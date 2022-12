Megszólalt az MNB: sokáig várhatjuk még az egyszámjegyű inflációt

Nem változtatott a jegybanki alapkamat 13,0 százalékos szintjén a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa keddi, idei utolsó kamatmeghatározó ülésén. A mai döntés hátteréről és a monetáris politika jövőbeni stratégiáiról Virág Barnabás, a jegybank alelnöke tartott sajtótájékoztatót délután háromtól. Az MNB alelnöke az eseményen a jegybank legfrissebb inflációs prognózisát is ismertette.

A Magyar Nemzeti Bank értékelése szerint az inflációs pálya a szeptemberi várakozásokhoz képest magasabban alakult. Az infláció alappályánk szerint 2022-ben 14,5-14,7, 2023-ban 15-19,5, 2024-től pedig 2,3-4,5 százalék között várható. Értelemszerűen az alacsonyabb sávok egy olyan geopolitikai helyzethez kapcsolhatóak, ahol a háború rövid távon megoldódik, a magasabbak pedig egy olyan közeget jellemeznek, amiben elhúzódik a konfliktus. A fogyasztóiár-index 2023 végére jó eséllyel egyszámjegyű tartományba csökken, és 2024-ben tér vissza a jegybanki toleranciasávba - ismertette Virág Barnabás az MNB rendkívüli tájékoztatóján.

A hazai GDP 2022-ben 4,5-5 százalékkal, 2023-ban 0,5-1,5, 2024-ben 3,5-4,5, 2025-ben 3-4 százalékkal bővül. A munkaerőpiac helyzete stabil, és a GDP lassulásához mérten várhatóan a korábbiaknál kisebb kilengések jellemzik majd 2023-ban. Az új exportkapacitásoknak hála a külpiaci részesedésünk emelkedése és a nettó export javulása várható. A folyó fizetési mérleg javulása elindult. Aktuális előrejelzésünk szeptemberinél kedvezőbb képet, eszerint 2023-tól tovább mérséklődhet a folyó fizetési mérleg hiánya - folytatta a jegybank alelnöke.

A szigorú monetáris kondíciók fenntartása indokolt. A Monetáris Tanács az alapkamatot ezért decemberben is 13 százalékon tartotta. Az MNB szerint pedig az egynapos betéti kamat 18 százalékos szintjének fenntartása is indokolt, a kockázati megítélés trendszerű javulásáig ezt szerintünk bizonyosan szükséges alkalmazni - ismertette Virág.

A monetáris szigorítás a bankközi forintlikviditás szűkítésével tovább folytatódik. A Magyar Nemzeti Bank a mai napon azt a döntést hozta, hogy a következő hónapokban is biztosítja az energiaszámlához köthető, a piaci egyensúly eléréséhez szükséges devizalikviditási igényt. A szigorú kondíciók fenntartása pedig véleményünk szerint biztosítja az inflációs várakozások horgonyzását és az inflációs cél fenntartható módon történő elérését. A Monetáris Tanács továbbra is folyamatosan értékeli a beérkező adatokat, valamint az inflációs kilátások alakulását, és a kockázatok fokozódása esetén kész megtenni a megfelelő lépéseket - magyarázta az MNB alelnöke

A jövőre tekintve, a legtöbb elemzés szerint a globális inflációs csúcson talán már túllehetünk, de a konjunktúra érdemi lassulása még csak most következik és leginkább a 2023-as évet érintheti. Áttérve a hazai adatokra azt látjuk, hogy a havi átárazások mértéke továbbra is igen magas. Ebben volt egy csökkenő trend szeptemberben, ugyanakkor most az látszik, hogy az elmúlt hónapokban ismét magas értéket mutatott. Ebben továbbra is meghatározó az élelmiszerárak gyors emelkedése.

Az inflációs prognozisunkra térve, ugye novemberben is emelkedett és a decemberi adat még bizonyosan egy magasabb értéket fog hozni

- árulta el Virág Barnabás. És ezt követően is az inflációs egy elnyújtott platóhoz lesz hasonlítható a jöbő év első felében. Az érdemi lassulás várhatóan 2023 közepétől indul meg. Számításaink szerint jó esélyünk van rá, hogy az éve utolsó hónapjaiban egyszámjegyű tartományba süllyedjen az infláció.