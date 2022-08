Kifakadtak a szociális munkások: tömegek ellátása kerül veszélybe a rezsiváltozás miatt

Már ősszel bezárhatnak szociális intézmények, mert nem tudják kifizetni a megemelt rezsidíjakat és munkatársaik nem jutnak el a segítségre szorulókhoz, mert nem lesz miből teletankolni az autókat - írják levelükben a szakmai szervezetek a Népszava beszámolója szerint.

Egymillió ember gondozása válhat lehetetlenné a megemelt rezsi- és üzemanyagárak miatt.

Már ősszel berázhatnak intézmények, a lakók az utcára kerülhetnek – erre a veszélyre hívja fel az ágazatot irányító Fülöp Attila gondoskodáspolitikáért felelős belügyi államtitkár figyelmét a Szociális Munkások Magyarországi Egyesülete (SzMME) és a Szociális Szakmai Szövetség (3Sz) közös levele, a kisebb ellátóknál már idén év végéig is több milliós, a nagyobb intézményeknél több tízmillió forintos költségvetési hiányt generálnak.

A szociális, a gyermekvédelmi és gyermekjóléti szektorban százezer ember dolgozik, az ellátottak száma pedig meghaladja az egymilliót. Mindezekre tekintettel azt kérik a szakmai szervezetek a korábbi szociális, ma gondoskodáspolitikai államtitkártól, hogy ezekről a kérdésekről egyeztessenek velük, de addig is feleljenek három kérdésükre, hogy végez-e hozzájuk hasonlóan valamilyen adatgyűjtést a Belügyminisztérium a rezsi- és üzemanyag áremelés szociális ellátókra gyakorolt hatásairól? Másrészt választ várnak arra is, hogy tervez-e a kormány bármit, ami jobb helyzetbe hozná a szolgáltatókat? Valamint azt is tudni szeretnék, hogyha közülük valóban csődbe megy valamelyik, mi lesz a sorsa azoknak az embereknek, akiket eddig ők láttak el?