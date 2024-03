Néma népbetegség szedi áldozatait Magyarországon: drámaian nő a korai halálesetek száma

A becslések szerint 10 vesebeteg közül 9 nincs tisztában azzal, hogy beteg - hangzott el a Vese Világnapja alkalmából rendezett sajtótájékoztatón. Pedig a betegség korai felismerése még a tünetmentes szakaszban és az időben megkezdett megfelelő korszerű terpápia csökkenti a súlyos szövődmények kialakulásának kockázatát. Úgy, mint a szív- és érrendszeri betegségek, szívinfartus, stroke, vagy a cukorbetegség.

A március 14-i Vese Világnapja alkalmából szervezett sajtótájékoztatót a PR-ego Kommunikációs Ügynökség a Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co. KG Magyarországi Fióktelepe, valamint a Magyar Nephrologiai Társaság és a Magyar Diabetes Társaság képviselőinek megbízásából. Az eseményen szó volt arról, hogy Magyarországon másfél millióan élhetnek krónikus vesebetegséggel, sokan azonban nem tudnak róla, hogy betegek. Pedig a korai felismerés csökkentheti a súlyos szövődmények kialakulásának kockázatát. A krónikus vesebetegség tünetmentesen is növelheti a magas vérnyomás betegség (hipertónia), a szívbetegség vagy a stroke kialakulásának kockázatát. A cukorbetegség és a hipertónia megelőzése és kezelése csökkenti a vesebetegség kockázatát. A diabétesz okozta idült vesebetegség (CKD) a betegek 40 százalékát érinti. Ezért szükséges a vesebetegség kivizsgálása cukorbetegnél.

A magas vérnyomáshoz hasonlóan az idült vesebetegség, vagyis a CKD "néma" népbetegség hazánkban, mintegy 1,5 millió embert érint. Mégis kevesebb szó esik róla, mint a szív- és érrendszeri betegségekről vagy cukorbetegségről. Pedig a hatékony kezeléssel, korai felismeréssel még a tünetmentes időszakban elkerülhetők a súlyos szövődmények, mint a szív- és érrendszeri betegségek, szívinfartus, stroke. A 2-es típusú cukorbetegség 1,5-szer magasabb krónikus vesebetegek körében. Hansúlyozták:

a 65 év felettiek körében minden harmadik ember él együtt a CKD valamilyen formájával.

A becslések szerint 10 vesebeteg közül 9 nincs tisztában azzal, hogy beteg. A krónikus vesebetegség bármely életkorban bárkit érinthet, azonban a kor előrehaladtával nő az esélye a kialakulásának. A CKD időben felismerve jól kezelhető, korai felismerése lehetőséget ad rá, hogy elkerülhető legyen az életminőséget rontó dialízis, vagy veseátültetés. Az elmúlt három évtizedben jelentősen nőtt a CKD előfordulása és a halálozásban játszott szerepe drámaian megnőtt.

Dr. Ladányi Erzsébet, a B.-A.-Z. Vármegyei Központi Kórházban a TritonLife Miskolci Nefrológiai Központ osztályvezető főorvosa, a Magyar Nephrologiai Társaság elnöke előadásában elmondta, hogy 2017-es felmérés szerint 840 millió vesebeteget tartottak nyilván a világon, 2013-ban a 19. volt a halált okozó betegségek sorában, prognózisok szerint viszont 2040-re az 5. helyre kerülhet a CKD. Hazánkban 2017-es becslés szerint 1 millió 532 ezer beteg lehet hazánkban. Ez a becslés csak már meglévő alapbetegségekhez társuló vesebetegségeket számlálta össze, tehát ennél jelentősen több beteg lehet (A becslés szerint 576 ezer cukorbeteg, 450 ezer prediabéteszes és 506 ezer magasvérnyomással élő beteg lehet érintett.)

Minden 10. embernek van valamilyen vesebetegsége, legtöbben nem tudnak, vagy nem vesznek tudomást róla. Pedig milliók halnak meg a krónikus vesebetegség következtében kialakult szív-és érrendszeri betegségekben. Károsító szerepe lehet az életmódnak, túlzott alkoholfogyasztásnak, dohányzásnak, egyéb betegségeknek, túlzott gyógyszerfogyasztásnak - mondta el a szakértő. Kiemelte: hogy az idült vesebetegség jelentősen aluldiagnosztizált megbetegedésnek számít.

A vesebetegek között mindig gondolnunk kell szívbetegségre és fordítva is igaz. A szívbetegek körében jelentős a vesebetegek száma

- mondta dr. Ladányi Erzsébet. Kiemelte, hogy a vesebetegség jóval gyakoribb, mint gondolnánk. A legnagyobb kockázatot a szív- és érrendszeri szövődmények jelentik, ezek vezetnek az elhalálozáshoz. A vesebetegséget néma gyilkosnak is nevezik, hiszen tünetmentes szakaszban már okozhat súlyos egészségügyi panaszokat.

A vesebetegség megelőzhető az egészséges életmóddal, mozgással, rendszeres szűrővizsgálatokkal. A CKD a vér- és vizeletvizsgálatokkal egyszerűen kiszűrhető. Ha pedig időben felismerésre kerül, akkor jól kezelhető.

Prof. Dr. Wittmann István egyetemi tanár, a Pécsi Tudományegyetem II. Sz. Belgyógyászati Klinika és Nephrológiai, Diabetológiai Centrum vezetője, a Magyar Diabetes Társaság elnöke, a Magyar Nephrologiai Társaság alelnöke kiemelte, hogy a Magyar Diabetes Társaság és a Magyar Nephrologiai Társaság összefogott, hogy minél több vesebetegséget ismerjenek fel a kezelhető szakaszban.

A szakember beszélt a vese szerepéről a méregtelenítésről. Méregtelenítő szerv a bőr, a tűdő, a gyomor-bél traktus, de a vesének kulcsszerepe van. Ha a vesét megőrizzük, a mérgek felszaporodnak a szervezetben és eljutnak minden sejthez, érbe és mindenhol bajt okoznak.

Felhívta a figyelmet, hogy a családi kórtörténet nagyon fontos, hogy volt-e veseelégtelenség a családban. Ez azt jelezheti, hogy a hajlam az utódokban is előfordul. Ez nem feltétlenül genetikai, lehet kockázati tényező az elhízásra való hajlam is az ok. A magas vérnyomás örökletessége is szerepet játszhat, hiszen a hipertónia valószínűsíti a betegség fennállását. Amennyiben megjelenik a szűrővizsgálaton a vér, fehérje a vizeletben, akkor azonnal nefrológushoz kell fordulni. Ugyanígy a habzó vizelet is fehérjét jelöl. A barnasörszerű vizelet a vér jelenlétét jelenti, és vesebetegségre utalhat. A vizelet megkevesbedés is jelezhet vesebetegséget az előadás szerint.

2023-ban jelent meg a tanulmány a Baranya megyében kiszűrt vesebetegek vizsgálatáról. Azt kutatták, milyen az előfordulása a CKD-nak a megyében. Megállapították, hogy 16,4 százalék volt a vesebetegség előfordulása, ez nagyon magas szám - mondta el prof. dr. Wittmann István. Ez az első olyan adat, amely a hazai előfordulást pontosan mutathatja, így a korábbi 1,5 milliós becslésnél jóval több beteg lehet Magyarországon a szakértő szerint.

Azt is kiemelte, hogy az interneten található összes releváns tartalom cukorbetegség vagy magasvérnyomás tekintetében 5 milió felett van, addig az idült vesebetegséggel kapcsolatos releváns tartalom száma a 200 ezret sem éri el. A kezelésre sokkal kevesebben keresnek rá, mint más betegségek esetében.

A vesebetegségnek van gyógyszere

- hangsúlyozta, mert ez az információ kevéssé érhető el az interneten a keresések alapján. Ezért nagyon fontos a figyelem ráirányítása a vesebetegség korai felismerésének lehetőségére, illetve a terápia módjaira.

Kérdésre válaszolva prof. dr. Wittmann István elmondta, hogy a baranyai felmérésből az derült ki, hogy a kiszűrt betegeknek csak 20 százaléka volt kiszűrt vesebeteg. A betegeket nem nehéz kiszűrni, sőt, nagyon könnyű - mondta. A súlyos vesebetegség 14-szeresre növelheti a halálozás kockázatát szív- és érrendszeri szövődményben, a vesebetegségre mégsem figyelünk.

A tartósan alacsony bGFR érték a vizeletben vesebetegséget jelez, mégsincs úgy előtérben, mint más értékek - emelte ki.

Az idült vesebetegeket sokáig és jól kezelheti a háziorvos is, folyamatos szűréssel érdemes vizsgálni az esetleges változásokat. A gyógyszert is felírhatja háziorvos, súlyosabb esetben kell nefrológushoz fordulni - hangzott el.

Cikkünk frissül.