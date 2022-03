Európai Parlament: szigorúbb szankciókat és Ukrajna fegyverekkel való ellátását sürgetik

Ukrajna lerohanása miatt az európai parlamenti képviselők szigorúbb szankciókat sürgetnek Oroszországgal szemben, és Ukrajna EU-tagjelölti státuszának megadásáról is haladéktalanul tárgyalnának. Az Európai Parlament kedden rendkívüli plenáris ülést tartott Brüsszelben, ahol a képviselők az Oroszország által Ukrajna ellen indított katonai támadást vitatták meg. A vitában Kijevből élőben bejelentkezve részt vett Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és az ukrán Verhovna Rada (parlament) elnöke, Ruszlan Stefancsuk. Az Európai Tanács elnöke, Charles Michel, az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen és az EU kül- és biztonságpolitikai főtanácsadója, Josep Borrell is felszólalt.

Minél előbb garantálni kell Ukrajna tagjelölti státuszát - olvasható az Európai Parlament közleményében. Azt írják továbbá: korlátozni kellene a legfontosabb orosz exporttermékek, így a kőolaj és a földgáz uniós behozatalát. Olyan szankciókra van szükség, amelyek stratégiailag gyengítik az orosz gazdaságot és ipart. Ukrajnát mihamarabb el kellene látni védelmi fegyverekkel - írták.

A Parlament a kedden elfogadott állásfoglalásában a lehető leghatározottabban elítéli az Oroszországi Föderáció Ukrajna ellen indított jogellenes invázióját, és követeli, hogy a Kreml haladéktalanul szüntessen be minden katonai tevékenységet az országban. A Parlament emellett elítéli a belarusz diktátor, Aljakszandr Lukasenka részvételét ebben az agresszióban.

A képviselők kategorikusan elutasítják „az orosz retorikát, amely tömegpusztító fegyverek alkalmazására utal”, egyúttal emlékeztetik az Oroszországi Föderációt nemzetközi kötelezettségeire, és figyelmeztetnek a konfliktus nukleáris eszkalálódásának veszélyeire. A képviselők felkérik az Európai Bizottságot és a tagállamokat, hogy az ENSZ humanitárius ügynökségeivel és más nemzetközi partnerszervezetekkel együttműködve nyújtsanak további sürgősségi humanitárius segítséget Ukrajnának. Az állásfoglalást a képviselők 637 szavazattal, 13 ellenében és 26 tartózkodás mellett fogadták el.

Uniós tagjelölti státusz Ukrajnának

Az állásfoglalásban a képviselők arra kérik az uniós intézményeket, hogy törekedjenek Ukrajna uniós tagjelölti státuszának megadására. Az eljárást azonban mindig az Európai Unióról szóló szerződés 49. cikkével összhangban, és az adott ország érdemeit figyelembe véve kell lefolytatni, hangsúlyozzák. Addig is az EU–Ukrajna társulási megállapodás mintájára folytatódhat az ország integrálása az uniós egységes piacba.

Szigorúbb szankciók Oroszországgal szemben

A képviselők ugyan üdvözlik, hogy a tagállamokat tömörítő Tanács gyorsan döntött a szankciókról, de további korlátozásokat sürgetnek az orosz gazdaság és ipar stratégiai gyengítésére. Véleményük szerint a legfontosabb orosz exporttermékek, így a kőolaj és a földgáz behozatalának korlátozására lenne leginkább szükség. El kellene rendelni emellett az oroszországi új uniós beruházások, és az EU-ba irányuló új orosz beruházások tilalmát.

A Parlament emellett felszólítja a tagállamokat, hogy szüntessenek be minden, nukleáris területen folytatott együttműködést Oroszországgal, különösen a Roszatommal és leányvállalataival, és vonják vissza a Roszatom valamennyi leányvállalatának működési engedélyét.

A Parlament szerint az összes orosz bankot ki kellene zárni az európai pénzügyi rendszerből, magát Oroszországot pedig a SWIFT-rendszerből. Egy sor szankciót, köztük a SWIFT-rendszer letiltását pedig Belaruszra is ki kellene terjeszteni, tekintettel az orosz invázióhoz nyújtott közvetlen támogatására.

Fegyverszállítmányok, védelem a menekülteknek

A képviselők arra kérik a tagállamokat, hogy az ENSZ Alapokmányának az egyéni és kollektív önvédelmet lehetővé tevő 51. cikkével összhangban mihamarabb adjanak védelmi fegyvereket Ukrajnának, és a folyamatos agresszióra való tekintettel fokozzák a hírszerzési együttműködést az ukrán szervekkel. A képviselők üdvözlik, hogy az Európai Unió kötelezettséget vállalt az ideiglenes védelemről szóló irányelv alkalmazására, aminek következtében az Ukrajnából érkező valamennyi menekült azonnal védelmet kaphat. A tagállamok között egyenlően kell megosztani az EU külső határaira érkező menekültek befogadásával kapcsolatos felelősséget, hangsúlyozzák.

Célzott szankciók magánszemélyek ellen

A képviselők azt kérik, hogy az Unió mielőbb fogadjon el célzott szankciókat az Oroszországban és Belaruszban magas szinten elkövetett korrupcióért felelős személyekkel, valamint az oligarchákkal és a vezetéshez közel álló tisztviselőkkel szemben.

A befektetésért cserébe tartózkodási engedélyt biztosító tagállamok és szövetséges országok tekintsék át az ilyen alapon országukban tartózkodókat, és vonják vissza a vagyonos orosz magánszemélyek és családtagjaik, különösen a szankcionált magánszemélyekhez és vállalatokhoz kapcsolódó kedvezményezettek tartózkodási engedélyeit, kéri a Parlament.

Az Európai Parlamenti vita részletei

A képviselők az Ukrajna lerohanásáról szóló vita során szilárd támogatásukról biztosították Ukrajnát és kijelentették: támogatják, hogy az ország szorosabbra fonja kapcsolatát az Unióval. A Parlament elnöke, Roberta Metsola a vita megnyitásakor kijelentette:

Ma Putyin háborújának sötét árnyékában vagyunk itt. Egy olyan háborúéban, amelyet nem mi provokáltunk ki. Amit nem mi kezdtünk. Felháborító támadás ez egy önálló, független ország ellen. Az Európai Parlament nevében a lehető leghatározottabban elítélem az orosz katonai agressziót Ukrajna ellen, és kifejezem szolidaritásom azokkal, akik szenvednek és életüket vesztik.

„Nem fordítjuk el a szemünket, amikor az értékeinkért harcolók Putyin hatalmas harci gépezetével néznek farkasszemet. Támogatni fogjuk, hogy a Nemzetközi Büntetőbíróság vizsgálja ki az ukrajnai háborús bűnöket. Felelősségre fogjuk vonni” [Vlagyimír Putyin orosz elnököt] - mondta Metsola elnök.

Zelenszkij: Az Uniónak bizonyítania kell, hogy Ukrajna mellett áll

A vitába Ukrajnából „rakétacsapások szünetében” bejelentkező Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kielentette: a Parlamentnek és az Unió vezetőinek „most kell bizonyítania, hogy az Unió Ukrajna mellett áll”.

Ma azoknak az ukránoknak a nevében beszélek, akik az életükkel fizetnek az ország védelméért.

Zelenszkij a Harkovot ért rakétatámadás kapcsán elmondta: „Itt van az ország legnagyobb tere, amelyet Szabadság térnek neveznek. Ma reggel két rakéta csapódott be erre a Szabadság térre, és több tucatnyian életüket vesztették. Ezt az árat fizetjük a szabadságunkért. Mindegy, hogy hívták előtte, mostantól az összes ukrán város minden terét Szabadság térnek hívják.”

A jogainkért, a szabadságunkért, az életünkért, és most a túlélésért küzdünk. Azért is, hogy egyenlő rangú felek legyünk Európában. Ezért most bizonyítsák, hogy velünk vannak

- mondta az ukrán elnök a képviselőknek. „Bizonyítsák, hogy tényleg európaiak, és akkor az élet legyőzi a halált, a fény legyőzi a sötétséget. Dicsőség Ukrajnának!” Az ukrán parlament házelnöke, Ruszlan Stefancsuk elmondta: „Ukrajna a civilizált világ határát védi, és ha Ukrajna elesik, senki nem tudja, hol állnak meg az oroszok.” Hozzátette, hogy úgy lehet a legjobban támogatni Ukrajnát, hogy „valóban elismerik európai törekvéseinket”.

Ukrajna brutális lerohanása igazolhatatlan, nélkülöz minden előzményt és megvetendő hazugságokon alapul, és egyetlen dolog miatt történik: mert a Majdan téren az ukránok a szabadság, a demokrácia és a jogállamiság mellett döntöttek

- mondta az Európai Tanács elnöke, Charles Mitchel, Vlagyimír Putyin orosz elnök támadását „geopolitikai terrorizmusnak” nevezve. Michel ígéretet tett, hogy megvizsgálja a „komoly, szimbolikus és politikai jelentőségű, és álláspontom szerint legitim” kérést arra vonatkozóan, hogy az Unió Ukrajnát tagjelölti státuszba emelje.

Az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen kijelentette: „Eljött az igazság pillanata Európa számára. A jogállamiság és a fegyverek uralma, a jogon alapuló világrend és a puszta agresszió csap össze. Nem tekinthetjük adottnak a biztonságunkat, hanem dolgoznunk kell érte [...] Ha Putyin célja az Unió, a NATO és a nemzetközi közösség megosztása volt, akkor pont az ellenkezőjét sikerült elérnie" - mondta a Bizottság elnöke.

„A békéhez ketten kellenek, a háborúhoz elég egy is, ahogy Putyin elnök bemutatta. Azért kell nagymértékben növelnünk az elrettentő kapacitásunkat, hogy megelőzhessük a háborút” - mondta Josep Borrell, az Unió külpolitikai vezetője. „A jogállamiság védelme és a kereskedelmi kapcsolatok erősítése nem lesz elég ahhoz, hogy a világon béke uralkodjon” - tette hozzá.

Új korszak kezdődött

Több képviselő hangsúlyozta, hogy Ukrajna orosz lerohanásával új korszak kezdődött Európa és a világ számára. Elítélték Putyin orosz elnök és a Kreml brutális agresszióját, és csodálatukat fejezték ki azért, ahogy az ukrán nép szembeszáll a támadással, harcolva az hazájáért, a szabadságért, a demokráciáért és a közös európai értékekért.

A képviselők üdvözölték a törvénytelen támadásra adott erőteljes és közös uniós választ, így az elfogadott szankciókat is, de hangsúlyozták: Európának egységesnek kell maradnia a jövőbeli komoly kihívásokkal szemben. Egyesek kiálltak amellett, hogy Ukrajna uniós tagjelölt státusza elismerésének felgyorsításával kell támogatni Ukrajna európai törekvéseit és a szabadságért vívott harcát.

Mások arról beszéltek, hogy az orosz szankciók az európai gazdaságra is negatív hatással járnak, amelyet közösen kell kezelni, és támogatni kell a leginkább érintett országokat, vállalatokat és polgárokat. Végül néhányan hangsúlyozták, hogy be kell fogadni a háború elől menekülő ukránokat, és ebből a feladatból minden uniós tagállamnak részt kell vállalnia.