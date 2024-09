Bemondta Gulyás Gergely: örökre megváltozhat a minimálbér számítása Magyarországon ×

Szeptember 12-én tartott Kormányinfót Gulyás Gergely. A miniszter bejelentette, a kormány szeretné, ha többéves minimálbér, és garantált bérminimum megállapodás születne Magyarországon. Sőt, a cél az, hogy idővel a minimálbért a mindenkori bruttó átalgbérhez kössék. A miniszter beszámolt arról is, hogy nem szakmunkás hitelt, hanem munkáshitelt fog bevezetni a kormány.

Szeptember 12-i Kormányinfón Gulyás Gergely miniszter arról tájékoztatott, hogy kormány kormány szeretné, ha többéves minimálbér, és garantált bérminimum megállapodás születne Magyarországon. Ez azonban a miniszter szerint a munkaadókon, és a munkavállalók érdekképviseletén múlik, a kormány csak egy tárgyaló fél. Gulyás arról is beszélt, hogy a kormánynak az a távlati célja, hogy a minimálbért a mindenkori bruttó átlagbérhez kössék.

A miniszter azt is elmondta, ma Magyarországon mintegy 250 ezer ember keres minimálbért, viszont 750 ezren vannak, akik garantált bérminimumot kapnak, ezért utóbbi mértéke talán még fontosabb. Gulyás Gergely a sajtótájékoztatón elmondta azt is, hogy a kormány tárgyalt a szakmunkáshitelről, és arra jutottak, hogy végül egy szélesebbkörű, úgynevezett munkáshitelt fognak bevezetni. Ennek a célja az lesz, hogy olyan, 17-18 éves koruk óta dolgozó fiatalok is tudjanak hitelt felvenni, akik egyébként a Diákhitelre, mivel nem az oktatásban vesznek részt, nem jogosultak.

Gulyás a munkáshitellel kapcsolatban azt mondta, október végéig döntés fog születni az új hitelnem részletszabályairól, amint 2025. január elsejétől be is akarnak vezetni. A miniszter mindezek mellett aggodalmát fejezte ki a Schengeni határokat illetően is, mint mondta, Németország azzal, hogy bevezeti határainak ellenőrzését veszélyezteti az EU egyik legnagyobb vívmányát, a beslő határokon keresztüli szabad mozgást.

A Spar-ügy

Az Európai Unió Bírósága meghozta az ítéletet a Spar kontra magyar állam perben, a testület az árstop intézményére azt mondta ki, hogy az szembemegy, sérti a szabad versenyt, az uniós joggal ellentétes, és ezért az a szankció is ellentétes és jogsértő, amit kiszabtak a Sparra be nem tartása miatt.

A miniszter erre úgy reagált, hogy „nem lepődtünk meg, hogyha Brüsszelen múlt volna, akkor árcsökkentő akciózás nem lett volna Magyarországon és ha a Sparon múlt volna, akkor se lett volna.” Gulyás Gergely azt is hozzátette, hogy a konkrét döntés egy adott bírságra vonatkozik amit a Sparnak az Európai Bíróság határozata után nem kell megfizetnie.

Garantált bérminimum

A miniszterelnökséget vezető miniszter szerint a kormány egy hosszútávú megállapodásra törekszik, ennek azonban első feltétele a 3%-os, vagy az alatti infláció.

A bérminimummal kapcsolatban Gulyás Gergely elmondta, hogy az ágazati bérminimumot továbbra sem támogatják, ám azt el tudja képzelni, hogy a jövőben minimálbér és a bérminimum összevonásra kerül.

A kkv-k helyzetének javulását várják

A szerdai kormányülésen tárgyaltak a kis- és közepes vállalkozások fejlesztését célzó akciótervről is, amely jövőre indulhat meg. A részletek kidolgozása még zajlik – közölte a miniszter. A programról azt mondta, hogy "embrionális állapotban van", még korai a részletekről beszélni.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Budapest környéke több fejlesztési forráshoz juthat

Navracsics Tibor egy mesterséges intelligenciával kapcsolatos konferencián arról beszélt, hogy Magyarország különböző régiói, különösen Budapest és az agglomeráció, gazdaságilag jelentősen eltérnek egymástól.

Gulyás Gergely szerint a kormány és a főváros között vita zajlik arról, hogyan lehetne a fővárosban megtermelt GDP-t és fejlesztési pénzeket úgy elosztani, hogy abból Pest vármegye és az agglomeráció is nagyobb mértékben részesüljön. A cél, hogy a gazdaságilag erősebb területek adóbevételei hozzájáruljanak a kevésbé fejlett régiók fejlődéséhez, ahogy azt más országokban, például Németországban is látni lehet.

Vitályos Eszter hozzátette, hogy jövőre éppen ezért változnak a szabályok, az agglomerációs települések további támogatásokhoz juthatnak.

Biztosított a magyar olajellátás

A kormány bizakodó, mivel a MOL megállapodásának köszönhetően a magyarországi gázellátás jelenleg biztosított a Transznyefty rendszeren keresztül. Nincs akadálya annak, hogy a Transznyefty és a Lukoil a jövőben is szállítson Magyarországra, így a kockázatok most csökkentek – jelentette ki Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter

(Címlapkép - Soós Lajos, MTI/MTVA)