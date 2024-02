15 milliós hitel fedezet nélkül? Nem lehetetlen: ezekben a bankokban már lehet igényelni

A személyi kölcsönök esetében jellemzően 10 millió forint az az összeghatár, ameddig elmennek a bankok, ám két banknál 12 millió forint, egynél pedig már akár 15 millió forint is igényelhető - írja a Bankmonitor. A szakértők megnézték, mire számíthat az, akinek ilyen nagy összegre van szüksége, hiszen itt már viszonylag kis kamatkülönbségnek is érzékelhető pénzügyi hatása lehet.

A személyi hitelek esetében óriási a szórás az igényelt hitelösszeget illetően: van, akinek csupán néhány százezer forintra van szüksége, míg mások akár 10 millió forint feletti összeget is felvennének. Eddig rendszerint éppen 10 millió forint volt az a bűvös határ, ameddig a bankok hajlandóak voltak elmenni ingatlanfedezet nélkül, de néhány pénzintézet 8 millió forintnál húzta meg a felső határt. Elsőként az UniCredit Bank lépett, 12 millió forintra emelve a szabad célú személyi kölcsönnel felvehető összeg felső határát, majd az Erste is csatlakozott hozzá, így sokáig közülük választhatott az, akinek 10 millió forintnál több pénzre volt szüksége.

Most azonban a CIB Bank is lépett, ráadásul még magasabbra téve a lécet, ugyanis 15 millió forintra emelte a felvehető hitel maximális összegét. Ráadásul mindezt úgy, hogy a hitel éves ügyleti kamata akár 11,29 százalék is lehet, ami némileg kedvezőbb az UniCredit 12,04 százalékos, illetve az Erste 13,49 százalékos ajánlatánál. Ez azt jelenti, hogy egy 8 évre felvett, 15 millió forint összegű hitel havi törlesztője a CIB-nél körülbelül 238 000 Ft, így a futamidő alatt összességében 22,8 millió forintot kell visszafizetni a banknak.

A legolcsóbb személyi kölcsönt keresed? Találd meg a Pénzcentrum kalkulátorával!

Ki kaphat 15 millió forint személyi hitelt?

Ilyen összegű hitelnél természetesen a legfontosabb a megfelelő összegű nettó igazolt jövedelem megléte. Az általános szabály az, hogy egy 600 ezer forintot elérő nettó jövedelem 60 százaléka fordítható hiteltörlesztésre, míg ez alatt 50 százaléknál ránt be az adósságfék. Ugyanakkor a bank a kalkuláció előtt a nettó jövedelmet csökkentheti valamekkora megélhetési költséggel, illetve természetesen a meglévő hiteltörlesztőkkel és folyószámla hitelkeretekkel is számolnak. Az elvárt jövedelmet egyébként igazolhatja maga az adós, de akár adóstárs is bevonható, ebben az esetben kettejük jövedelme alapján határozza meg a bank a felvehető hitel összegét.

A felvehető hitelösszeget illetően korlátot jelent még az, hogy legfeljebb annyi személyi kölcsön vehető fel a CIB Banktól, hogy a pénzintézetnél lévő személyi kölcsön jellegű tartozások összege ne haladja meg a 20 millió forintot. Vagyis, ha valaki korábban 5 millió forint hitelt vett fel a banktól, és ez nem járt le, akkor még éppen hozzájuthat 15 millió forinthoz, feltéve persze, hogy a jövedelme elegendő a két hitel havi törlesztőihez.

Milyen célokra igényelhető 15 millió forint fedezetlen hitel?

A CIB Előrelépő Személyi kölcsön szabad célra is igényelhető, vagyis a pénzt az adós bármire költheti – autó- vagy ingatlanvásárlás, felújítás, váratlan orvosi beavatkozás finanszírozása -, azt utólag nem szükséges számlákkal igazolnia. Ezen kívül a más banknál lévő, drágább hitel kiváltására is felvehető a kölcsön, ami például egy hitelkártya vagy folyószámlahitel esetében jelenthet komoly pénzügyi előnyt, hiszen ezek kamata akár 30-50 százalékos is lehet.

Hogyan fizethetjük vissza idő előtt a kölcsönt?

Ilyen nagy összegnél mindenképpen érdemes megvizsgálni az idő előtti visszafizetés lehetéségeit és költségeit is, hiszen ezzel jelentős kamatfizetés spórolható meg. A CIB Előrelépő Személyi kölcsönnél az elő- és végtörlesztés díja egységesen 0,5 százalék, ami 1 millió forintonként 5 000 forint kiadást jelent, ám mivel a díj maximuma 20 000 forint, egy nagyobb összegű elő- vagy végtörlesztés fajlagosan kisebb kiadást jelenthet. Ráadásul az első ügyleti évben 1 alkalommal ez előtörlesztés mindenképpen ingyenes, illetve a 2. ügyleti évtől kezdődően az előtörlesztés költsége 0 forint, amennyiben az idő előtt visszafizetett összeg nem haladja meg a 200 ezer forintot.

Mennyi a havi törlesztője 15 millió forint személyi hitelnek?

A CIB Előrelépő Személyi kölcsön kamata 7 millió forint hitelösszeg felett akár 11,29 százalék is lehet, ami fix, vagyis a futamidő alatt sem a kamat, sem a törlesztő összege nem módosulhat. Ez 8 éves futamidőre – ez a választható maximum – 238 ezer forint havi törlesztőket jelent, ami alapján összességében 22,8 millió forintot kell a bank részére visszafizetni.