek itt is eltérő módon járhatnak el az igénylőknél. Több pénzintézet is meghatározta, hogy mi lehet az az életkor, amelyet a futamidő végén nem léphet át az igénylő házastárs férfi tagja. A Bank360 információi alapján például kiderül, hogy lesz olyan bank, ahol 20 éves futamidőt feltételezve csak úgy lehet sikeres az igénylés, ha a férj az igényléskor még nem töltötte be az 50 évet. Az alábbi felső korhatár vonatkozik majd a férfiakra:

Erste Bank: 70 év

Budapest Bank: 75 év

K&H Bank: 75 év

MKB Bank: a hagyományos hitelezési feltételeknek megfelelően

Sberbank: nincs felső határ megállapítva

Takarék Csoport: nincs felső határ megállapítva

Legrövidebb választható futamidő

Erste Bank: 60 hónap

OTP Bank: 64 hónap

Budapest Bank: 60 hónap

Nagyjából két héttel az indulás előtt még mindig sok a kérdőjel a pénzintézeteknél. Több banknál jelenleg is kidolgozás alatt van a termék, amelyért nagy valószínűséggel roham lesz az első napokban. A megemelkedett érdeklődés miatt egyes bankok fontolgatják a meghosszabbított bankfióki nyitvatartást július első napjaiban, ám erről konkrét döntés még nem született.