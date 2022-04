Kegyetlenül fájhat Magyarországnak is az ukrán búza kiesése: óriási drágulás jöhet

Az ENSZ friss elemzése arra figyelmeztet, hogy az orosz és az ukrán búzaexport kiesése miatt óriási drágulás várható, de még élelmezési krízis is kialakulhat a kelet-európai búzától legjobban függő országokban – írja az Átlátszó.

Ukrajna területének csaknem fele szántóföld, ezzel pedig világ 6. legnagyobb búzaexportőre volt a háború kitöréséig. 2021-ben például 18 millió tonna búzát exportáltak, ami a világ teljes búzaszállításának 7,24%-át tette ki. Az ukrán búzaszállítmányok kiesését biztosan meg fogjuk érezni itthon is. Szakértők már most óriási drágulásra figyelmeztetnek, valamint esetleges élelmiszer-ellátási problémákkal is számolni kell. Ezen kívül az energiaárak emelkedése és a műtrágya drágulása csak tovább súlyosbítja ezt a helyzetet, így ugyanis tovább fognak emelkedni a búzetermelés költségei.

Ukrajna elsősorban a fejlődő országokba szállított búzát, így ennek a kiesése különösen súlyos helyzetet teremthet, mert a regionális adottságok miatt ezt nehéz lesz helyettesíteni. Az ukrajnai háború kitörése óta leállt a tengeri kereskedelem, és ezzel a búzaszállítás is, mert a fekete-tengeri kikötők gyakorlatilag blokád alá kerültek. Az ENSZ arra figyelmeztet, hogy az agrár-élelmiszerek árának emelkedése politikai instabilitáshoz vezethet Afrikában, például az arab tavasz kitörése is egybeesett a búzaárak emelkedésével. Jenleg legjobban Egyiptom, Tunézia, Banglades és Pakisztán vannak kockázatnak kitéve az ukrán búza hiánya miatt. Ukrajna egyébként a fejlődő országok búzaimportjának 40%-át adta eddig.