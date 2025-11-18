2025. november 18. kedd Jenő
8 °C Budapest
VB selejtezők (Európa)
| | | |
VB selejtezők (Európa)
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Bécs, Ausztria - 2022. október 16.: Az Erste Group Bank AG székhelye a bécsi Belvedere negyedben, Bécs, Ausztria
Gazdaság

Komoly leállás jön az Erste Banknál: ekkor lesz, rengeteg szolgáltatást érint

Pénzcentrum
2025. november 18. 10:27

Az Erste Bank a honlapján jelentette be, hogy novemberben rendszerfejlesztési munkát végeznek a rendszereiken, ami a szolgáltatások működését is befolyásolja.

Ennek köszönhetően 2025. 11. 21. 22:00 és 2025. 11. 22. 11:00 között több funkció is elérhetetlen lesz.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Ezek az alábbiak:

  • George App és Web
  • Internetes vásárlás
  • Azonnali átutalások indítása
  • Azonnali átutalások fogadása (csak 2025. 11. 22. 00:00 – 2025. 11. 22. 04:00 között)
  • Erste TeleBank
  • Vállalati NetBank
  • Electra
  • Erste Business MobilBank
  • SMS szolgáltatások
  • API csatorna
  • Online termékigénylés
  • Lakás-takarékpénztári befizetések online nyilatkozási felület

Ez azt jelenti, hogy egy ideig utalni, utalást fogadni és interneten vásárolni sem lehet, ahogy a netbank és a George app is szünetel majd. 

Van azonban néhány szolgáltatás, amely a rendszerfejlesztés ellenére is elérhető lesz. Ezek az alábbiak:

  • George Web tiltása TeleBankon keresztül
  • Bankkártya letiltása TeleBankon keresztül
  • MobilePay
  • Weboldal szolgáltatások
  • Készpénzfelvétel és befizetés belföldön ATM-ből
  • Fizetés és vásárlás bankkártyával POS terminálon keresztül
  • Mobilegyenleg feltöltése
Címlapkép: Getty Images
#netbank #bankkártya #bank #erste #átutalás #gazdaság #leállás #bankok #erste bank

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:59
10:27
10:22
10:15
10:10
PC BLOGGER & PODCASTER
Media1
2025. november 18. 07:23
Nem lett volna volt elég távolság a NER-től - interjú Nagy Iván Zsolttal, a Blikk éléről történt távozásáról (Media1, 2025.11.11.)  
Portfolio Checklist
2025. november 17. 17:01
Terézvárosi Airbnb-tiltás: indul az országos lavina?  
Bankmonitor  |  2025. november 18. 10:32
200 milliárd Ft-on túl - láthatatlan fájdalmak az Otthon Start száguldása mögött
Hamarosan megjelennek a hivatalos statisztikák és látni fogjuk, hogy az Otthon Start következtében o...
MEDIA1  |  2025. november 18. 09:16
Murányi András: A Ringiert sosem érdekelte a sajtószabadság, a Blikket is azért adták el a NER-nek
Murányi András, a bezárt Népszabadság utolsó főszerkesztője a Media1 Podcastban elmondta, mit gondol...
Holdblog  |  2025. november 18. 08:00
Ki fizeti meg végső soron a bankadó növelését?
4,9 százalékos GDP-arányos hiányadatról érkezett hír, ami jóval magasabb, mint a kormány várakozásai...
MNB Intézet  |  2025. november 17. 12:49
Amikor racionális az irracionális viselkedés
Miután nagyobb összeget nyerünk, hajlamosabbak vagyunk kisebb kockázatot vállalni és "ráülni" az ere...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. november 18.
Újabb mélyütés jöhet a magyar autóipari álomnak? Komoly válság érik, ezt nagyon nehéz lesz kivédeni
2025. november 17.
Banki csalások: milliárdos anyagi károk, tízezer fölött a visszaélések száma – hogyan védekezzünk?
2025. november 18.
Hamarosan ellepik a világsztárok a fővárost: Budapestre költözik a legendás hollywoodi filmfesztivál
2025. november 17.
Ezeket a munkahelyeket 5 éven belül kinyírja a mesterséges intelligencia: ma jól fizető szakmák is a listán
2025. november 17.
Ezekben az országokban már szinte senki sem ül autóba, a magyar adat is meglepő
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. november 18. kedd
Jenő
47. hét
November 18.
A koraszülöttek világnapja
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
7 napja
Összeomlott az OTP, vele bukott a BUX is – ez áll a háttérben
2
4 napja
Kiderült, miből fedezné a 14. havi nyugdíj bevezetését a kormány: innen vonják el a pénzt
3
1 hete
Adóemelést jelentett be Nagy Márton: ez sokaknak fog fájni, elszáll a költségvetési hiány
4
2 napja
Megérkeztek az amerikai olajszankciós mentességek – Magyarország azonban kimaradt a buliból
5
7 napja
Örökre vége lehet a filléres kínai termékek korának: már nem sokáig éri meg a Temu-ról rendelni?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kamatfelár
Az adósminősítéstől függően fizetendő többletkamat. Aki kockázatosabb adós magasabb kamatot fizet.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 18. 10:04
Hamarosan ellepik a világsztárok a fővárost: Budapestre költözik a legendás hollywoodi filmfesztivál
Pénzcentrum  |  2025. november 18. 07:32
Váratlan fordulat a CSOK Plusznál: sokkal többen lehetnek jogosultak, mint eddig
Agrárszektor  |  2025. november 18. 10:31
Te is fával fűtesz otthon? Erről jobb, ha tudsz 2025-ben