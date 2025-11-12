Vegyek ma eurót? Mielőtt döntesz, nézd meg ezt!

Vegyesen alakult, kevéssé változott szerda reggelre a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Az eurót reggel hét órakor 384,84 forinton jegyezték az előző este 18 órai 385,13 forint után, a dollár jegyzése 332,36 forintra emelkedett 332,20-ról, a svájci franké pedig 415,10-re csökkent 415,51 forintról. Szerda reggeli jegyzésén a forint 0,8 százalékkal áll erősebben a novemberi kezdésnél az euróval, 1,2 százalékkal erősebben a dollárral és 0,7 százalékkal erősebben a svájci frankkal szemben.

Az év eleje óta a forint erősödött, az euró ellenében 6,5 százalékkal, a dollárral szemben 16,4 százalékkal, a svájci frank ellenében pedig 5,3 százalékkal.