Rendkívüli Kormányinfó: itt vannak a munkáshitel, vidéki otthonfelújítás részletei

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő Kormányinfót tartottak ma délután 13 órától.

A 2025-ös költségvetés már magába foglalja azokat a programokat, melyeket az új gazdasági akcióterv keretében már korábban ismertettek - árulta el Gulyás Gergely. Ezeket azonban csak¸akkor fogják véglegesen elfogadni, ha az emberek azt jóváhagyják.

A jövő évi költségvetés 3,4%-os GDP-növekedéssel számol a miniszter elmondása szerint.

A munkáshitellel kapcsolatban elhangzott, hogy a korábban kommunikált 17-22 éves korosztály helyett 17-25 év közöttiek lesznek jogosultak a hitelre. A hitel szabad felhasználású és kamatmentes lesz, ugyanakkor kikötés, hogy az adósnak Magyarországon legalább heti 20 órában kell foglalkoztatottnak lennie, illetve kell vállalkozói tevékenységet folytatnia. További megkötés, hogy a hitelt felvevők 5 éves magyarországi munkavégzést illetve vállalkozói tevékenységet kell vállaljanak.

A hitelösszeg maximum 4 millió forint lesz. Újdonság, hogy egy megszületett gyerek után kettő évre felfüggesztik a hitel törlesztési kötelezettségét. Két gyerek születése esetén további két évre elengedik a törlesztési kötelezettséget, illetve elengedik a fennálló tartozás felét, három gyerek születése esetén pedig a teljes tartozás elengedésre kerül. Egyéb esetben a hitel kamatmentesen fizetendő vissza 10 év alatt, egyenlő részletekben.

Az idei évre várt 1,5%-os GDP-növekedés megvalósulása az utolsó negyedéves adattól függ, ám arra vonatkozólag Gulyás Gergely nem akart becslésekbe bocsátkozni. Hozzátette azonban, hogy a kormány szerint örömteli a 9-10%-os reálbér-emelkedés, amire pedig építhető a jövő évi gazdasági növekedés.

A ma publikált adatokkal kapcsolatban az is elhangzott, hogy problémát jelent a Magyar- és Németország közötti szoros gazdasági kapcsolat, ugyanis a német gazdaság jövőre is várható recessziója a magyar gazdaságra is negatívan hat majd. Gulyás Gergely elmondása szerint a kormány célja, hogy a magyar gazdaság teljesítménye ne csak egy régiótól függjön, ezért arra törekszenek, hogy erős legyen a kapcsolat az Egyesült Államokkal, Dél-Koreával és Kínával is.

