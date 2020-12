Ajaj, mit látnak ezek a magyar fiatalok: ennyien fognak hitelből karácsonyozni?

A legtöbb fiatal szerint a járvány miatt teljesen más lesz a karácsony, mint korábban - állítja friss adatok alapján egy felmérés. A 19-29 éves korosztály tagjainak 20 százaléka több időt tölt majd a párjával, gyerekeivel. Emellett a fiatalok több mint fele saját magával és hobbijaival is többet foglalkozna. Többségük arra számít, hogy az emberek lazábban kezelik majd a járványszabályokat az ünnepi időszakban és hitelből oldják meg a karácsonyozást.

Az ünnepeket a legtöbb fiatal - 87 százalékuk - otthon tölti majd, tavalyhoz képest több időt fordítva a családtagjaira - derül ki a K&H ifjúsági indexéből, amely azt vizsgálta, hogy a koronavírus-járvány miatt megváltozott helyzetben hogyan tervezik az ünnepeket a 19-29 éves korosztály tagjai.

Kevesen terveznek rokonlátogatást

A kijárási korlátozások miatt csak 35 százalék tervez rokonlátogatást, ezen belül is a fővárosban lesz intenzívebb a vendégjárás, de még így is kevesebb, mint a fiatalok fele, azaz 43 százalék kel csak útra, hogy meglátogassa hozzátartozóit az ünnepi időszakban. Persze lesznek, akik ilyenkor is dolgoznak, az aktívan keresők táborának közel fele, 42 százaléka nem fog tudni teljesen kikapcsolni. A fiatalok 20 százaléka a tavalyinál több értékes időt tölt majd párjával, gyerekeivel, viszont a megkérdezettek közel harmada, 31 százaléka kevesebbet lenne együtt idősebb rokonaival a szülőkkel, nagyszülőkkel, mint egy évvel korábban, 5 százalékuk pedig azt mondta, hogy nem fog találkozni velük.

Bensőségesebb karácsony

Összességében a fiatalok döntő része, 78 százaléka szerint az idei karácsony nagyon különbözik majd a korábbiaktól a járvány miatt. A válaszadók jelentős része pedig ennek következtében azt várja, hogy sokkal bensőségesebb lesz idén a karácsony, mint a korábbi években. Jellemző válasz volt még az ünnepi időszakról, hogy az érintettek 53 százaléka tavalyhoz képest többet foglalkozik majd magával, azokkal a dolgokkal, amiket szeret. A fiatalok nagy többsége, 72 százaléka arra számít, hogy az ünnepek alatt az emberek nem fogják olyan szigorúan betartani a járványügyi szabályokat.



A K&H ifjúsági indexe a fiatalok karácsonyi kiadásaira, ajándékvásárlási terveire is rákérdezett. Kiderült, hogy a 62 százalékuk szerint idén a karácsonyozást sokan hitelből fogják megoldani. A megkérdezettek 53 százaléka kevesebbet tud ajándékokra költeni, mint tavaly. A fiatalok harmada pedig azt tervezi, hogy ajándékok helyett inkább hétköznapi dolgokra költi a pénzt.

