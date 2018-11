Durva kamatháború robbant ki a bankokban: súlyos ezreket spórolhatsz havonta

Történelmi mélyponton vannak a kamatok, emiatt ésszerű most hitelt felvenni - halljuk gyakran. De vajon igaz-e, hogy annyira alacsonyak a THM-ek? Az MNB statisztikái alapján a személyi hitelek átlagkamatai valóban csökkentek az utóbbi másfél évben, ez pedig jelentős mértékben visszaköszön a visszafizetendő összegben. A személyi hitelek piaci átlagos THM-e 13,58 százalék, kis kereséssel azonban könnyen találunk ennél sokkal alacsonyabb kamatokat. Mi most összehasonlítottuk a kamatok csökkenését tavaly novemberhez képest, és a piaci átlagok változásánál is nagyobb csökkenést találtunk egyes ajánlatoknál. Átlagon aluli kamatokat nagyon könnyen találhatunk, ehhez pedig a Pénzcentrum kalkulátorát ajánljuk.

Gyakran olvashatjuk mostanság, hogy a hitelek kamatai mélypontokat döntögetnek. A változó kamatozású lakáshitelek például 2-3 százaléktól is elérhetőek, de a biztonságosabb, fix költségű lakáshitelek kamatai is 5 százaléktól kezdődnek. A fogyasztási hitelek kamatai ennél jellemzően magasabbak - egyrészt az alacsonyabb hitelösszeg miatt a bankok fix költségei a hitelösszeg arányában magasabbak, másrészt a fedezetet és gyakran kezest sem igénylő személyi hitelek kockázati prémiuma is magasabb. Manapság azonban azt tapasztaljuk, hogy a személyi hitelek kamatai is nem ritkán egyszámjegyűek.

Az alacsony kamatok növelik a hitelfelvételi kedvet is - egyre több személyi hitelt veszünk fel. De mekkora mértékű is a kamatok csökkenése? Az MNB rendszeresen közöl statisztikákat a piaci kamatokról minden hiteltípusra. A személyi hitelek kamatai ekképp alakultak:

A statisztika szerint a személyi hitelek kamatai 2010 novembere óta több mint 15 százalékponttal csökkentek. Ez a csökkentés már jelentős - leginkább a visszafizetendő összegben köszön vissza. Ez azonban csak az MNB szerinti piaci átlagot jelenti, ha kellően élelmesek vagyunk, találunk a hitelpiacon az átlagnál jóval olcsóbb hiteleket. Mi most megvizsgáltuk a 2017-es hasonló időszakban a konkrét banki ajánlatokat, amelyben a Bank360 volt segítségünkre, ezután pedig a kalkulátorunkban néztük meg a jelenleg elérhető ajánlatokat. Így végeztük el az összehasonlítást, hogy lássuk, valóban csökkentek a hitelek tavaly óta.

Előbb kis összegű hitelfelvételt hasonlítottunk össze - azt néztük meg, hogy 500 ezer forint felvétele esetén, 4 éves futamidővel mekkora lenne a törlesztőnk és a THM, ha jövedelmünket az adott bankba utaljuk. Az egyszerű összehasonlíthatóság kedvéért végig ugyanazzal a négy bankkal dolgoztunk. 250 ezer forint alatti nettó jövedelemmel számoltunk.

Az MNB szerinti átlagkamat 2017 novemberében 14,54 százalék volt személyi hitelek esetén. Ha ilyen feltételekkel vennénk fel 500 ezer forintot 4 éves törlesztésre, a havi törlesztőnk 13799 forint lenne. Amint az látható, tavaly ilyenkor is volt a piaci átlagnál jóval olcsóbb hiteltermék - a CIB akkori ajánlata például 11,73 százalékkal volt elérhető. A K&H ajánlata némileg elmaradt a piaci átlagtól, 14,8 százalékos THM-mel, volt ugyanakkor költségekben jóval azt meghaladó termék is.

Ha ezt összehasonlítjuk a 2018 novemberi THM-ekkel, szembeötlő a különbség. A jegybank szerint az átlagkamat kb. 1 százalékponttal mérséklődött azóta, a fent vizsgált bankok viszont ugyanazokat a termékeket jelentősen olcsóbban adják idén. Tavalyhoz képest idén viszont egyik ajánlat kamata sem haladja meg olyan nagy mértékben az átlagot.

Egyértelműen látszik, hogy a személyi hitelek olcsóbbak lettek.

Például amíg a Budapest Bank 20,5 százalékkal kínálta a félmilliós hitelt, idénre ez 13,9 százalékra mérséklődött. Ez majdnem 8 százalékpontos különbség. Nem csak a Budapest Bank, de a Raiffeisen ajánlata is jelentősen olcsóbb lett, a különbség ott 4,5 százalékpont.

Érdemes megvizsgálni, mekkora a kamatmérséklődés mértéke nagyobb hitelösszeg esetén. Másfél millió forint felvétele esetén - amennyiben jövedelmünket az adott bankba utaljuk - 4 éves törlesztő után az egy évvel ezelőtti kamatokhoz képest szintén jelentős csökkenéseket tapasztaltunk.

A CIB ajánlata ebben az esetben is 11,73 százalékos THM-mel érhető el - a bank nem is mérsékelte a kamatokat tavaly óta. A K&H szintén nem csökkentette a kamatot, az ő ajánlatuk tavaly is és idén is 39 493 forintos törlesztőt eredményező 13,38 százalékos THM-mel volt felvehető. Nem úgy a Raiffeisen - míg tavaly 17 százalékos THM-mel jutathattunk másfél millióhoz, idén ez csupán 12,45 százalék. A törlesztőrészletek közti különbség majdnem 3000 forint. A Budapest Bank ennél nagyobb mértékben mérsékelte a kamatait - esetükben az 6 százalékpontos csökkenés, amely 4500 forintos különbséget eredményez a törlesztőrészletek között.

A fenti példák is szemléltetik, hogy bár az átlagos kamat csupán 1 százalékponttal csökkent, addig a piacon akár ezt hatszoros mértékben is meghaladó csökkenést is láthatunk.

Nagyobb hitelösszeg esetén a törlesztőrészletben visszaköszönő eltérés akár súlyos százezreket is jelenthet a teljes visszafizetendő összegben. Az alábbi eltéréseket látva feltétlenül érdemes már hitelfelvétel előtt kiválasztani a legjobb ajánlatot. A Pénzcentrum kalkulátorában igényed szerint beállíthatod a hitel paramétereit, majd az ajánlatok között görgetve könnyen megtalálhatod a neked legjobban megfelelőt.

Kérdés, hogy amennyiben ennyire könnyű a piaci átlagkamat alatti ajánlatokat találnunk, miért kerülnek egyes termékek jelentősen többe? A válasz egyszerű: amennyiben nem vállaljuk, hogy az adott bank ügyfelévé válunk, abban az esetben szűkebb a választék a kedvező kamatozású ajánlatok között.

Amint az látható, itt már nem ritka az akár 20 százalékos THM sem. Mindazonáltal a tavalyhoz képesti mérséklődés ebben a kategóriában is jelentős. A K&H ajánlata például egy százalékponttal lett olcsóbb, a 14,5 százalékos THM a jövedelemátutalással felvehető hitelek között is versenyképesnek számít. A CIB és a Budapest Bank ajánlata nem változott. Ennek oka az lehet, hogy a CIB a jövedelemátutalással járó személyi hitelek között rendre a legalacsonyabb kamatokkal kínálja termékét, minden bizonnyal így kíván új ügyfeleket szerezni. Mivel elsődleges célja az ügyfelek behúzása lehet, nem érdeke olcsón kínálni a jövedelemátutalással nem járó hiteleit. A Raiffeisen nem ezt a stratégiát követi - ők több mint öt százalékponttal csökkentették a jövedelemátutalást nem igénylő hiteleinek THM-ét, ami a törlesztőben kb. 5700 forint különbséget jelent.

Szemmel látható, hogy a kamatok dinamikusan csökkentek egy év alatt, kérdéses azonban, hogy ez a csökkenés meddig maradhat fent. A lakáshitelek esetén szinte biztosra vehető, hogy a kamatok hamarosan emelkedni fognak, az is valószínűtlen, hogy a személyi hitelek csökkenése nem áll meg a közeljövőben.