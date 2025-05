Kutyarohasztó meleg tör be Magyarországra: pár nap és visszasírjuk a hűvös májust

Európa legnagyobb részének időjárását nagykiterjedésű anticiklon alakítja, hatására napos és az átlagosnál melegebb az idő. Mutatjuk, milyen időjárás várható Magyarországon a hétvége további részében.

Időjárási helyzet Európában

Európa legnagyobb részének időjárását nagykiterjedésű anticiklon alakítja, hatására napos és az átlagosnál melegebb az idő.

Egyre több helyen veti meg lábát a kánikula: tegnap már Franciaországban is nagyrészt 30 fok fölé emelkedett a hőmérséklet, Dél-Spanyolországban pedig tartja magát a néhol 39, 40 fokos forróság.

Szintén meleg az idő a Kelet-európai-síkságon, Oroszország európai részein, ahol 30 fok körül alakul a csúcshőmérséklet.

Változékonyabb, felhősebb és csapadékosabb időjárás Észak-Európában jellemző, ahol hullámzó frontrendszer húzódik, és hátoldalán hidegebb levegő árasztja el a skandináv országokat.

A Kárpát-medencében is tovább erősödik a nappali felmelegedés, a nyár első napján több helyen már kánikulában lesz részünk, de záporok, zivatarok is előfordulnak.

Várható időjárás az ország területén vasárnap éjfélig

Este az északkeleti tájakon még előfordulhat zápor, zivatar, majd a gomolyfelhők összeesnek, éjjel többnyire derült vagy gyengén felhős időben lesz részünk.

Vasárnap is általában sok napsütés várható a fátyol- és gomolyfelhők mellett, de az északkeleti harmadban már erőteljesebbé válhat a gomolyfelhő-képződés, és zápor, zivatar is nagyobb számban alakulhat ki, illetve még a Dunántúl északnyugati részeire is besodródhat nyugat felől néhány csapadékgóc.

Vasárnap napközben több helyen megélénkül a délies szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 11 és 17 fok között várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 26 és 32 fok között valószínű.