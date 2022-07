Szívhatja a fogát több tízezer magyar adós: rosszul hitték, hogy a fix kamattal járnak jobban?

Azok az adósok, akik a biztonságosabb, de drágább, hosszabb időre kamatfixált hiteleket vettek fel, most a kamatstop miatt rosszabbul járhatnak - írja a Népszava. Azért dönt valaki a fix mellett és hajlandó többet fizetni a kezdetektől, hogy elkerülje a kiszámíthatatlan kamatemelkedést, szemben az alacsonyabb, kevésbé biztonságos változó kamattal - ezen torzít most a kamatstop.

A hosszabb távra rögzített kamatú, de most éppen kamatfordulóhoz érkező hitelekre ráadásul nem vonatkozik a kamatstop, így e hitelek törlesztőrészletei a következő öt évre jelentősen megugranak - hívta fel a figyelmet a lap. Idén az MNB adatai alapján 28 647, ötéves kamatperiódusú hitel árazódik át, de ebből csupán az a 4229 kölcsön élvezheti a kamatstop előnyeit. A többi, éven túli kamatfixálású hitelere a rendelet meghosszabbítása után sem vonatkozik a kamatstop, hiába van az idén ezeknek is a kamatfordulója – erősítette meg a jegybank.

Így azok az adósok, akiknek a törlesztőrészlete a biztonság áraként eddig is magasabb volt, most a megugrott kamatszinten rögzíthetik hiteleik kamatlábát újabb öt évre. Szemben azokkal az adósokkal, akik az induláskor olcsóbb, de kiszámíthatatlanabb, változó kamatozású hitelt vettek fel: ők kihasználhatják az év végéig a kamatstop által mesterségesen fenntartott kamatelőnyt, azaz az alacsonyabb törlesztőrészleteket.

A jegybank adataból az is kiderül: eddig összességében 160 235 jelzáloghitelt vettek fel 5 éves kamatperiódussal. Tehát ha jövőre is maradna a kamatstop, akkor jelen állás szerint további hitelesek néznek majd szembe ezzel az egyenlőtlenséggel. A Bankmonitor szerint ez duplán rossz üzenet a biztonságosabb, de kezdetben drágább hitelt választók számára: nem érte meg bevállalni a magasabb kamatot a biztonságért. Ráadásul a kiszámíthatóbb hiteleket nem is védik meg az esetleges kamatemeléstől, pedig ezek a kölcsönök is drágulhatnak a fixált időszak lejáratakor.

A kamatstop bevezetésekor mintegy 30 milliárd forintos költséggel számolhattak a bankok, az év végig kitolt intézkedés számlája már meghaladja majd a 100 milliárd forintot is.