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Hitel

Fontos bejelentést tett az egyik hazai bank: milliókat spórolhatnak a lakásvásárlók

Pénzcentrum
2026. július 1. 13:09

Július 1-jétől csökkentette több piaci lakáshitelének kamatát az OTP Bank. A Bankmonitor szerint ezzel megkezdődött a lakáshitelek kamatcsökkenése a hazai piacon, és az egyik legnagyobb magyar bank lépett elsőként. A módosítások nyomán az elérhető legalacsonyabb kamatszint már 6,19 százalék.

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A változások több lakáshitel-konstrukciót is érintenek. Az OTP 1x1 Lakáshitel és az OTP 1x1 Évnyerő Lakáshitel normál kamata 7,99 százalékról 7,49 százalékra csökkent. Ez 50 bázispontos mérséklést jelent.

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Az OTP Zöld Lakáshitel és az OTP Zöld Évnyerő Lakáshitel normál kamata továbbra is 8,49 százalék maradt, azonban jelentősen bővült az igénybe vehető kamatkedvezmény. Korábban a zöld cél teljesítése esetén 50 bázisponttal csökkent a kamat, július 1-jétől azonban már 100 bázispontos kedvezmény jár. Ennek eredményeként a kedvezményes kamatszint 7,99 százalékról 7,49 százalékra mérséklődött.

Így változtak a kamatok július elsejétől az OTP Banknál. Grafika: BankmonitorÍgy változtak a kamatok július elsejétől az OTP Banknál. Grafika: Bankmonitor

Nem változott ugyanakkor a Végig Fix Lakáshitel Egyszeri kamatcsökkentéssel, valamint a Végig Fix Évnyerő Lakáshitel Egyszeri kamatcsökkentéssel konstrukciók normál kamata, amely továbbra is 8,49 százalék. A Bankmonitor szerint érdemben módosult az OTP Hűség szolgáltatásához kapcsolódó kamatkedvezmény rendszere is. Ez a kedvezmény a megfelelő összegű rendszeres jövedelem bankszámlára érkezéséhez kapcsolódik, vagyis azok számára jelenthet további megtakarítást, akik vállalják a jövedelem jóváírását az OTP-nél.

A kamatcsökkentés fontos jelzés lehet a lakáshitelpiacon. Az elmúlt hónapokban több piaci szereplő is arra számított, hogy a bankok fokozatosan mérsékelhetik a hitelkamatokat, amennyiben a finanszírozási környezet ezt lehetővé teszi. Az OTP lépése alapján elképzelhető, hogy a következő időszakban más pénzintézetek is hasonló döntéseket hoznak a lakáshitelpiaci verseny erősödése érdekében.

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A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 25 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,63 százalékos THM-el, havi 184 778 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank ahol 6,73%, a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7,22%, míg az UniCredit Banknál 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Azok számára, akik a következő hónapokban lakásvásárlást vagy hitelkiváltást terveznek, érdemes figyelemmel követni a bankok ajánlatait, mert egy néhány tizedszázalékos kamatcsökkenés egy több tízmillió forintos, hosszú futamidejű hitelnél akár több millió forintos megtakarítást is jelenthet a teljes visszafizetés során.

Címlapkép: Illyés Tibor, MTI/MTVA 
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