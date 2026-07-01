Fontos bejelentést tett az egyik hazai bank: milliókat spórolhatnak a lakásvásárlók

Július 1-jétől csökkentette több piaci lakáshitelének kamatát az OTP Bank. A Bankmonitor szerint ezzel megkezdődött a lakáshitelek kamatcsökkenése a hazai piacon, és az egyik legnagyobb magyar bank lépett elsőként. A módosítások nyomán az elérhető legalacsonyabb kamatszint már 6,19 százalék.

A változások több lakáshitel-konstrukciót is érintenek. Az OTP 1x1 Lakáshitel és az OTP 1x1 Évnyerő Lakáshitel normál kamata 7,99 százalékról 7,49 százalékra csökkent. Ez 50 bázispontos mérséklést jelent.

Az OTP Zöld Lakáshitel és az OTP Zöld Évnyerő Lakáshitel normál kamata továbbra is 8,49 százalék maradt, azonban jelentősen bővült az igénybe vehető kamatkedvezmény. Korábban a zöld cél teljesítése esetén 50 bázisponttal csökkent a kamat, július 1-jétől azonban már 100 bázispontos kedvezmény jár. Ennek eredményeként a kedvezményes kamatszint 7,99 százalékról 7,49 százalékra mérséklődött.

Így változtak a kamatok július elsejétől az OTP Banknál. Grafika: Bankmonitor

Nem változott ugyanakkor a Végig Fix Lakáshitel Egyszeri kamatcsökkentéssel, valamint a Végig Fix Évnyerő Lakáshitel Egyszeri kamatcsökkentéssel konstrukciók normál kamata, amely továbbra is 8,49 százalék. A Bankmonitor szerint érdemben módosult az OTP Hűség szolgáltatásához kapcsolódó kamatkedvezmény rendszere is. Ez a kedvezmény a megfelelő összegű rendszeres jövedelem bankszámlára érkezéséhez kapcsolódik, vagyis azok számára jelenthet további megtakarítást, akik vállalják a jövedelem jóváírását az OTP-nél.

A kamatcsökkentés fontos jelzés lehet a lakáshitelpiacon. Az elmúlt hónapokban több piaci szereplő is arra számított, hogy a bankok fokozatosan mérsékelhetik a hitelkamatokat, amennyiben a finanszírozási környezet ezt lehetővé teszi. Az OTP lépése alapján elképzelhető, hogy a következő időszakban más pénzintézetek is hasonló döntéseket hoznak a lakáshitelpiaci verseny erősödése érdekében.

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Azok számára, akik a következő hónapokban lakásvásárlást vagy hitelkiváltást terveznek, érdemes figyelemmel követni a bankok ajánlatait, mert egy néhány tizedszázalékos kamatcsökkenés egy több tízmillió forintos, hosszú futamidejű hitelnél akár több millió forintos megtakarítást is jelenthet a teljes visszafizetés során.

Címlapkép: Illyés Tibor, MTI/MTVA