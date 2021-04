Hiába a milliós négyzetméterárak: itt még emberi áron vehetsz balatoni nyaralót

Idén sem áll meg az árrobbanás a Balatonnál: már a magyar tengernél sem ritka a milliós négyzetméterár, az építési telkek pedig gyakorlatilag elfogytak az ingatlanpiaci szakértők szerint. A Pénzcentrum által megkérdezett szakemberek arról is beszámoltak, hogy a Velencei-tó már gyakorlatilag Budapest agglomerációjának minősül, ez pedig jócskán meglátszik az árakon. Nyaralópiaci körképünkből az is kiderül, hogy a Tisza-tó környékét elérte-e a drágulás.

Nem sok meglepetés várható idén a nyaralópiacon: abban a tekintetben biztosan nem, hogy a népszerűségi lista élén szokás szerint a Balaton áll. Az OTP Ingatlanpont szakértői ehhez azt is hozzátették, hogy annak sem látható jele, hogy csökkennének az árak, "a térség vezető pozíciója idén sem valószínű, hogy meginogna" - jegyezték meg a Pénzcentrum kérdésére.

Hasonló állásponton van Balogh László is, aki szerint a Balaton verhetetlennek tűnik a nyaralóingatlanok piacán, amit a járványhelyzettől függetlenül az magyaráz, hogy a magyar tenger partjára az ország bármely pontjáról érkezhet vevő. Sőt, a külföldi vásárlók körében is egyre népszerűbb Közép-Európa legnagyobb tava.

A járványhelyzet pedig ráerősít a már eleve élénk keresletre, hiszen a nyaraló, hétvégi ház, üdülőtelek egyaránt menekülőutat jelenthet a nagyvárosokból a természetközelbe. Az szintén a balatoni ingatlanpiac erősödését segíti, hogy a környéken hosszabb távon is fejlesztések indultak. A következő években több százmilliárd forint értékben újul meg az infrastruktúra, létrejönnek különböző szolgáltatóközpontok, megújulnak a kikötők. Ezek pedig kihathatnak az ingatlanárakra is

- vázolta az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.

Az idei évben a tavalyi tendencia folytatását várják a Duna Housenál is, ami extra erős keresletet, emelkedő árakat és gyors ingatlanpiacot eredményez a nyaralóövezetekben. Benedikt Károly marketing és PR vezető kifejtette: a Balaton népszerűsége töretlen, ingatlanpiaci jelentősége a főváros után a második legerősebb lokációvá teszi, idén sem fogja ezt veszélyeztetni semelyik másik terület, már csak méretéből adódóan sem.

Ráadásul a nyaralóőrületet az Otthon Centrum szakértői szerint a pandémiás időszak csak erősítette, hiszen a bezártság és a home office általánossá válásával, a nagyvárosokban lakók mind többen gondolják úgy, hogy jó lenne egy kis hétvégi ház, egy kerttel, ahol esetleg a nyári kánikulában dolgozni is lehet. A Balaton egyedülálló adottságaira és a méretére tekintettel mindig az adásvételek számában, mind árban kiemelkedő üdülőterület lesz - tették hozzá.

Olcsóságra ne számíts

Az Otthon Centrumnál úgy látják, a nyaralópiacot kevésbé rázta meg a járvány, mint a városi lakáspiacot.

Sőt pont az ellenkezője történt, hiszen egyre többen vannak olyanok, akik ragaszkodnak ugyan a városi léthez (több munkalehetőség, szórakozási lehetőség, kedvező infrastruktúra) ugyanakkor szívesen töltenek el pár napot vagy akár egy egész nyári időszakot egy kedvelt hazai üdülő övezetben. Jól látható ez pl. a Velenceitó környékén, ahová sok Budapesti költözik le családostól a nyári időszakban. Erre erősített rá a járvány miatt egyre jobban elterjedő home office is. Ezt jól mutatja, hogy az árak átlag 10-20%-kal emelkedtek ebben a szegmensben, szemben a nagyvárosi lakáspiaccal, ahol lényegi változás nem történt az árakban. És ez lényegében az egész nyaralópiacot érinti, de fokozottan a Balaton és Velencei-tó térségét.

Mint kifejtették, a Balaton keleti medencéje még mindig a legdrágább. Siófokon, Balatonfüreden, Balatonlellén és Zamárdiban átlagosan 450-550 ezer forint között kell fizetni egy négyzetméterért, amely még mindig a legmagasabb ár a Balaton menti települések esetében Természetesen a lokáció településen belül is meghatározó. A tóhoz közeli területeken fél millió forintnál drágább árakkal találkozhatnak az érdeklődök, ez az összeg azonban jelentősen csökken a vízparttól távolodva.

Balogh László szerint egyértelműen folytatódott a rally a Balatoni árak tekintetében: a vízparti településeken található ingatlanok átlagos négyzetméterárai 21 százalékkal kerültek feljebb az elmúlt egy évben. Leginkább azokon a településeken találkozhatnak magasabb árakkal a vevők, ahol az új építésű kínálat egyre nagyobb, illetve ahová könnyen eljutnak a fővárosi vevők. Ez leginkább a Balaton keleti medencéjét jelenti. A déli parton átlagosan 681 ezer forintos négyzetméteráron kínálják az eladó házakat, lakásokat és nyaralókat, az északin pedig kereken 600 ezer forintért.

Az OTP Ingatlanpont arra hívta fel a figyelmet, hogy a legnépszerűbbek a vízparti ingatlanok és építési telkek, de utóbbiak szinte teljesen elfogytak. Míg az elmúlt évben visszaesett a társasházi lakások iráni kereslet és elsősorban az önálló nyaralókat keresték az érdeklődők, most minden ingatlantípusra élénk az érdeklődés.

Beütött a milliós négyzetméterár

Benedikt Károly a Duna House adatait ismertetve kifejtette: északon a Balatonfüred- Csopak- Tihany háromszög a legdrágább, míg délen Siófok és környéke a listavezető, de például Hévíz is a keresettebb és drágább területek közé tartozik. A használt családi házak és nyaralók piacán széles skálán mozognak az árak, de például újépítésű lakások, apartmanok esetében nem ritka már az egymillió forint feletti négyzetméterár sem, ami már a fővárosi szinteken mozog.

Balogh László arról beszélt, a Balatonnál sem ritka manapság a milliós négyzetméterár:

a legdrágábbak közé tartozik Szántód 1,16 milliós négyzetméterárral, a második Alsóörs 1,12 millióval és Zamárdi a bronzérmes 1,04 milliós átlagos négyzetméterárral.

Ennek oka a szakértő szerint az, hogy ezeken a településeken jelentős számú az új építésű kínálat, tulajdonképpen ennek is köszönhetik azt, hogy az élmezőnybe tartoznak. A korábbi klasszikus listavezetők mint például Tihany vagy Siófok csak a hatodik és tizedik a sorban 878 ezer és 745 ezer forintos négyzetméterárral.

Az emberi árakért távolabb kel menni

Ha valaki a magyar tenger környékén szeretne ingatlant vásárólni, de megfizethetetlenek a partmenti települések, akkor érdemes pár kilométerrel távolabb nézelődni. Az Otthon Centrum szerint a tóparti települések közül a legolcsóbbak a Balaton nyugati medencéjének kisebb települései pl. Balatonberény, Balatonmáriafürdő, itt inkább 250-300 ezer forintos fajlagos ár jellemző.

Népszerűek a tótól kicsit távolabbi, ám jelentősen olcsóbb Balaton-felvidéken elhelyezkedő falvak, melyek többségében a négyzetméterár 130 és 200 ezer Ft körül ingadozik. Az Otthon Centrum által közvetített adás-vételek alapján például Lesencetomajon és Cserszegtomajon 155 ezer forintot kértek négyzetméterenként, de a tóparttól kicsit távolabb elhelyezkedő Rezin átlagosan csak 130 ezret.

Az Ingatlan.com adatai szerint a legolcsóbb Balatonmagyaród 131 ezer forintos négyzetméterárral, ezt követi Balatonújlak 186 ezer forinttal, majd Balatonfőkajár következik 300 ezer forintos négyzetméterárral.

Természetesen, ha valaki lemond arról a kényelemről, hogy Balaton-parti településen vásároljon ingatlant, akkor ők jóval olcsóbban juthatnak ingatlanhoz. Somogy megyében például 83 olyan település van, ahol az átlagos kínálati ár 10 millió forint vagy annál olcsóbb. Veszprém megyében pedig 38 ilyen település van, de ezeken a kínálat is meglehetősen szűkös, és sok esetben az eladó ingatlanok ára sem véletlenül ilyen olcsó

- fűzte hozzá Balogh László.

Benedikt Károly a téma kapcsán több buktatóra is felhívta a figyelmet: érdemes például a helyi piacot jól ismerő ingatlanos szakemberrel feltérképezni a környéket. Valamint sok balatoni településen már korlátozzák az építések és beköltözések számát, hogy így próbálják megóvni a kistelepülési hangulatot, ezekre a helyi szabályozásokra szintén érdemes figyelni telek vagy ingatlanvásárlás előtt.

Az OTP Ingatlanpont tapasztalatai szerint az olcsóbb árfekvésű ingatlanok és települések iránti kereslet mozgatói az otthonteremtési célú vásárlók. Ők felújítandó, vagy jó állapotú és elérhető árú ingatlanokat keresnek, vagy építkezés céljából telket szeretnének vásárolni, ezekből a vízparttól távolabbi településeken nagyobb a kínálat. Mind a Balaton-felvidéken, mind pedig a déli parttól akár csak tucatnyi kilométeren belül számos település található, ahol 150 ezer forint per négyzetméter körüli átlagáron kínálják a házakat - tették hozzá.

Sokan költöznek le a vízpartra

A szakértők egybehangzóan jelentették ki, hogy a járványhelyzet miatt egyre több városi lakos vágyik a vízpartra, egy saját nyaralóra:

a Balaton és egyéb más nyaralóövezetek helyzete felértékelődött a járványhelyzet miatt, nagyon sokan realizálták hogy a turizmus és az életvitelszerű szokásaink is jelentősen átalakultak és várhatóan hosszabb ideig meg is maradnak ezek a változások. Az ingatlanpiacon is érezhető volt ez, amelyet a KSH statisztikái is megerősítenek, hiszen sok balatoni kistelepülésen már tavaly nőtt a bejelentett lakosok száma

- ismertette Benedikt Károly.

Balogh László arról beszélt, a vevők közül leginkább azoknak a középkorú vagy idősebb pároknak jelenthet ez megoldást, akiknek a gyermekei már kirepültek otthonról. A fiatalabb vásárlók és párok közül pedig azok költöznek legszívesebben a Balaton vonzáskörzetébe, akik otthonról tudnak dolgozni, és a gyermekeik - ha vannak - akkor még nem iskoláskorúak.

Az OTP Ingatlanpontnál pontos számadatok azzal kapcsolatban, hogy az érdeklődők mekkora százalékban keresnek hosszú távú ott-tartózkodásra is alkalmas nyaralót vagy nyaraló célú használatra családi házat, nem állnak rendelkezésre, de a járványhelyzet miatt változó keresési preferenciák is növelik a keresletet és így az árakat.

A Velencei-tó már Budapest agglomerációja: az árakon is meglátszik

A Velencei-tó környéke gyakorlatilag már Budapest agglomerációs övezetébe tartozik, sőt a Székesfehérvárról és afővárosból kiköltözők is egyaránt célba veszik a tavat.

Ez az árakon is meglátszik, hiszen a Velencei-tó partján 594 ezer forintos az átlagos kínálati négyzetméterár, ami csupán 16 százalékkal marad el a budapesti átlagártól - ismertette Balogh László.

Az Otthon Centrumnál is azt tapasztalják, hogy a két nagyváros közelsége teszi vonzóvá a tavat, hiszen a napi ingázás Fehérvárra és a fővárosba is megoldható. A tó környékén az általuk értékesített nyaralók átlagára 350 ezer forint per négyzetméter körül alakult az utóbbi hónapokban, ami mindenképpen kedvezőbb, mint a siófoki vagy balatonfüredi ingatlanárak

Az érdeklődők jellemzően Budapestről és környékéről érkeznek, hiszen a jó közúti és vasúti közlekedés mellett, az sem elhanyagolható szempont, hogy egy fővárosi lakás árából a Velencei-tó partján már egy családi házat tudnak vásárolni a Budapestről ideköltözni vágyók

- összegezte a tapasztalatokat az OTP Ingatlanpont, akik szerint a környék iránti érdeklődés már évek óta élénk, de az év elején újabb lendületet kapott a térség.

Benedikt Károly pedig arról beszélt, a Velencei-tónál, bár a balatoninál kisebb ütemben, de szintén megjelentek az újépítésű projektek az elmúlt években ami egyértelműen a térség fejlődését mutatja. A települések infrastrukturálisan is sokat próbálnak tenni, hogy vonzóak legyenek, de a helyi lakosokat is megóvják a hirtelen változásoktól. Nyaralók és újépítésű lakások tekintetében is érzékelhető az érdeklődés növekedése, és itt még árakban is kedvezőbb lehetőségeket lehet találni mint Balatonon - tette hozzá a szakértő.

Még mindig titkos tipp a Tisza-tó?

Évek óta a nyaralópiac titkos tippjeként emlegetik a Tisza-tavat, amely Balogh László szerint az idei évben sem változott:

Autópályán pont ugyanolyan jól megközelíthető mint a Balaton, de az árak 75%-kal olcsóbbak. Átlagosan 168 ezer forintot kérnek a tulajdonosok egy Tisza-tó környékén található eladó lakóingatlanért, ami meglehetősen olcsónak tűnik. Főleg, ha figyelembe vesszük, hogy milyen fejlesztések történnek azon a környéken is. Nem véletlen, hogy egy év alatt ott is több mint 20 százalékkal drágultak az ingatlanok.

Az OTP Ingatlanpontnál azok a tapasztalatok, hogy a Tisza-tó környéke még mindig olcsó összehasonlítva a Balaton és a Velencei-tó áraival, de áremelkedés itt is érzékelhető, köszönhetően annak, hogy a Tisza-tó turisztikai szempontból felértékelődött, így egyre többen keresnek a vízparti településeken nyaralás céljára ingatlant és telket.

Tiszafüred, Abádszalók és Poroszló esetében a négyzetméterár meglehetősen változatos, átlagolva körülbelül 130 ezer forint volt az elmúlt hónapokban, ami nagyjából 67 ezer Ft/m2 és 230 ezer Ft/m2 között szóródott. A felső limit folyamatosan emelkedik, ugyanakkor a környező kisebb településeken alacsonyabb árakkal találkozhatunk - közölték.

A Tisza-tó kapcsán az Otthon Centrum azt emelte ki, hogy valóban mérsékeltebb árak és áremelkedés tapasztalható (valamivel 100 ezer forint feletti fajlagos árak jellemzik a térséget).

Ez érthető is, hiszen tömegközlekedéssel nehezebben megközelíthető, kevésbé kiépített, mint a Balaton. Egészen mostanáig közvetlen vonat sem indult oda a fővárosból. Ugyanakkor az utóbbi időben számtalan olyan fejlesztés valósult meg a tó környékén, amely vonzóbbá teszi a pihenésre vágyók körében

- magyarázták.