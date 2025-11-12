2025. november 12. szerda Jónás, Renátó
7 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Készpénzes euró bankjegyek és jegyzetfüzet tőzsdei mutatókkal (pénz, gazdaság, üzlet, pénzügy, infláció, válság)
Gazdaság

Vegyek ma eurót? Mielőtt döntesz, nézd meg ezt!

MTI
2025. november 12. 07:58

Vegyesen alakult, kevéssé változott szerda reggelre a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Az eurót reggel hét órakor 384,84 forinton jegyezték az előző este 18 órai 385,13 forint után, a dollár jegyzése 332,36 forintra emelkedett 332,20-ról, a svájci franké pedig 415,10-re csökkent 415,51 forintról. Szerda reggeli jegyzésén a forint 0,8 százalékkal áll erősebben a novemberi kezdésnél az euróval, 1,2 százalékkal erősebben a dollárral és 0,7 százalékkal erősebben a svájci frankkal szemben.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az év eleje óta a forint erősödött, az euró ellenében 6,5 százalékkal, a dollárral szemben 16,4 százalékkal, a svájci frank ellenében pedig 5,3 százalékkal.
Címlapkép: Getty Images
#euró #forint #gazdaság #usd #forintgyengülés #forintárfolyam #devizapiac #forint gyengülés #forint árfolyam #eur huf #CHF #EUR #HUF

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:18
09:11
08:50
08:44
08:33
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2025. november 11. 16:50
Kényszerpályán a kormány, így próbálják menteni a helyzetet  
Media1
2025. október 27. 10:24
Újságírás-Etika Kelet-Európában - interjú Bajomi-Lázár Péterrel és Boldog Dalmával  
Holdblog  |  2025. november 12. 08:58
Zsiday Viktor: Ha 10 közgazdászból 10 egyetért, az nagyon veszélyes
A HOLD Alapkezelő szakemberei, Zsiday Viktor és Szőcs Gábor portfóliókezelők is színpadon voltak a P...
Kasza Elliott-tal  |  2025. november 12. 06:00
Top 10 osztalék részvény - 2025. november
November harmadikán kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem ők...
MEDIA1  |  2025. november 11. 13:53
Indul a vadászat, startol a Lakásvadászok, a Kincsvadászok és az Újratervezés
A TV2 Csoport bejelentette a Lakásvadászok, a Kincsvadászok és az Újratervezés időpontját és a műsor...
Bankmonitor  |  2025. november 11. 10:51
150 000 forint ingyen? Black Friday és személyi kölcsön: Íme a CIB bomba ajánlata
2025 novemberében bomba ajánlattal érkezett a CIB Bank: akár 150 000 forint jóváírást kaphatnak azok...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. november 12.
A mesterséges intelligenciáról vallottak a Bosch kutatói: sokan nem állnak készen arra, ami még jön
2025. november 11.
Ez a gyermekvédelem 2025-ben a magyar iskolákban: szexuális edukáció és drogprevenció helyett csak „tűzoltásra” jut idő
2025. november 11.
Örökre vége lehet a filléres kínai termékek korának: már nem sokáig éri meg a Temu-ról rendelni?
2025. november 11.
Megtudtuk, hirdet-e zárvatartást december 24-re a Spar: óriási dobással készülnek a karácsony előtti napokban
2025. november 11.
Ennyit keres egy börtönőr ma Magyarországon: durván kilőttek a bérek, lasszóval fognák az embereket
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. november 12. szerda
Jónás, Renátó
46. hét
November 12.
Baháalláh születése (Bahai)
November 12.
Minőségügyi világnap
November 12.
A szociális munka világnapja
November 12.
A tüdőgyulladás elleni küzdelem világnapja
November 12.
Az irodalmi szervezetek napja
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Zsiday Viktor szerint a magyar gazdaság számára egyetlen út maradt: meg kell lépni, mielőtt túl késő lesz
2
1 hete
Elbukott egy adónem Magyarországon, ki kell vezetni? Itt az uniós bírósági döntés: a helyzet egyértelmű
3
16 órája
Összeomlott az OTP, vele bukott a BUX is – ez áll a háttérben
4
3 napja
Ez az, ami most tényleg aranyat ér a munkaerőpiacon: a diploma már a múlté?
5
2 hete
Gulyás Gergely: marad és bővül az árrésstop, ezeket az élelmiszereket is beleveszik
PÉNZÜGYI KISOKOS
Zálogjog ingó vagyontárgyon
Ingó vagyontárgyak biztosítékként való lekötése a Magyar Országos Közjegyzői Kamara (MOKK) nyilvántartásba vétele útján lehetséges, a vagyontárgy pontos meghatározásával.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 12. 06:30
Figyelem, új kötelező tartozék jön az autókba 2026-tól: mindenkinél ott kell legyen, eddig nem verték nagy dobra
Pénzcentrum  |  2025. november 12. 06:04
Felejtsd el Párizst! Helyette inkább ezt a francia várost látogasd meg: olcsóbb, izgalmasabb!
Agrárszektor  |  2025. november 12. 08:16
Veszélyes időjárás jön Magyarországon: csak ez a 4 megye úszhatja meg