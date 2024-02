Indulhat a roham a bankokban: ilyen kedvező hitelekkel vadásszák most az ügyfeleket

A hitelpiacon megfigyelhető trendek alapján a személyi kölcsönök felhasználása továbbra is igen széleskörű, de a legtöbb igénylő lakásfelújításra és autóvásárlásra fordítja az összeget - írja a Bankmonitor. Minek köszönheti népszerűségét ez a hiteltípus, és milyen más célokat lehet még érdemes személyi hitelből megvalósítani? Ennek jártak utána.

A személyi kölcsön vitathatatlanul a legkedveltebb, amennyiben szabadon felhasználható összegre van szükség, ami akár pár napon belül a számlánkon lehet. A rugalmas hiteltípus további kedvező ismérve, hogy a hitelösszeg pár százezer forint vagy akár több mint 10 millió forint is lehet. Két bank kínál legfeljebb 12 millió forintig személyi hitelt, újabban pedig a CIB Bank licitált rájuk, amely akár 15 millió forintig is kínál kölcsönt ingatlanfedezet nélkül.

További előny, hogy a személyi hitel törlesztése könnyen tervezhető és biztonságos, a futamidő akár 7-8 év is lehet. Mielőtt azonban útnak indulnánk nagyon fontos kideríteni, hogy mit vár el a bank a kívánt kölcsönösszegért cserébe. Nézzük, melyek most a legnépszerűbb hitelcélok és mit kell tudni róluk.

EZ IS ÉRDEKELHET Hol van itt a válság? Kígyóznak a sorok az ország egykori slágerhiteléért A személyi hitelek piacán is visszaesést hozott a december, jóllehet olyan mértékűt, mint amilyet a jelzáloghitelek esetében láttunk.

Sláger személyi kölcsön hitelcélok

A személyi kölcsön többnyire egy szabadon felhasználható hiteltípus, de a bankok kínálatában találhatunk meghatározott célokhoz kötött, például lakásfelújításra vagy hitelkiváltásra igényelhető konstrukciókat is. Ez utóbbiakra viszont egyaránt jellemző, hogy a felvett összeg kimondottan az adott célra költhető, a felhasználást a hitelintézet ellenőrizheti. Ugyanakkor jellemzően kedvezőbb költséggel érhetők el, mint a szabad célú termékek.

Autóvásárlás

Az utóbbi évek lekörözhetetlen hitelcélja az autóvásárlás volt, ami nem véletlen, ugyanis a szabadon felhasználható autóhitelekkel gyorsaságuk miatt könnyen jó alkupozícióba kerülhetünk vevőként, hiszen már akár az igényelt összeggel a zsebünkben mehetünk megnézni a kiszemelt járművet. Az autóhitel tulajdonképpen egy szabad felhasználású személyi kölcsönt takar, amelyet autóvásárlásra is fordíthatunk. Az autóhitel lényeges előnye a lízinghez képest, hogy a megvásárolt jármű azonnal a tulajdonunkba kerül és nincs szükség hozzá fedezetre, vagy önerőre sem.

Lakásfelújítás

Mind többen valósítanak meg lakásfelújítást, korszerűsítési munkákat is személyi hitelből, így ez a hitelcél már majdnem fej-fej mellett áll népszerűségben az autóvásárlással. Ha a felújítási munkálatok energetikai korszerűsítést is tartalmaznak, nem kérdés, hogy megéri-e belevágni a munkálatokba, a költségek csökkenése a rezsiszámlákon is érdemben érezhető lesz. Mindemellett az ingatlan értéke is nő, ha modern és korszerű, a mai kornak megfelelő

Amennyiben lakásfelújítás vagy korszerűsítés előtt állsz, érdemes jól meghatározni a hitelösszeget, hogy ne fordulhasson elő, hogy a munkálatok kellős közepén futsz ki a keretből. A második körös igénylés ugyanis már jóval komplikáltabb lehet. Érdemes első nekifutásra kicsivel több személyi kölcsönt igényelni, ha pedig valamennyi megmarad, az akár be is törleszthető a hitelbe (jó tudni, hogy évente 200 ezer forint előtörlesztése minden banknál díjmentes).

Kedvező hír, hogy személyi hitelből akár egy nagy értékű teljes renoválásra, esetleg házbővítésre is futhatja, ugyanakkor, ha 10 millió forintnál több hitelre van szükség, könnyen lehet, hogy egy jelzáloghitel lesz a megfelelő választás. Egy felújítási, korszerűsítési vagy bővítési célú lakáshitelhez vagy szabad felhasználású jelzáloghitelhez ugyan ingatlanfedezet szükséges, de épp emiatt kedvezőbb költségekkel és hosszabb futamidőre, vagyis alacsonyabb havi törlesztőrészlettel is elérhető.

Hitelkiváltás

Ha meglévő kölcsönöd, vagy kölcsöneid fizetése gondot okoz, esetleg már átláthatatlanná vált hitelkártyád, folyószámlahiteled, áruhiteled, meglévő személyi hiteled fizetése, akkor egy újabb kölcsön igénylése csak olaj a tűzre. Viszont egy hitelkiváltással összességében jobb anyagi helyzetbe kerülhetsz</b és érdemben faraghatsz a kiadásokon. Nem véletlen, hogy sokan a meglévő hitelek kiváltására, adósságrendezésre fordítják a szabad felhasználású hitel összegét. A személyi kölcsönből történő hitelkiváltásnak számos előnye lehet, például:

Az új, kedvezőbb kamatozású kölcsönt a meglévő, drágább konstrukciók visszafizetésére fordítjuk, így csökkentve a kiadásokat, vagyis a havi fizetnivalók terheit.

A törlesztés könnyebb és átláthatóbb lesz, hiszen csak egyetlen pénzintézetnél lesz tartozásunk.

Némely esetekben a törlesztők csökkentésén túl a futamidőn is tudunk rövidíteni, így hamarabb szabadulhatunk a tartozástól, és akár a teljes visszafizetendő összeg is karcsúbb lehet.

Az adósságrendezés után akár lakáshitel vagy más kölcsön igénylésére is jogosult lehetsz, hiszen a terhek csökkentésével akár a hitelképesség is visszaállítható.

A visszafizetéseken túl plusz összeget is felvehetsz, ha másra is szükséged lenne.

Ha korábban lakáshitelt, vagy más jelzáloghitelt is igényeltél, akkor tartozásaidat hitelkiváltási célú jelzáloghitellel rendezheted.

Ingatlanvásárlás

Ha csak egy kicsi hiányzik a lakás vételárához, a maradékot személyi kölcsönből is finanszírozhatod, ez a hitelcél is meglehetősen gyakori. Ugyanakkor lakáshitel mellé a minimálisan elvárt önerő nem fizethető személyi hitelből.

A fedezetet nem igénylő kölcsönből jellemzően olyan ingatlanokat finanszíroznak, amelyekre jelzáloghitel nem igényelhető – ilyen például egy nyaraló, egy külterületi és zártkerti ingatlan -, vagy akkor jöhet még jól, ha sürgősebb az igénylés, mint a lakáshitelek átfutási ideje, esetleg alacsonyabb hitelösszeg is elég.

Ha kimondottan nagyobb hitelösszegű ingatlancél megvalósítása előtt állsz, a kedvezőbb kamatkörnyezet miatt érdemes megismerkedned a lakáshitelekkel, illetve összehasonlítani az elérhető banki ajánlatokat a Bankmonitor hitelkalkulátorával

Vegyes célok

Mindezeken túl gyakran előfordul, hogy nem csak egy célt szeretnél a kölcsönből megvalósítani, például visszafizetnél egy tartozást, de lakásfelújításra is fordítanál az összegből. Ebben az esetben mindenképpen a szabad felhasználású személyi kölcsönt érdemes választani, nagyobb összeg esetén pedig a szabad célú jelzáloghitel is szóba jöhet.

Fontos, hogy már a cél megfogalmazásakor felkereshetsz egy független pénzügyi szakértőt (akár online, a Bankmonitor hitelkalkulátorán keresztül), aki segít kiválasztani a számodra legkedvezőbb hiteltípust és ajánlatot, valamint végigvezet az igénylés folyamatán is.