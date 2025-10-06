2025. október 6. hétfő Brúnó, Renáta
Close-up érett férfi metszés szőlő és gyümölcsfa szőlő és gyümölcsfa
Gazdaság

Nem enyhül a brutális magyar szőlőpusztulás: még mindig pusztít a sárgaság, nagy bajban a gazdák

MTI
2025. október 6. 17:33

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) laboratóriuma a Balatonfüred-Csopaki és az Egri borvidéken is kimutatta a szőlő aranyszínű sárgaság betegségét, így a kórokozó a 22 borvidékből 17-ben már megjelent - közölte a Nébih hétfőn az MTI-vel.

A területileg illetékes kormányhivatalok szakemberei mindkét helyen megkezdték a növényegészségügyi intézkedéseket. Az érintett ültetvények körül 1 kilométeres sugarú körben minden tőkét megvizsgálnak, a fertőzött területeken pedig megsemmisítik a tüneteket mutató tőkéket. Ezekről tilos a szőlő szaporítóanyag forgalmazása és szállítása is, a fertőzés körüli további 3 kilométer sugarú puffer zónában intenzív felderítés és kötelező védekezési program lép életbe - írták.

A Nébih ismét felhívja minden szőlőtulajdonos figyelmét a megelőző védekezésre. A betegség csak ellenőrzött, egészséges szaporítóanyag használatával, valamint a terjesztő vektor, vagyis az amerikai szőlőkabóca elleni rendszeres védekezéssel fékezhető meg.

Fontos továbbá, hogy a betegség gyanúját haladéktalanul jelentsék a vármegyei kormányhivatalok növényegészségügyi felügyelőjének és a Nébih-nek - olvasható a közleményben. A betegség kitöréséről és terjedéséről korábban már beszámoltunk, itt olvashatod el a tudnivalókat:

Óriási szőlőpara van Magyarországon: irgalmatlan a pusztítás - mi lesz így a leghíresebb borokkal?
Címlapkép: Getty Images
#bor #nébih #gazdaság #betegség #szőlő #mezőgazdaság #balatonfüred #gazdálkodó #borvidék #növényvédelem

