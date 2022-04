Itt az első fecske: komoly kamatemelés a magyar banknál, ennyivel változnak a lakáshitelek törlesztői

Várható volt, hogy a bankok ismét lépni fognak költségeik állandó drágulása miatt, az UniCredit pedig már meg is tette a bejelentést. A változás a lakáshiteleket érinti.

Régóta nyilvánvaló, hogy a hitelpiac komoly átalakuláson megy át. A hitelkamatok - igénylői szempontból nagyon kedvező - historikus mélypontja már régen csak emlék. Azonban a laáshitelekhez például még most is rendkívül kedvező feltételek mellett lehet hozzájutni, nem is véletlen a hatalmas lakossági kereslet ezek után. A jelek szerint azonban folytatódik a drágulás, amit az egyik nagy bank kondícióinak változása is beigazolt.

Az UniCredit Bank lakáshiteleinél egy jelentős kamatemelést jelentett be és meg is hirdette azt. 5 éves kamatperiódusú lakáshitel: 1,60% kamatemelés 10 éves kamatperiódusú lakáshitel: 1,10% kamatemelés Fix kamatozás: 1,10-1,60% kamatemelés Az emelés a 2022.04.14-től befogadott igénylésekre érvényes. Aki siet még megelőzheti a változást.