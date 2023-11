Kijöttek a CSOK Plusz részletei: 14 legfontosabb kérdés és válasz az új otthonteremtési támogatásról

Bár az új CSOK Plusz legfontosabb paramétereit már annak bejelentésekor ismertette Csák János kulturális és innovációs miniszter, számos részletkérdés csak a múlt héten közzétett tervezetből vált ismertté. Az alábbiakban ez alapján igyekszünk megválaszolni a legfontosabb kérdéseket.

Múlt héten tette közzé a kormány azt a rendelettervezetet, mely a jövőre érkező CSOK Plusz pontos szabályait, feltételeit tartalmazza. A több mint 40 oldal hosszúságú dokumentum alapján most már részletes képet kaphatunk arról, hogy várhatóan kik, milyen feltételek mellett és milyen ingatlanra vehetik majd jövőre igénybe az új támogatási formát. A legalapvetőbb, már október óta ismert feltételeket korábbi cikkünkben szedtük össze, így ezekkel most nem fogunk foglalkozni.

Kik lesznek jogosultak a CSOK Plusz hitelre?

Az új CSOK esetében már csak és kizárólag házaspárok lesznek jogosultak, ők is csak abban az esetben, ha a pár női tagja az igénylés idején még nem töltötte be a 41. életévet. Utóbbi feltétel alól azonban egészen 2025 végéig lesz egy kibújási lehetőség – amennyiben a nő várandós, továbbá a magzat már betöltötte a 12. hetet, úgy nem kell megfelelni az életkori feltételnek.

CSOK Plusz 2024: a 21 legfontosabb kérdés és válasz az új otthonteremtési támogatás kapcsán Bár még több részletkérdés is válaszra vár, az új CSOK Plusz legfontosabb jellemzőit már a tegnapi esti Kormányinfón megismerhettük.

Várhatóan a jogosultság további feltételei lesznek, hogy a házastársak büntetlen előéletűek legyenek, valamint legalább az egyikük legalább 2 éves TB-jogviszonnyal kell rendelkezzen. A 2 éves jogviszonyban maximum 30 napos megszakítás lehetséges. Kizáró ok, ha a házaspár bármelyik tagjának 5 ezer forintot meghaladó köztartozása van.

A támogatást a házaspár tagjai együtt igényelhetik, amennyiben megkapják a kölcsönt, úgy mindketten támogatott személlyé válnak majd. További személyek azonban nem vonhatók be a hitelügyletbe, ami azoknál a pároknál jelenthet problémát, akik nem rendelkeznek megfelelő mértékű jövedelemmel a hitel törlesztőrészletének fizetéséhez. Márpedig a CSOK Plusz végső soron mégiscsak egy hiteltermék lesz, így ennek igénylői is meg kell feleljenek az alapvető hitelbírálati szempontoknak, így a JTM-szabálynak is. Ez pedig sokaknál jelenthet majd problémát, ugyanis – ahogyan azzal korábbi cikkünkben már foglalkoztunk -a maximális hitelösszeg törlesztője meghaladja majd a 240 ezer forintot.

Milyen esetekben lesz igényelhető a CSOK Plusz?

A kamattámogatott hitelt magyarországi lakások és családi házak megvásárlására, építésére és bővítésére lehet majd igénybe venni. Utóbbi hitelcél akkor is megvalósítható az új CSOK-ból, ha meglévő ingatlant bővítenénk, de akkor is, ha a bővítés az ingatlan megvásárlásával együtt történik. Az igénylés során várhatóan mindegy lesz, hogy használt vagy új építésű ingatlanra fordítanák-e a hitelt, ugyanakkor kizáró ok lesz, ha a megvásárolni kívánt ingatlannak 5 éven belül már (rész)tulajdonosai voltunk. Ugyancsak kizáró ok lesz, ha az ingatlan eladója vagy építtetője az igénylők közeli hozzátartozója. A hitel igénylői és annak közeli hozzátartozói sem lehetnek tulajdonosai az ügyletben esetleg érintett cégeknek.

Bármekkora ingatlanra igényelhető lesz a hitel?

A tervezet alapján az új CSOK is megfogalmaz majd az ügyletben érintett ingatlanok alapterületére vonatkozó kikötéseket. A minimálisan elvárt alapterület meghatározásakor az ingatlan típusa és a – meglévő és vállalt – gyerekek száma lesz meghatározó:

Lakásnál:

egy gyerek à minimum 40 nm,

két gyerek à minimum 50 nm,

három vagy több gyerek à 60 nm.

Magasabb alapterületi elvárásokat kell majd teljesíteniük a családi házakkal kapcsolatos ügyleteknek:

egy gyerek à minimum 70 nm,

két gyerek à minimum 80 nm,

három vagy több gyerek à 90 nm.

Mikor igényelhetjük meg a hitelt?

Ez attól függ milyen ügyletről van szó – vásárlás esetén az adásvételi szerződés megkötése után 180 napon belül el kell indítanunk az igénylést, különben kiesünk a jogosultak köréből. Építéses, bővítéses ügyleteknél a használatba vételi engedély kiadása előtt kell elindítanunk az igénylést.

Befektetési célú lakásvásárlásra is felvehető a CSOK Plusz?

Nem, a kamattámogatott hitel célja a legalább egy gyereket vállaló házaspárok otthonteremtésének a támogatása. Ennek kijátszását hivatott megakadályozni az úgynevezett bentlakási kötelezettség - a támogatott személyek, valamint a jogosultsági feltételek elbírálása során figyelembe vett gyerekek a hitel folyósítását követő 10 évben kötelesek életvitelszerűen abban az ingatlanban élni, melyre a hitelt felvették. Ettől a szabálytól csak bizonyos esetekben lehet majd eltérni, például, ha a gyerek idő közben nagykorúvá válik és elköltözik, esetleg a tanulmányai kapcsán kénytelen már külön élni.

Mi történik, ha megszegjük a bentlakási kötelezettséget?

Ebben az esetben jogtalanul vettük igénybe a kamattámogatást, amit kötelesek leszünk büntetési kamattal együtt visszafizetni. A büntetési kamat a jegybanki alapkamat 5 százalékponttal megemelt mértékével lesz egyenlő, amit az igénybevétel napjától számítanak majd fel. A büntetés kifizetésére egyébként nem sok időt kapnak majd az érintettek – a büntetési kötelezettséget előíró határozat véglegessé válásától kezdve mindössze 120 nap áll majd rendelkezésre.

Más esetben is járhat büntetés?

Így van – a már említett bentlakási kötelezettség megszegésén kívül még büntetést von maga után, ha az igénylés során valótlan adatokat adunk meg, továbbá akkor is, ha a vállalt gyerek nem születik meg határidőre.

Mindenképpen a vállalás megszegésének minősül, ha nincs gyerek?

Nem feltétlenül, ugyanis abban az esetben is teljesítettnek minősül a vállalás, ha a magzat a 12. várandóssági hét betöltését követően elhal, illetve ha a csecsemő halva születik. Ugyancsak teljesítettnek tekintik a vállalást, ha a házaspár egyik tagja meghal.

Válás esetén is jön a büntetés?

Nem feltétlenül. A házasság megszűnése esetén a pár egyik tagja viheti tovább a hitelt. Ha pedig az ügyletben érintett gyerekek mindegyike a hitelszerződést egyedül tovább vivő szülőnél maradnak, akkor nem kötelesek visszafizetni a kamattámogatást.

A második, harmadik vállalt gyerekek megszületésekor automatikusan csökken majd a tőketartozás?

Nem, a vállalás teljesülése után az adósoknak kell igényelniük a tartozáselengedést, méghozzá 180 napon belül. A határidőt a születés napjától, illetve örökbefogadás esetén a végleges örökbefogadási határozat megszületésének napjától számítják majd.

Mindenképp igénybe kell venni a futamidő első évére vonatkozó türelmi időt?

A tervezet alapján úgy tűnik, hogy igen, tehát az első 12 hónapban kizárólag hiteltartozás utáni kamatot kell majd fizetniük az adósoknak, míg a tőketartozás törlesztése csak a 13. hónapban veszi kezdetét.

A CSOK Plusz esetében is élhetnek az adósok előtörlesztéssel?

Igen, erre a kamattámogatott hitelek esetében is lesz lehetőség. A tervezet egyébként az előtörlesztett összeg 1 százalékban maximalizálja a tranzakció után felszámítható díj mértékét.

A teljes futamidő alatt 3 százalékos kamatot kell fizetniük az igénylőknek?

Az adósok fix, maximum 3 százalékos kamatot lesznek kötelesek megfizetni az igényelt kölcsönösszeg után. A tervezet azonban csak a kamat felső határát írja elő, így elvben a bankok lefelé eltérhetnek a 3 százaléktól, magyarán ennél kisebb kamatra is adhatják majd a hitelt.

Ingyenesen lesz igényelhető a kamattámogatott hitel?

A piaci hitelekhez hasonlóan a CSOK Plusz igénylésekor is számíthatnak az igénylők bizonyos költségekre, jóllehet ennek mértékét a tervezet maximalizálja – az igénylési folyamathoz kötődő díjak mértéke maximum a kölcsönösszeg 0,75 százalékával, de maximum 300 ezer forinttal lehet egyenlő. Ez azonban nem tartalmazza az ingatlan értékbecslésének és helyszíni becslésének a díját.