Ketyeg az óra: egyre kevesebb magyarnak marad esélye lecsapni az ingyemilliókra

A tavasz közepén meredek emelkedésnek indultak a babaváró támogatásra a magyar családoknak kifizetett összegek, nyáron pedig még tovább nőhet a kivezetése felé közelítő állami kölcsön iránti érdeklődés. A babaváró iránti igénnyel párhuzamosan a magyarok házasodási kedve is rég nem látott szinten volt áprilisban. A babaváró vélhetően az azzal kombinálható otthonfelújítási támogatásoknak, a menyegzők pedig éppen a babavárónak köszönhetik egyre növekvő népszerűségüket. Utóbbi esetében azonban már a hajrában vagyunk. Mutatjuk is, mennyire kell sietnie azoknak, akik szeretnék igényelni a támogatást.

A jegybank által publikált friss statisztikák tanúsága szerint a magyar bankok áprilisban 39,40 milliárd forintnyi teljes összegű babaváró hitelt utaltak ki új ügyfeleiknek. Ez, bár az előző hónaphoz képest visszaesést jelent a tranzakciók összegében, az év eleji mélypont után mégis pozitív képet fest a babaváró - a jelen állás szerint már csak néhány hónapon át tartó - jövőjére nézve.

Az áprilisi kifizetések éves összevetésben ettől függetlenül egész jelentős csökkenést mutatnak. Az összes folyósítás összege tavaly óta 10 milliárd forintnál is nagyobb, 20 százalékot is meghaladó mértékű volt a visszaesés. Az év eleji alacsony bázishoz képest még mindig magasnak számító összegek azonban egy a hitelforma kivezetése előtti utolsó roham előjelei lehetnek a babavárónál.

A Pénzcentrum által vizsgált másik két lakossági hiteltípus is nagyon jól teljesített az év negyedik hónapjában. A személyi hiteleknél ez a pandémia előtt megszokott számokhoz hasonló összegű kifizetéseket jelent, míg a lakáskölcsönök esetén egyenesen historikus csúcsot az új hitelfolyósítások számában.

A babaváró nagy hendikepje, hogy a piaca egyre szűkül. A jogosultak köre ugyanis folyamatosan csökken. Ez vezethetett az év eleji, nagyobb mértékű visszaeséshez. A babaváró viszont úgy tűnik a kivezetéséhez közeledve újabb reneszánszát éli. A lakásfelújítási támogatás és hitel iránti kereslet ugyanis minden nyáron nagy mértékben megélénkül, ami a jelzálogkölcsönök esetében direkt, a babaváróéban áttételes módon növeli a lakosság érdeklődését, Ráadásul azok "elfogyásáig" a Zöld Otthon Program által kínált konstrukciók is pörgethették a kölcsönöket.

A babaváró hitelre a lakáskölcsönök volumenének bővülése azért van jótékony hatással, mert előbbi kiválóan kombinálható az utóbbival, akár önerőként is. Ezt pedig a magyarok fel is ismerték, a felújítási támogatás előfinanszírozásához tömegek választanak a lakáshitel helyett személyi kölcsön, vagy épp babaváró hitelt. A babaváró összegét jelenleg a bankok 75 százalékban tudják beszámítani önerőként ilyen célra.

Kutatások sorából derült már ki, hogy jó ideje a lakásvásárlás a babaváró egyik leggyakoribb felhasználási módja. A kölcsönt ilyen célra felvevők aránya ráadásul tavaly növekedett is az előző évhez képest és könnyen meglehet, hogy 2022-ben az ilyen célra folyósított támogatások aránya még tovább nőtt. Emiatt pedig a konstrukció egészen annak kivezetéséig népszerű maradhat a családok körében.

A házasodási kedvet is segíti a támogatás

A márciusi és áprilisi adatok alapján a házasságkötések számát nézve is igen erős év lehet majd az idei. Bár a koronavírus járvány miatt elhalasztott lagzik jelensége már nem igazán érzékelhető, a menyegzők száma ennek ellenére is a pandémia előtt megszokott szám felett alakult. Mivel pedig a házasságok száma már az első két, gyengébb hónapban is lekövette a babavárónál tapasztalt visszaesést, joggal feltételezhető ,hogy van kapcsolat a támogatás népszerűsége a házasodási kedv között.

Grafikonunkon is látszik, hogy a babaváró kölcsön iránti kereslet több éves mélypontját jelentő januárban és a babaváró szempontjából szintén igen gyenge időszakot jelentő februárban is hasonló módon lekövették a menyegzők számai a kiutalt kölcsönök összegét. A mostani házasodási láznak persze a nyár közeledte is segít, a kimondott igenek számának növekedése azonban jóval dinamikusabb ütemben növekedett, mint azt a korábbi években megszokhattuk.

A 2021-es év azonos hónapjának számától ugyan még így is elmarad az idei házasodási kedv. A különbség azonban mindössze 38 párral kevesebb kötötte össze életét, ami a 2020-ban befuccsolt és tavaly pótolt lagzikat is figyelembe véve elhanyagolható különbségnek tűnik. A 2020-ban megkötött, 3916 lagzihoz képest pedig a mostani, 5007 esküvős számhoz képest 27,8 százalékos emelkedést jelent.

A babaváró ideje meg van számlálva

Már csak néhány hónapja maradt a jelenlegi kondíciók mellett azoknak, akik babaváró támogatást szeretnének igényelni. A babaváróról szóló kormányrendelet szerint ugyanis a kölcsön és a babaváró támogatás igénybevételéről szóló szerződés 2022. december 31-éig köthető meg.

Bár a rendelet még módosulhat, és elképzelhető, hogy kitolják a határidőt, aki biztosra akar menni, az jó eséllyel még tavasszal, vagy nyáron elintézi az igénylést. Ezt igazolja vissza az is, hogy már márciusban és áprilisban elkezdett felfutni a hitel iránti kereslet, ami egyelőre megfelel azon predikcióknak, miszerint július és augusztus között tetőzhet a kifutása felé közelítő támogatás. A magyar családok érdeklődése tehát idén még tovább élénkülhet, aminek megágyazhat babaváróval gyakran kombinált lakáskölcsönöket pörgető lakásépítési és lakásfelújítási kedv is.

A babaváró 2019-es bevezetése júliusban történt, ezért az áprilisi számokat az előző két év volumenével tudjuk összemérni. Jól látszik viszont, hogy a babaváró iránti érdeklődés idén már a 2021-es és a 2020-as szinttől is elmarad. A tavalyihoz képest ez egy 26 százalékos, a 2020-ashoz mérve 19 százalékos volt az új szerződések volumenében látható visszaesés. Az idei év első két hónapjához képest ettől függetlenül egyértelműen más irányba indult el a kereslet.

Ennek oka a már említett kettős hatás lehet. Hiába felelnek meg egyre kevesebben a babaváró igénylésének alapjául támasztott feltétételeknek, a potenciális igénylők figyelme a konstrukció kifutása igencsak megélénkült.

Alaposan ráerősítettek a tavaszi szezonra a babaváró kölcsönnél a hitelintézetek is: minden jelentősebb szereplőnél él ugyanis valamilyen promóció, amelynek minden esetben egy nagyobb összegű

Ráadásul má már számos bank, akár több mint százezer forintos jóváírásokkal próbálja magukhoz csábítani a babaváró hitel felvételét tervező párokat. A tavaszi időszakban pedig már ez is kihathatott a babaváró népszerűségére.

Van másik támogatás

2021-ben elsősorban az év elején bevezetett otthonfelújítási támogatás és hitel határozta meg a lakosság hitelfelvételi kedvét - ez a lakáskölcsön kifizetésekben egyértelműen meglátszik. Október 4-től pedig megjelent a Zöld Otthon Program keretében az új zöld CSOK-hitel is. Ennek segítségével akár 70 millió forint kedvezményes, 2,5%-os kamatozású hitelhez is juthatott egy család, akár még gyermek nélkül is. A bankokban már a zöld hitel bevezetését megelőzően nagy volt az érdeklődés a lakosság részéről.

Az energia-hatékony, újépítésű ingatlanokra igényelhető hitelhez azonban meg kell felelni a bankok feltételeinek, emellett önerőre is szükség lesz. A babaváró hitel népszerűsége részben épp abban áll, hogy a segítségével - önerőként felhasználva - olyan családok is hitelhez juthattak, akiknek nem volt elég önerőjük akár egy kedvezményes lakáshitelhez sem.

A zöld hitel népszerűsége persze kétélű volt. A támogatott hitelre biztosított 200 milliárd forint összegű keret ugyanis elfogyott, így jelenleg nem lehet hozzájutni az ilyen típusú kölcsönökhöz, de a kormányzat már tervezi a program újraindítását.

A lehetőség visszatérését rengetegen várják, ami nem is véletlen. Jól zöld hitel ugyanis kombinálható más családtámogatásokkal, vállalt vagy már megszületett gyermekek esetén is a CSOK-kal, CSOK-hitellel, babaváróval, a jelzálog-hitel elengedés kihasználásával, lakásáfa-visszaigényléssel, és az illetékmentességgel is.

És persze van lehetőség, ami jelenleg is elérhető. A CSOK a meglévő és vállalt gyermekek után igényelhető vissza nem térítendő lakáscélú támogatás. Mellé igényelhető kedvezményes kamatozású támogatott hitel is, amennyiben legalább két gyerek után vennénk igénybe a CSOK-ot. A kölcsön maximális összege legfeljebb 10 millió forint lehet két gyermek esetén. Legfeljebb 15 millió forint összegű támogatott hitelt kaphatunk, ha legalább 3 gyerek után vettük igénybe a vissza nem térítendő támogatást.