A fizikai inaktivitás ma már a fejlett országok egyik legnagyobb népegészségügyi kihívása.
Nem enyhül a brutális magyar szőlőpusztulás: még mindig pusztít a sárgaság, nagy bajban a gazdák
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) laboratóriuma a Balatonfüred-Csopaki és az Egri borvidéken is kimutatta a szőlő aranyszínű sárgaság betegségét, így a kórokozó a 22 borvidékből 17-ben már megjelent - közölte a Nébih hétfőn az MTI-vel.
A területileg illetékes kormányhivatalok szakemberei mindkét helyen megkezdték a növényegészségügyi intézkedéseket. Az érintett ültetvények körül 1 kilométeres sugarú körben minden tőkét megvizsgálnak, a fertőzött területeken pedig megsemmisítik a tüneteket mutató tőkéket. Ezekről tilos a szőlő szaporítóanyag forgalmazása és szállítása is, a fertőzés körüli további 3 kilométer sugarú puffer zónában intenzív felderítés és kötelező védekezési program lép életbe - írták.
A Nébih ismét felhívja minden szőlőtulajdonos figyelmét a megelőző védekezésre. A betegség csak ellenőrzött, egészséges szaporítóanyag használatával, valamint a terjesztő vektor, vagyis az amerikai szőlőkabóca elleni rendszeres védekezéssel fékezhető meg.
Fontos továbbá, hogy a betegség gyanúját haladéktalanul jelentsék a vármegyei kormányhivatalok növényegészségügyi felügyelőjének és a Nébih-nek - olvasható a közleményben. A betegség kitöréséről és terjedéséről korábban már beszámoltunk, itt olvashatod el a tudnivalókat:
Orbán Viktor szerint a jövő évi minimálbér-emelés mértéke attól függ, sikerül-e csökkenteni a munkát terhelő adókat.
Vegyesen alakult a forint árfolyama hétfő reggel a főbb devizákkal szemben a péntek esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Csökkenő forgalomban erősödött a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a héten, pénteken a BUX 100 462,96 ponton zárt.
Mutatjuk a legolvasottabb, legjobb cikkeinket, ha lemaradtál volna valamelyikről a 40. héten a Pénzcentrumon.
Az utóbbi években jelentősen megnőtt a Magyarországra érkező import dió mennyisége, elsősorban Romániából és Ukrajnából.
A Magyar Nemzeti Bank „Kuvasz” megnevezéssel 3000 forint névértékű színesfém emlékérmét bocsát ki ma, az Állatok Világnapján.
150 milliós felső határösszegű, fix 3 százalékos kamatozású hitelt igényelhetnek a kis-és középvállalkozások.
miközben a döntéshozók még mérlegelnek, a háttérben már megszülettek azok a látványos elképzelések, hogyan is nézhetne ki a magyar euró.
Magyarország történelmi lépést tett az orosz gázfüggés csökkentésére: hosszú távú szerződések nyugati cégekkel és új potenciális partner.
Hiába javulnak a számok, a magyarok továbbra sem érzik biztonságban pénzügyeiket. Nézd meg, kik lettek derűlátóbbak!
Erősödött a forint pénteken a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon. A forint a hetet is nyereséggel fejezte be.
A K&H október 3-ától több mint egy napon át szünetelteti internetbanki és mobilbanki szolgáltatásait, a kártyás fizetések is érintettek.
Az illegális pénzváltoknak a mulasztási bírság, valamint az eltitkolt bevételeik után fizetendő adó megfizetésén túl adóbírsággal is számolhatnak.
Az elemző szerint a 100 ezer pontos szintet teszteli a BUX index, csütörtökön folytatódott a pozitív korrekció a hazai részvénypiacon, pénteken kisebb emelkedés várható nyitásban.
Plenković jelezte Orbán Viktornak, hogy jó lenne, ha a Mol Nyrt. és a Janaf képviselői mielőbb tárgyalnának.
Az euró hét órakor 389,29 forinton állt a szerda esti 389,30 forint után, a dollár jegyzése pedig 332,86 forintról 332,45 forintra változott.
A részvénypiac forgalma 10,1 milliárd forint volt, a vezető részvények az OTP kivételével erősödtek az előző napi záráshoz képest.
Egyik napról a másikra több mint duplájára, 114%-kal, kilogrammonként 94 Ft-ról 204 Ft-ra emelte a reklámhordozó papírok EPR-díját egy nemrég kihirdetett rendelet.
-
Így kerül a magyar áru a hűtődbe: bejutottunk a Penny logisztikai központjába
A Pénzcentrum Veszprémben, a Penny Logisztikai Központjában követte végig, mi történik a magyar termékekkel, a raktárba kerüléstől az üzletekbe szállításig.
-
A jövőálló cég IT-stratégiája: mit néz a döntéshozó? (x)
Az informatikai döntések ma már üzleti döntések is.
-
Láthatatlan frontvonalak a légi közlekedésben (x)
A HungaroControl hősei, akik a háttérből óvják a repülés biztonságát