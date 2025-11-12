Vegyek ma eurót? Mielőtt döntesz, nézd meg ezt!

A Pénzcentrum 2025. november 12.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Vegyesen alakult, kevéssé változott szerda reggelre a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Az eurót reggel hét órakor 384,84 forinton jegyezték az előző este 18 órai 385,13 forint után, a dollár jegyzése 332,36 forintra emelkedett 332,20-ról, a svájci franké pedig 415,10-re csökkent 415,51 forintról. Szerda reggeli jegyzésén a forint 0,8 százalékkal áll erősebben a novemberi kezdésnél az euróval, 1,2 százalékkal erősebben a dollárral és 0,7 százalékkal erősebben a svájci frankkal szemben.
Az év eleje óta a forint erősödött, az euró ellenében 6,5 százalékkal, a dollárral szemben 16,4 százalékkal, a svájci frank ellenében pedig 5,3 százalékkal.
Az orosz olajvállalat az Egyesült Államok szankcióinak célpontjává vált, amelyek november 21-én lépnek hatályba.
2025 novemberében azoknak az önkormányzatoknak kell befizetniük, ahol a helyi iparűzési adóbevétel meghaladta a meghatározott szintet.
Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 383,73 forintról 385,13 forintra emelkedett 18 órakor.
A részvénypiac forgalma 29,5 milliárd forint volt, a vezető részvények ára vegyesen változott az előző napi záráshoz képest.
Egy friss jelentés szerint a Magyarországon működő német vállalatok gazdasági kilátásai továbbra is kedvezőtlenek.
Kína gazdasága önpusztító árháborúba fulladt, a gyártók fillérekért árulják termékeiket, miközben a profit és a bérek eltűnnek.
A Google új adatközpontot építhet Frankfurt közelében, és fejlesztheti hanaui telephelyét – mindezt több milliárd euróból.
Több gyorselemzés is érkezett a friss, ma reggel közölt inflációs adatról: ezeket gyűjtöttük egy csokorba.
A svájci gazdasági minisztérium szóvivője nem kívánt nyilatkozni a folyamatban lévő tárgyalásokról.
A japán technológiai óriás kedden közzétett eredménykimutatásában jelentette be, hogy októberben megvált 32,1 millió Nvidia részvényétől.
Hamarosan több százezer ember halhat meg hőhullámok miatt? Még a finanszírozott országok is rendkívül sebezhetők az éghajlati hatásokkal szemben. Hogyan tovább?
A kormány megemeli a bankadót és a költségvetési hiánycélt - erről a nemzetgazdasági miniszter, Nagy Márton beszélt.
Vegyesen alakult kedd reggelre a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
A forint erősödött hétfőn a főbb devizákkal szemben a bankközi piacon.
A Budapesti Értéktőzsde fő indexe, a BUX 527 ponttal, azaz 0,49 százalékkal emelkedett hétfőn, és 107 834 ponton zárt.
Az OTP Bank több pénzintézettel közösen alkotmányjogi panaszt nyújtott be az Alkotmánybírósághoz az ATM-törvény ellen.
A három munkavállaló közül ketten könnyű égési sérüléseket szenvedtek.
Ez nem álom, tényleg ennyi forintot ér most egy euró: időtlen idők óta nem volt ilyen erős a magyar pénz
További lökést adott a forintnak a hétvégi Orbán-Trump találkozó, ahol egy lehetséges amerikai-magyar pénzügyi védőpajzs lehetőségét is felvetették.
