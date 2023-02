Csúnya buktatókat rejteget az egyik legkedveltebb hazai hitel: megnézheti magát, aki ezekre nem figyel

Rendkívül pozitív hírrel zárult az elmúlt év azon házaspárok számára, akik gyermekvállalást terveznek a közeljövőben. 2024. december 31-ig meghosszabbították a babaváró kölcsön igénylésének lehetőségét, és az igénylés feltételei sem változtak. A tudatos és felelősségteljes leendő szülőknek a babaváró hitel felvételével egyidejűleg két másik témában is fontos gondolkodni és lépni - hívta fel a figyelmet a Bankmonitor.

A 2019. július 1.-jén elindított babaváró kölcsönt 2024. december 31-ig változatlan feltételekkel igényelhetik a házasságban élő és a következő 5 évben gyermekvállalást tervező párok. A maximálisan 10 millió forint összegű szabad felhasználású hitel végig kamatmentes, ha az első 5 évben legalább 12 hetes várandósságot igazol a házaspár. A második és harmadik gyermek születésekor pedig részleges, illetve teljes tartozáselengedést kapnak.

A babaváró kölcsön egyik kedvező jellemzője, hogy a feltételek teljesülése esetén a 20 éves futamidő során végig 50 ezer forintot el nem érő törlesztőrészlettel lehet számolni. Érdemes egy kis összehasonlítást végezni, hogy lássuk mit jelentene más forrásból hozzájutni ehhez a 10 millió forinthoz. Az ingatlanfedezetes, szintén szabad felhasználású hitel esetében, amelynek kamata jelenleg 10-13 százalék között mozog, a 20 éves futamidőre felvett 10 millió forint törlesztőrészlete 100-120 ezer forint lenne havonta.

Látható, hogy ehhez viszonyítva a babaváró kölcsön sokkal kedvezőbb, tehát havi 50-70 ezer forint megtakarítást jelent.

Előrelátó, tudatos és felelősségteljes vagy?

Hosszú távú anyagi elköteleződés vállalásakor, hitelfelvételkor, a szeretteidnek és saját magadnak is tartozol ugyanakkor azzal, hogy körültekintően számolsz a lehetséges váratlan, rendkívül nehéz helyzetekkel és az örvendetes jövővel is.

Muszáj átgondolnod azt, hogy mi történik a családoddal, ha komolyan, tartósan lebetegszel, ha munkanélküli leszel és így jövedelem nélkül maradsz, ha egy súlyos betegség vagy balesetet a munkaképességedet elvesztésével jár vagy végzetes kimenetelű lesz. Hogyan, miből tudja majd a családod ilyen helyzetben időben fizetni a törlesztőrészleteket? Mi lesz a fennálló adóssággal? Kire marad a teher?

Számolnod kell azzal a forgatókönyvvel is, hogy amennyiben nem jelentkezik a gyermekáldás a hitelfelvételt követő 5 évben, akkor az állam által átvállalt és addig megfizetett hitelkamatot egy összegben ki kell fizetnetek. Honnan teremted elő ebben az esetben azt a két-három millió forintot, amit akkor fizetnetek kell?

Az örömteli jövőre előre nézve, mire a babaváró kölcsön futamideje végére értek a gyermeked, a gyermekeid felnőnek és a továbbtanulás vagy az önálló felnőtt életük elkezdése kerül majd fókuszba. Szeretnéd segíteni őt, őket a tandíj vagy az első lakás önerejének előteremtésében? Mi szolgálhat majd ehhez anyagi forrásként?

Legyen segítséged a váratlan, nehéz helyzetekre!

Amikor felveszitek a babaváró kölcsönt, akkor ezzel együtt feltétlenül kössetek mindketten hitelfedezeti biztosítást is. Így, ha egyikőtökkel történik valami, a másik nem kerül anyagilag lehetetlen helyzetbe a hitel miatt.

Ez a fajta biztosítás haláleset, maradandó egészségkárosodás, keresőképtelenség és munkanélküliség alkalmával nyújt neked, illetve a családodnak segítséget. Halál vagy maradandó egészségkárosodás estén a biztosítótól kapott összeggel végtörleszthető a hitel. Jó tudnod, hogy létezik olyan hitelfedezeti biztosítás is, amely ilyenkor nem csak az aktuális tőketartozás összegét, hanem a teljes felvett hitelösszeget adja. Ezzel a megoldással a hitel végtörlesztése után még marad pénz a család megélhetésének finanszírozására. Munkanélküliség és keresőképtelenség esetén pedig meghatározott ideig a biztosító fizeti helyetted a törlesztőrészletet.

A hitelfedezeti biztosítást érdemes kiegészítenetek a kritikus betegségekre vonatkozó kockázati életbiztosítással. A fiatalabb korosztályt is érintik ezek a betegségek, ráadásul az életkorod emelkedésével egyre növekszik a kritikus betegségek a kockázata. Az ezekből a betegségekből (mint például a leggyakoribb előfordulású szív- és érrendszeri betegségek és a rák) átlagosan 1,5-2 év alatt lehet felgyógyulni. Ez idő alatt – a jövedelmed hiányában is – fizetnie kell a családodnak a hitel törlesztőrészletét is, a gyógyulásod költségeit is, ahogyan a mindennapi életet is finanszírozni kell valamiből.

Hitelfedezeti biztosítás és kockázati életbiztosítás nélkül a hitel teljes terhét átteszed a szeretteid, a párod, a gyermekeid vállára. Azonban, ha rendelkezel biztosítással, akkor a biztosítótól kapott összeg komoly mentőövet jelent majd.

Fontos tudnod, hogy a már korábban felvett babaváró kölcsön mellé utólag is van lehetőséged bankfüggetlen hitelfedezeti biztosítást kötni.

Gondolj a jövőre is!

A felnövekedő gyermeked céljait anyagilag is tudod majd támogatni, ha már most elindítasz egy olyan megtakarítást, amely finanszírozási forrásként szolgálhat a továbbtanuláskor vagy akár ingatlan vásárláskor. A legelőnyösebb helyzetbe akkor kerülsz, ha a gyermeked 20-25 éves koráig tartó megtakarításban gondolkodsz, és így a kamatos kamat elvét is a saját szolgálatodba állítod.

Jól jöhet az időben, akár már a kölcsön felvétele előtt elindított megtakarítás akkor is, ha a babaváró hitel felvétele utáni 5 évben még nem érkezik meg a várt gyermekáldás. Ilyenkor az állam által addig átvállat kamatokat a kormányrendeletben leírt szorzóval növelten egy összegben kell megfizetnetek. Az időben és megfelelő összeggel elindított megtakarítás ebben a helyzetben is segíthet, biztonságot adhat nektek.

Tervezz körültekintően!

Okosan, felelősségteljesen, jól tervezve gondolj és készülj a jövőre! A kölcsönt, a biztosítást és a megtakarítást egymástól elválaszthatatlanul fontos és szükséges, több elemből álló csomagként érdemes kezelned.

A hitelből valósítsd meg a jelenlegi céljaidat, a hitelfedezetei és a betegségekre szóló kockázati biztosítással védd le a váratlan helyzeteket, a megtakarítással pedig teremts lehetőséget arra, hogy anyagilag támogathasd a gyermeked terveit, hogy könnyen és örömmel adhass.

A kölcsön igénylésének bizonyos feltételei eltérők a különböző bankoknál, ezért feltétlenül érdemes a lehetőségeket jól ismerő független hitelközvetítőhöz fordulnod.

A biztosítási piacon is nagy a választék kockázati életbiztosításokból és a hitelfedezeti biztosítások között is jelentős eltéréseket tapasztalhatsz. Emiatt a biztosítási igényeddel is mindenképpen jó szakemberhez, független biztosításközvetítőhöz fordulni, hiszen így kaphatsz a saját elképzeléseidhez legjobban illeszkedő megoldást.