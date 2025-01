Hihetetlen égi csodát videóztak: egy zöld tűzgömb húzott el a Balaton felett

HelloVidék Link a vágólapra másolva

Míg mi az igazak álmát aludtuk, tegnap éjszaka, egészen pontosan 1 óra 43 perckor egy hihetetlen fényes tűzgömb ragyogta be az eget a Balaton felett. A tűzgömb olyan erősen világított, hogy még a Balaton vizén is tükröződött - számolt be róla az Időkép.

Csütörtökön hajnalban, pontosan 1 óra 43 perckor egy különleges jelenség volt megfigyelhető az égen. Egy fényes meteor izzott fel a déli horizont felett, zöldes fénnyel világítva be az égbolt egy részét. Dél felé nézve bárki láthatta a különleges égi fényességet. Aki viszont lemaradt róla, az se csüggedjen, ugyanis Badacsonytomajban a Villa17 által üzemelő kamera rögzítette. Íme a felvétel: A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Címlapkép: Getty Images

